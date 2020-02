Picante cruce entre Cristina Kirchner y una senadora tucumana

Están en las antípodas, no solo en fuerzas políticas, sino también en sus posiciones en diversos temas. Esta tensión, una vez más, quedó al descubierto

La tensión entre Cristina Kirchner y Silvia Elías de Pérez es notable, no solo en fuerzas políticas, sino también en sus posiciones en diversos temas. Y esto quedó al descubierto en el arranque de la sesión extraordinaria del Senado donde debatieron la aprobación de las Ley de Góndolas y el nombramiento del Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.



No habían pasado ni 15 minutos del arranque de la sesión y, mientras la vicepresidenta de la Nación leía el detalle de cómo se llevaría adelante la sesión extraordinaria cuando la interrumpió, pidiendo la palabra, la senadora por Tucumán.



Cristina Kirchner (CK): - Pide la palabra la senadora por Tucumán, de la oposición.



Elías de Pérez (EP): Gracias señora presidenta, senadora Elías de Pérez



CK: Sí. sí.



EP: Solo para que lo sepa, no le estoy peleando, perdón. Usted está poniendo en consideración, perdón, perdón, si la interpreté mal.



CK: Iba a explicar el artículo 187 que daba cuenta de los asuntos entrados e iba a interpelar a los senadores y senadoras para que, si tuvieran que hacer alguna manifestación sobre los asuntos entrados, era en el momento de la sesión que corresponde hacerlo. ¿Le parece bien que lo haga?



EP: Haga presidenta



CK: Bien.



Luego Cristina explicó el artículo en cuestión y, al momento de darle la palabra a los senadores, evitó darle el turno a Elías de Pérez y le cedió el lugar a la mendocina y camporista, Anabel Fernández Sagasti.



Ante la queja de la senadora tucumana, Cristina respondió: "Después se la doy a usted, tranquila", según La Nación.



Tras el pedido de Fernández Sagasti para tratar el pliego de Rafael Bielsa como embajador en Chile, la titular del senado le dio la palabra a otro senador, no Elías de Pérez. El parlamentario pidió un minuto de silencio en homenaje al deportista olímpico que murió ayer, Braian Toledo.



Luego de esto, recién fue el turno de hablar de Elías de Pérez, que quería marcar una observación sobre un dictamen de la comisión bicameral para tratar la designación del Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. A su criterio no podía ser tratado el tema en cuestión porque el artículo 106 del reglamento del Senado dice que los dictámenes de comisiones vencen ante el recambio de la Cámara que se hizo el 10 de diciembre pasado. Cristina Kirchner la escuchó y le dijo que era incorrecta su interpretación y que la presidencia del Senado entendía otra cosa.



"Pensé que los que interpretábamos el reglamento del cuerpo éramos los senadores, no la presidencia. Muchas gracias", dijo la parlamentaria de Juntos por el Cambio. Cristina la miró, sin responderle, y le dio la palabra a otra integrante del cuerpo.