Pandemia en el aire: denuncian coronavirus en tripulación de Aerolíneas y hay internados de Latam con síntomas

Los casos responden a tripulantes de un vuelo a Ushuaia y otro desde Madrid. El personal aéreo está preocupado por las condiciones laborales en los vuelos

Los alcances de la pandemia de coronavirus en esta parte del mundo ya se hacen evidentes no sólo en buena parte de los transportados en las últimas semanas: ahora son visibles en el mismo personal que, a bordo de aviones que han volado dentro y desde la Argentina, garantizaron el servicio aéreo hasta la cuarentena total.

En ese sentido, delegados de tripulantes de Aerolíneas Argentinas denunciaron ante iProfesional la existencia de una persona con confirmación de contagio de coronavirus y otras cuatro -dos internadas en centros de salud, dos en sus casas por no superar los 37,5 grados de fiebre- con todos los síntomas y a la espera de resultados médicos.

Al margen de estos casos de empleados a bordo, expusieron también la afectación de dos choferes de la compañía que evidenciaron un malestar coincidente con la enfermedad.

El caso confirmado corresponde a una tripulante que cubría viajes a Ushuaia, mientras que las dos personas con síntomas e internación completaron un servicio desde Madrid -vuelo 1133 del 16 de marzo- que trasladó un pasajero al que luego se le detectó la dolencia.

"La persona afectada completó un vuelo el 11 de marzo a Ushuaia. En las últimas horas nos informaron de tres casos más que se comunicaron al 107 por tener síntomas. En cuanto a las personas a las que les pidieron que hagan reposo en sus casas, se les indicó que sólo se comuniquen si se les incrementa la fiebre. Una de ellas completó un vuelo desde Nueva York el 14 de marzo", comentó a iProfesional Sandra Arroyos, justamente delegada en la estatal.

"Hoy ya tenemos cinco personas, contando al caso confirmado, en una situación que expone cómo no hay un cuidado del personal. Hemos presentado peticiones incluso ante la ANAC denunciando que en los vuelos no se abordaban ni barbijos, guantes o alcohol en gel. Hasta último momento se siguió dando el servicio con guantes comunes y barbijos que apenas si eran un cubre bocas. Nunca se nos dio una respuesta aunque previmos que esto iba a pasar", añadió.

Arroyos remarcó la falta de cumplimiento de los protocolos recomendados. Sostuvo que incluso no se les hizo controles a pasajeros que bajaron con fiebre de los aviones.

"Incluso ahora, en los vuelos de repatriación, los tripulantes usan barbijos y guantes que no son los pertinentes. En los vuelos que completó la Fuerza Aérea el personal utilizó trajes especiales, barbijos diferentes. En Aerolíneas si alguien se coloca un barbijo rígido es porque se lo compró por su cuenta. Tampoco se entregaron antiparras para la protección de los ojos", detalló.

Además de denunciar la falta de medidas pertinentes por parte de la empresa, Arroyos comentó que ni siquiera el gremio de Aeronavegantes salió a garantizar la seguridad sanitaria del personal. "Nos llegó un audio en donde apenas se dice que no entremos en pánico", aseguró.

En el archivo en cuestión, al que accedió iProfesional, se informa: "Hasta ahora no hubo casos de protocolo positivo, salvo hoy que apareció uno. No voy a decir quién es, claramente. Lo que les voy a pedir es que estén tranquilos. Cada una de las personas que entra en el proceso tiene que esperar unos cuantos días por los resultados. Les voy a pedir calma, seamos cuidadosos, no tiremos nombres. Sí hay un positivo, sí tenemos gente con protocolo internadas. Pero no entremos en pánico, elevemos los cuidados de cada uno".

Tanto Arroyos como otras fuentes interpeladas aseguraron que la persona que se oye en el audio -grabado hace cuatro días-, dando este mensaje, es Daniela Pantalone, secretaria adjunta de Aeronavegantes.

En contrapartida, y ante la consulta de este medio, voceros del gremio que encabeza Juan Pablo Brey -Asociación Argentina de Aeronavegantes- aseguraron que la tripulante afectada "está asintomática", dio positivo pero que ante los resultados del Malbrán las autoridades sanitarias le permitieron incluso estar con su hijo.

LATAM, escenario similar

Desde LATAM, fuentes del mismo rubro dieron cuenta a iProfesional de un panorama muy parecido.

Detallaron que hay cuatro tripulantes internados en nosocomios y que, como en los casos de Aerolíneas Argentinas, aguardan por el veredicto de las pericias médicas. Estas personas, se indicó, completaron vuelos a Miami, regionales y de cabotaje, en estas últimas semanas.

En diálogo con este medio Geraldine Elola, delegada de Aeronavegantes en esa compañía, sostuvo que lo que ocurre en nuestro país hace eco con la situación que sufren los trabajadores de la firma en Chile. En la nación trasandina, señaló la entrevistada, LATAM suma 22 empleados con sintomatología -1 confirmación de coronavirus, hasta el momento-.

"Lo que ocurre en la Argentina con los vuelos de LATAM de cabotaje no es diferente de los servicios al exterior. Antes de que se frenara todo no paraban de circular extranjeros volando dentro del país. Desde y hacia Iguazú, Calafate, Ushuaia, Bariloche, Salta... Gente que bajaba de un crucero en Ushuaia y luego se subía a un avión. A la mayoría de esos extranjeros no se les aplicó ningún criterio de seguridad o cuarentena", comentó.

Elola destacó la ausencia de criterios de protección promovidos por LATAM para sus tripulantes incluso con la pandemia ya consolidada. "Una vez asumido el problema, en los aeropuertos comenzó a verse personal de salud con gafas y trajes especiales. La tripulación, en cambio, siguió con su uniforme de siempre. Aunque durante cada viaje compartió espacio y aire con todos los pasajeros", expresó.

"Lo grave es el mensaje que baja desde la empresa. La semana pasada la CEO en Argentina -Rosario Altgelt- dijo que estaba más preocupada por los números, por la situación financiera de la empresa, que por la salud en sí. Que los números le quitaban el sueño. Esperábamos otro tipo de comentario. Terminó hablando de la decisión de descontar el 50 por ciento de nuestros sueldos. Incluso luego de que LATAM ganara millones y millones en 2018 y 2019", concluyó.

Los tercerizados, también sin protección

Por último, trabajadores de compañías que prestan servicios a la estatal Aerolíneas Argentinas también manifestaron la falta de medidas tendientes a salvaguardar la salud del personal.

En esa dirección, fuentes vinculadas a la empresa de seguridad privada GPS informaron a iProfesional que el plantel mantiene operaciones en aeropuertos sin protocolo alguno y que sus integrantes, al menos hasta el momento, nunca fueron sometidos siquiera a test de detección rápida de coronavirus.

Entre otras tareas, GPS lleva a cabo asistencia y control de pasajeros, equipajes y carga para Aerolíneas Argentinas.

"En la empresa de limpieza Serza no entregan los insumos básicos para prevenir el contagio", añadieron las voces consultadas, que además reclamaron una "desinfección total de Ezeiza y Aeroparque".