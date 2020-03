La CGT le pidió al Gobierno prohibir despidos y suspensiones por "fuerza mayor"

Daer también consideró "muy desafortunada" y "egoista" la decisión de Techint de despedir a partir de este lunes a 1450 empleados

Reaccionó rápido la Confederación de General del Trabajo (CGT) luego de que el presidente Alberto Fernández extendiera oficialmente el domingo por la noche la disposición de aislamiento social obligatorio en todo el país hasta el 13 de abril.

Desde su cuenta de Twitter, el secretario general de la central obrera, Héctor Daer, pidió que el Gobierno prohíba los despidos y suspensiones de trabajadores "por fuerza mayor" en este contexto extendido de la cuarentena.

Es urgente suspender los artículos 221 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo mientras dure la cuarentena para proteger el empleo.



No podemos permitir despidos ni suspensiones por causas de fuerza mayor. Cuidemos a nuestrxs trabajadores, @alferdez @SantiCafiero y Claudio Moroni — Héctor Daer (@hectordaer) March 30, 2020

Ya desde el inicio de la cuarentena, en todo el país las empresas que no pueden continuar con su producción por no encontrarse entre las excepciones (productores de alimentos, bebidas y medicamentos, entre otras actividades) argumentan que no pueden sostener los puestos de trabajo o pagar los sueldos en esas condiciones.

Por eso recurren a despidos por "fuerza mayor", que según la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 221 de la LCT habilita las suspensiones por un plazo máximo de 75 días en el término de un año, y comenzando por el personal menos antiguo dentro de la dotación. El 247 permite despidos donde el trabajador tiene derecho a pedir solo la mitad de la indemnización correspondiente por Ley.

En los últimos días fueron varias las empresas que quisieron apelar a ese recurso, sin embargo fue el de Techint el caso más resonante por los 1.400 despidos que efectuó la semana pasada (no amparándose en la mencionada Ley sino en el convenio que rige para trabajadores de la construcción)



En ese caso, Daer expreso que "haber apresurado" los despidos en la constructora del Grupo Techint en medio de la emergencia sanitaria "es muy desafortunado" y se quejó de la medida "egoísta" de la compañía.

"Es la punta de una situación compleja en una actividad que, por su propia naturaleza, no tiene un sistema indemnizatorio", consideró el gremialista.

Este lunes serán despedidos en la constructora del Grupo Techint unos 1.450 operarios contratados, como consecuencia del impacto negativo sobre la actividad provocado por la

pandemia de coronavirus.

Según manifestaron a NA fuentes de esa compañía, el personal será "recontratado" en cuanto las obras privadas frenadas por el aislamiento obligatorio se reanuden.

"Haber apresurado esta decisión, sin haber intentado entre todos encontrar el camino, es muy desafortunado", criticó Daer en diálogo con AM 750.

"Es una decisión económica porque se ponen el traje de capitalistas absolutos", apuntó el referente sindical, quien subrayó: "No tienen una mirada para el momento que estamos viviendo, cuando la sociedad en su conjunto recupera valores de solidaridad y ellos miran todo de una forma bastante egoísta, en términos económicos".

Señaló que la firma "aduce que las obra están paradas" y analizó: "Cuando uno habla de la envergadura de esa firma, cree que la decisión es la más desacertada".

"Estamos hablando de una de las empresas más emblemáticas que tiene nuestro país, afirmó el dirigente gremial. Las personas a las que se les rescindirá el contrato estaban trabajando en obras y servicios para clientes privados en Buenos Aires, Tucumán y Neuquén.

El sector de la construcción fue uno de los más golpeados por la recesión y se espera que se profundice la gravedad de la situación frente a la pandemia.

Según sostuvo la compañía, el convenio de trabajo del mercado de la construcción contempla que en caso de que las obras se paralicen, se pueda finalizar los contratos.