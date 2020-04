Para Alberto Fernández, bajarse los salarios "sería un acto demagógico"

"Argentina no tiene hoy un presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones", indicó y defendió a sus ministros y funcionarios

El presidente Alberto Fernández consideró que bajar el sueldo de los funcionarios sería "un acto muy demagógico" y subrayó que sus ministros "no son ñoquis ni reciben sobres por izquierda".

"Tengo un Gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata", sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado afirmó que adoptar la propuesta de Juntos por el Cambio de rebajar salarios de los altos funcionarios sería "un acto muy demagógico" y cuestionó a su antecesor, Mauricio Macri: "No tienen los argentinos un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones".

"No quiero enredarme en esa discusión", manifestó Alberto Fernández, quien de todos modos continuó: "No tengo a nadie robando plata, nadie cobran un sobre por izquierda, ningún ñoqui".

Y concluyó: "No vengan con esas cosas, porque después nos llaman populistas a nosotros".