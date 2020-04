Pichetto afirmó que la cuarentena "no puede ser para siempre" y advirtió que si se extiende "los efectos van a ser letales"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que la cuarentena "no puede ser para siempre", por lo que "hay que empezar a salir con definiciones claras", ya que si se extiende más allá del 13 de abril "los efectos van a ser letales".

"Esto no puede ser para siempre, cuarentena para siempre no. El 13 el Gobierno, ya lo está anunciando hoy en los principales medios, va a empezar a flexibilizar", enfatizó Pichetto.



En declaraciones a Radio Rivadavia, manifestó: "Está bien lo que ha hecho el presidente y la oposición ha tenido una actitud responsable, ha acompañado. Lo que me parece es que el 13, inevitablemente, va a haber que flexibilizar y empezar a mover la rueda de la economía".

"Gobernar implica tener una mirada más amplia. No se puede desconocer el conocimiento médico, pero me parece que un país no puede estar en cuarentena prolongadamente porque los efectos van a ser letales para la economía argentina", resaltó.



Para Pichetto, "el Gobierno está entendiendo que tiene que ir viendo cómo salimos, cómo flexibiliza cumplida la etapa hasta el 1 3 (de abril)", y destacó: "Hay que hacerlo con la mayor responsabilidad. Hay que empezar a salir con definiciones claras en términos también de mirar el proceso económico".

Además, consideró que "el Presidente (Alberto Fernández) tiene que tomar decisiones muy delicadas", pero aclaró que "30 días seguidos es un período muy largo de tiempo para tener a la gente aislada".



Respecto a la posibilidad de flexibilizar la cuarentena, ejemplificó: "Salir implica ir abriendo actividades, regiones. Ver cómo reactivar la economía, la actividad de la construcción, actividades industriales, con distancias y con cuidados".



Por último, afirmó que "el Presidente se enoja con los bancos pero debería haber hecho una reflexión", al referirse a lo que ocurrió en las puertas de los bancos de todo el país el pasado viernes, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales.

"Sé que está viviendo momentos difíciles, pero la decisión política originaria es la equivocada. Es haber puesto a los bancos en cuarentena por presión del sindicato. Los bancos en realidad son servicios esenciales, no tienen la culpa los bancos", concluyó.