Escándalo por sobreprecios: Arroyo echó al funcionario encargado de comprar alimentos

Se trata del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, responsable de la compra de esa partida de alimentos.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió este martes la renuncia al funcionario de su cartera encargado de la compra de alimentos para comedores que se hizo a precios superiores a los de referencia.

Así lo confirmaron fuentes del ministerio, luego de que la situación generara una fuerte polémica, que derivó en la decisión del presidente Alberto Fernández de no pagar la compra al precio establecido originalmente.

Se trata del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, un ex funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, responsable de la compra de esa partida de alimentos de casi 400 millones de pesos, que incluyó fideos, azúcar y aceite.

Según señalaron allegados a Arroyo, la determinación de desplazar al funcionario tuvo que ver con que fue quien "tomó la decisión de avanzar con la compra" de los alimentos.

Además, el Ministerio de Desarrollo Social activó una investigación interna sobre el caso, por lo que no se descartan otros cambios en la cartera.

Te puede interesar Coronavirus y cuarentena: cuáles son los sectores que pueden volver a operar la semana que viene

"No se va a pagar" la compra

El presidente Alberto Fernández anunció en la noche del lunes que "no se va a pagar" la compra de alimentos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a precios superiores a los de referencia, y advirtió que si existió un "acto de corrupción" será el primero en "perseguirlo".

"Le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cosa que ya hizo y mañana estará publicado, que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el estado fija", resaltó Fernández.

Al respecto, detalló que la compra por casi 400 millones de pesos que este lunes desató la polémica aún no se pagó y no se hará por ese monto que superaba los precios de referencia.

"No se va a pagar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo", señaló Fernández, y completó: "Esto no va a pasar, yo no voy a permitir que se pague lo que no se tiene que pagar".

Te puede interesar Alberto Fernández anticipó que la cuarentena no termina el 13 de abril, pero sí se va a "flexibilizar"

El jefe de Estado aseguró que cree "en la honestidad" del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pero destacó que si en la compra de alimentos hubo algún "acto de corrupción", será el primero en perseguirlo.

"Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, que igual dispuso abrir una investigación en el Ministerio para ver qué pasó", detalló Fernández.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el mandatario nacional sostuvo: "Si hubo un acto de corrupción, el primero que va a perseguir al corrupto es el Presidente. No tengo ninguna intención de apañar".

En tanto, el Presidente afirmó que le "preocupó que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios".

"Esto habla de la carterización de ciertos sectores, que ni siquiera en momentos como los que vivimos" bajan sus precios, se quejó.

Y agregó: "Yo me sentí muy mal. No puede ser que alguien se le plante al Estado y le dice ´No te vendo si no me pagás lo que yo quiero´".