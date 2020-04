El Gobierno recibe a piqueteros: piden seguro de desempleo de $30.000 para alimentos y alquiler

El ministro de Desarrollo los recibe hoy, después del escándalo en las compras. Alertan por desborde en comedores y exigen un "seguro universal"

El Gobierno recibirá hoy a una docena de grupos piqueteros opositores, que reclaman la entrega urgente de alimentos y kits de limpieza, junto con el pago del bono de $10.000 y la creación de un seguro de desempleo. La reunión será en el Ministerio de Desarrollo Social y sería encabezada por su titular, Daniel Arroyo, quien viene de enfrentar esta semana una crisis por los sobreprecios en la compra de alimentos para los comedores.



El ministro se reunirá con el Frente Piquetero de Lucha, un espacio "independiente" encabezado por el Polo Obrero, luego de que les postergaran el encuentro en dos ocasiones previas. La última cita estaba pautada para este miércoles, pero desde Desarrollo Social les informaron que Arroyo no podía atenderlos porque se encontraba abocado a la reconstitución del gabinete, luego de la sacudida que implicó la salida de su secretario de Articulación de Política Social, Guillermo Calvo, y otros 14 funcionarios de su equipo, por denuncias de corrupción.



En ese marco, los movimientos sociales elaboraron un amplio petitorio, entre las que figura la entrega de más de 420.000 kilos de alimentos y elementos de limpieza para protegerse de la pandemia, que en muchos casos tuvieron que comprar por cuenta propia. "Las demoras solo perjudican a los miles de comedores populares que están desbordados de pedidos de alimentos y que no han recibido ni un litro de acohol en gel ni un solo barbijo o protección para los miles de compañeros que todos los días entregan, descargan y manipulan alimentos", advirtieron en las últimas horas.



Uno de los reclamos novedosos es la "creación de un seguro universal para todos los mayores de 18 años sin ingresos, de $30.000, indexado por costo de vida". Se trata de una suerte de seguro de desempleo, como existe en países de Europa y Taiwán, orientado a costear la subsistencia y el alquiler mediante una suma cercana a la canasta familiar de pobreza, que en febrero fue de $40.789. El Gobierno anunció un bono de $10.000 para trabajadores informales y monotributistas, pero las organizaciones consideran que es insuficiente y advierten que todavía no fue otorgado.



El Frente Piquetero de Lucha está integrado por el Polo Obrero, MTR Histórico, MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. M.T.R., M.I.D.O., MAR, Movimiento 29 de Mayo, Bloque Piquetero Nacional, MTR 12 de Abril, FDU, BUEL, A Trabajar, Agrupación 17 de Noviembre, Movimiento Venceremos y Juventud Socialista. El espacio surgió como un aglutinamiento opositor al Gobierno, detrás del cual está encolumnada la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), formada por el Movimiento Evita, Barrios de Pie, CCC y el MTE.



Texto del pliego de reclamos:



° PAGO URGENTE! DEL IFE SIN MAS DEMORAS Y SIN DISCRIMINACIONES!!!



• Provisión de agua potable en asentamientos y villas de emergencia.



• Fumigación y descacharramiento de basurales y descampados.

.

• Provisión de elementos de higiene para los comedores populares: barbijos, guantes, cofias, batas descartables, alcohol en gel, lavandina, desinfectante en aerosol y repelente.



• Provisión de kits de higiene Individual a la población vulnerable en los barrios más pobres.



• Duplicación de las partidas alimentarias para los comedores populares, para hacer frente al aumento de la demanda ante la desocupación y la caída de la actividad económica.



• Constitución de un comité de control y seguimiento de las futuras compras constituido por trabajadores electos de los ministerios de Economía, Desarrollo Social, la Secretaria de Comercio y de las organizaciones sociales.



• Constitución de una comisión investigadora de las organizaciones sociales y los trabajadores del Estado que investigue y denuncie a los responsables. Esta comisión debe contar con amplios poderes para abrir los libros del Estado y las empresas que le venden al Estado.



• Extensión de la tarjeta Alimentar a todos los desocupados con hijos de hasta 18 años de edad.



• Prohibición de despidos y suspensiones retroactivo al 29 de febrero, ninguna rebaja de salarios.



• Apertura de los programas sociales para todos los desocupados.



• Duplicación de los montos de los programas sociales.



• Creación de un seguro universal para todos los mayores de 18 años sin ingresos, de $30.000, indexado por costo de vida.



° Eximición del pago a los usuarios de los Medidores Integrados de Energía (MIDE) o similares que corta la energía en los barrios más pobres por falta de pago.



° Control obrero/vecinal de las partidas de ayuda alimentaria y rendición de cuentas de los aportes del Tesoro Nacional a las Gobernaciones e Intendencias.



° Centralización de los sistemas de salud bajo un comando y comités por lugar, de delegados de la autoridad de Salud más trabajadores del sistema.



• No al pago de la deuda externa y que los recursos se utilicen para atender la emergencia sanitaria y social.