Alberto Fernández categórico: "Tengo la triste noticia de decirles que no sé cuánto tiempo va a durar esto"

El Presidente afirmó que "lejos estamos de cantar victoria" contra el coronavirus y resaltó que la oposición "trabaja codo a codo"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "lejos estamos de cantar victoria" en la lucha contra el coronavirus, y destacó que los dirigentes de la oposición que trabajan "codo a codo" con el Gobierno nacional.

"El balance es positivo, pero lejos estamos de cantar victoria. No puedo hablar de números y cifras porque no sabemos cuál es la dimensión de la pandemia. Lo que nosotros buscamos es que el ritmo de contagio sea lento porque si el contagio es lento el sistema de salud da a basto", enfatizó Fernández.

En declaraciones a Telefe,aseguró que hay sectores de la oposición con los que trabaja codo a codo, pero cuestionó a quienes piden que gobierne "para los accionistas".



"Los que están gobernado en la oposición entienden perfectamente bien lo que estamos haciendo, y tenemos el mismo propósito. Sería un ingrato si dijera que ellos no ayudan, están al pie del cañón como cualquiera de los nuestros, que están trabajando denodadamente", manifestó.

En ese marco, el Presidente afirmó que "la cuarentena está aplanando la curva" de contagios, y resaltó que con el aislamiento "logramos hacer más lento el ritmo de contagio para que si llegara el pico podamos dar respuesta".



El jefe de Estado reiteró que "privilegia la salud" por sobre la economía, y señaló que hoy "abrir una fábrica significa que un empleado que se contamine va a contagiar a todos" sus compañeros.

Además, consideró que "la ecuación no es cuánto está perdiendo cada uno de nosotros, sino cuánto estamos ganando", y resaltó: "Si hubiésemos seguido la curva de contagio inicial, hoy hubiéramos tenido 45.000 casos y no los tenemos".



"Tenemos que hacer el esfuerzo, lo que no podemos hacer es que por volver a tener nuestras vidas como habitualmente las teníamos, nos expongamos a que todo termine en un dolor mayor", enfatizó.

Respecto a los argentinos repatriados, Fernández resaltó que "en 28 días" el Gobierno nacional repatrió "más de 200 mil personas a la Argentina", y prometió "seguir trayéndolos en las medidas de las posibilidades que tenemos".



En otro tramo de la entrevista, el Presidente afirmó que "no" se arrepiente de haberse referido con el término "miserable" a la empresa Techint, que anunció el despido de 1.450 empleados en medio de la pandemia del coronavirus, pero aclaró que es un tema "superado".

"Miserables hay en todos lados, puede haber de todo tipo. Un comerciante que aumenta precio sin razón, alguien que aprovechando la situación provoca un robo o intenta un saqueo. Hay muchas conductas miserables", ejemplificó.

Consultado sobre el funcionamiento del Congreso de la Nación, respondió: "El Congreso está cerrado porque sesionar es un problema, hay que poner a 257 diputados en el recinto y es un problema. El Congreso en algún momento va a tener que sesionar, hay que buscar el modo. Para mí sería lo ideal".

Al referirse a las presuntas anomalías en los precios que el ministerio de Desarrollo Social pagó por alimentos, afirmó que los relevamientos de funcionarios "demuestran que no son cuestiones ideológicas, sino de funcionamiento del Estado".

"Hay gente que quedó de la administración anterior (dentro del Estado) y juega en contra. En muchas ocasiones nos jaquean el sistema y no nos dejan avanzar. No sé si es alguien de la oposición, lo que digo es que hay algo que está pasando ahí", enfatizó Fernández, al referirse a los documentos oficiales que se "filtran" antes de su publicación oficial.



Por último, el Presidente reiteró su rechazo al pedido de bajar los sueldos a los funcionarios, y consideró que "fomenta la anti política" y es "un acto de demagogia".