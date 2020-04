Durán Barba sin filtro: las diferencias entre Alberto Fernández y Macri y el "terremoto descomunal" que causó el coronavirus

Destacó al Fernández como el único líder bien posicionado en medio de la crisis sanitaria, dijo que Macri también podría haber hecho frente a la situación

El consultor político Jaime Durán Barba, aseguró que Argentina fue el país que tomó medidas más rápidamente y elogió tanto al gobierno como a la oposición.

El ex asesor de Mauricio Macri aseguró que "el único presidente que ha tenido una subida enrome de acuerdo a los números es Alberto Fernández", en comparación al resto de la región. Mientras que el argentino "está con una aprobación de casi el 80%", la pandemia golpeó a otros mandatarios.

"Se está produciendo un terremoto político descomunal", sostiene, y cree que así como antes Donald Trump tenía buenas posibilidades de triunfar en las elecciones de este año, "ahora veo que son bajas sus posibilidades de reelección, Biden asoma como un candidato con fuerza".

Algo similar ocurre también con los presidentes de México, Brasil y Ecuador, países muy afectados por la pandemia. Igualmente, cree que lo de Fernández se contagia a otros políticos, ya que "Horacio Rodríguez Larreta está con una aprobación del 76%".

Sobre la situación de Trump, anticipó que "Estados Unidos va a llegar a noviembre con 100.000 muertos", en relación a la fecha de los comicios presidenciales. En esta línea, anticipó que "en México y Brasil va a ser una catástrofe".

No obstante, rescata que "Argentina es el primer país que tomó medidas en América. Tiene 49 muertos por millón de habitantes, mientras que Estados Unidos tiene 1700".

El analista ecuatoriano se detuvo también sobre la oposición actual. Es decir, el anterior gobierno, al que él asesoraba. Sostuvo que una de las ventajas de la Argentina es que "el gobierno no tuvo una oposición dedicada a tumbarle y sacarle el helicóptero y armar lío. Ha habido una conjunción sensata entre gobierno y oposición".

Durán Barba se animó a analizar el contexto actual con una perspectiva más amplia, y consideró que "esta es la crisis más importante de la historia de la humanidad". Consultado sobre la eventual gestión de Mauricio Macri del tema, sostuvo que "es una persona muy capacitada, también podía enfrentarlo".

Además, marcó la diferencia con lo que ocurría durante el mandato de Cambiemos con el kirchnerismo en la vereda de en frente.



En esa línea, el ex consultor presidencial analizó que Macri tenía una "apertura para dialogar con la oposición" que no pudo concretar, pero que el líder del PRO "es una persona capacitada que pudo haber enfrentado la cosa".



Al ser consultado por una de las principales críticas a las gestión macrista, por haber pasado al Ministerio de Salud a la categoría de secretaría, el ecuatoriano respondió que "es un tema burocrático".



"El problema no es el nombre que tiene el empleado que esté encargado del tema, sino que se han muerto en estos días miles de personas en el mundo y que no se puede detener esto en el campo de la salud ni de la economía, no es un problema de cómo se llama el señor que se encarga de esto", sentenció.