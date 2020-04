Denuncian al dueño de un medio que acosaba a Fabiola Yañez con sus notas

El titular de la Agencia Nova, Carlos Casalongue, un medio caracterizado por sus publicaciones polémicas, será indagado el lunes

El presidente Alberto Fernández contrató a un abogado penalista para denunciar al dueño de un portal periodístico que había publicado dos notas supuestamente ofensivas sobre la pareja del jefe de Estado Fabiola Yañez, según una versión periodística.

El diario porteño Clarín informó que el titular de la Agencia Nova, Carlos Casalongue, un medio caracterizado por sus publicaciones polémicas y maniobras de presuntos chantaje, será indagado el lunes por "violencia de género mediática". Las publicaciones que enojaron a la pareja presidencial ya no están en Internet.

El abogado Juan Pablo Fioribello fue el elegido por Fernández la semana pasada, según Clarín, para llevar a los tribunales al supuesto ofensor de su mujer. El letrado firmó la denuncia junto a su socio Mariano Lizardo, y luego se presentó con Fabiola Yañez ante la fiscalía general porteña para ratificarla en persona.

El abogado logró notificar a Casalongue de la denuncia: cientos de intentos previos al suyo habían fracasado en este paso clave para que una causa pueda avanzar.

El fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques impulsó el caso, que conduce la fiscal Daniela Dupuy. Una versión, citada por Clarín sin mencionar fuentes, indicaba que el domicilio del empresario mediático fue allanado y que le habrían secuestrado equipos informático, pero fuentes judiciales lo desmintieron: afirmaron que sólo se envió allí a un equipo del cuerpo de investigaciones judiciales, que buscó a Casalongue para notificarlo de la denuncia de Yañez y otra anterior, por motivos similares.

Ante la consulta de Clarín, Fioribello se negó a realizar ninguna consideración, y se remitió al contenido de la denuncia. "Dejemos trabajar a la Justicia, y que la Fiscalía avance con las medidas que considere convenientes. Por el momento no haré ningún tipo de declaración", dijo.

Casalongue también será indagado el lunes por una denuncia previa que le hizo la ex diputada Vilma Ripoll. "Por el tetazo que hacemos una vez al año en la puerta de la Catedral (de la ciudad bonaerense de La Plata), él nos dijo que éramos incogibles, que éramos horribles, unas barbaridades que me dieron asco. Entonces, le hicimos la presentación. Pero nunca lo pudimos encontrar. No hubo forma. Y tiene una relación fuerte con el poder político. Hace cualquier cosa y se mueve con total impunidad", dijo la diputada a Clarín.

La enfermera y referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores respondió a varias publicaciones de Nova, que se refirieron a ella y a las mujeres que manifestaron ante la catedral platense durante el último Encuentro Nacional de Mujeres en términos ultrajantes.

"El termino incogibles utilizado en el titulo tiene un carácter claramente estigmatizante y denigrante hacia las mujeres", dice la denuncia de Ripoll por supuesta discriminación.

"Con dicha expresión, refiere a mujeres que no seríamos dignas siquiera de gozar del sexo, de ser deseantes o deseadas por otro, y también pasibles de ser privadas de algo tan humano como es la sexualidad. Por ello, es de un grado de violencia que no se puede tolerar, enmarcado en lo que se denomina violencia simbólica, ya que el mensaje tiene un contenido dirigido a perpetuar estereotipos y la desigualdad hacia las mujeres", afirma la acusación.

Un mes después, ante nuevas publicaciones ofensivas de Casalongue, Ripoll amplió su denuncia por "violencia mediática contra las mujeres" y "desobediencia", pues el empresario no cesó en sus ataques tras una orden de la fiscal Genoveva Cardinalli.

"Consideramos que las manifestaciones denunciadas deben ser reprimidas. El denunciado, en lugar de asumir un rol de comunicador social responsable, incita públicamente a la agresión machista", advirtió la ex legisladora porteña sobre la agencia Nova tiene los auspicios de decenas de municipios bonaerenses y otros organismos oficiales.