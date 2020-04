Prat-Gay critica el plan del Gobierno ante la crisis: "Es peligroso que se haya enamorado de la cuarentena"

El ex ministro de Economía indicó que el Presidente debe convocar a un equipo multidisciplinario para analizar las cuestiones económica de la crisis

El ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay firmó que "es peligroso que el Gobierno se haya enamorado de la cuarentena como instrumento" y remarcó que sería un fracaso llegar al default en una situación como la que plantea la pandemia.

"Como dijo el FMI, la Argentina es un paciente de riesgo en términos macroeconómicos. Según un índice de la Universidad de Oxford, nuestro país es uno de los que adoptó e implementó una de las cuarentenas más duras en en el mundo y es paradójico porque no tiene los recursos para compensar los costos que estas medidas restrictivas acarrean. Entonces, es peligroso que el Gobierno se haya enamorado de la cuarentena como instrumento", indicó en una entrevista a Clarín.

Además, remarcó que "a veces los gobiernos lo hacen, se enamoran de las consecuencias de la opinión pública como pasó con la convertibilidad", pero llamó a no olvidar que "los autores del 1 a 1 pasaron de héroes a villanos en muy poco tiempo" y advirtió que "el Gobierno tiene menos incentivos para dejar este instrumento porque de por medio hay una situación extraordinaria y sensible".

En este sentido, destacó la iniciativa del presidente chileno Sebastián Piñera, que "negocia pruebas pilotos para abrir shoppings en unos días y colegios en mayo". Y ejemplificó que "el sector supermercados en Argentina trabaja al 100%, tienen unos 90.000 empleados y casi ningún contagiado" "porque se han respetado los protocolos". Y llamó a "buscar un óptimo, eso son las políticas públicas".

Además, Prat-Gay remarcó que la Argentina "debería pasar de un gobierno de infectólogos a uno que escuche también a otros especialistas como los economistas", "que sea más amplio y cuente con un equipo multidisciplinario".

"En términos políticos, el Gobierno debería tener más apertura política. Alberto Fernández se pasó la campaña hablando del Consejo Económico y Social y ¿ahora? ¿se olvidó? Es un momento ideal para convocarlo. Además, es muy peligroso que no funcione el Congreso y el Poder Judicial. Estamos hablando de un trilema que son el sistema de salud, la economía y el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Es una mala estrategia del Gobierno la de concentrarse en una sola banda", completó.

Con respecto a la deuda, el economista aseguró que "el Gobierno tuvo ocho meses para presentar una propuesta", ya que "desde las primarias de agosto, Fernández sabía que ganaría y asumiría en diciembre". Y agregó: "Contó con el apoyo de la oposición y ahora tiene oportunidad inesperada para arreglar en este mundo del Covid".

"Si (el ministro de Economía, Martín) Guzmán ofrecía esta propuesta dos meses atrás, el rechazo era tremendo. Hoy los acreedores pueden llegar a tomarla. El coronavirus y la depresión global bajaron el precio de todos los activos del planeta y cambió el humor de los mercados. Además, hay posturas firmes a favor de condonar deudas. Es un momento propicio para los deudores y no para los acreedores el actual. Si Argentina no logra un acuerdo es un fracaso del Gobierno", sentenció.

Según su análisis, la oferta del Gobierno "desde el punto de vista macroeconómico tiene la misma consecuencia para las cuentas nacionales hoy que hace dos meses, pero lo que cambió es que los acreedores la pueden tomarla ahora y hace dos meses no".

"Por eso si el desenlace es el default, la reponsabilidad política será del Gobierno y habrá que preguntarse por qué Alberto Fernández pagó de manera errática y arbitraria vencimientos de deuda local y extranjera desde que asumió", enfatizó Prat-Gay, quien afirmó que "Guzmán hace bien en decir que es la última oferta, es parte de la negociación".

"Por otro lado, no apareció ningún acreedor a título personal a plantear un rechazo formal. Los bonistas es verdad, anunciaron que no aceptan la propuesta pero a través de comunicados, comités y no patearon la mesa. La propuesta de Guzman es realista, no me parece algo incumplible para la Argentina", indicó.