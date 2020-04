Cuáles son los hechos que erosionan la figura del Presidente, según Sergio Berensztein

Según la opinión del analista, la figura de Alberto Fernández se desgasta por "la mala situación económica, el aislamiento y la liberación de los presos"

El analista político Sergio Berensztein advirtió que la figura del Presidente Alberto Fernández comienza a sentir el desgaste en los sectores medios, como cnsecuencia de "la falta de manejo político" en la toma de decisiones.

Además, el analista explicó que la situación económica del país, era muy complicada, antes de la pandemia.

"Esta pandemia tomó a la Argentina con una situación económica muy complicada. Hace 10 años que el país no tiene crecimiento económico y estamos muy cerquita de entrar en default por novena vez en la historia. Además nos encontramos con una falla importante en la división de poderes. No es más que la consecuencia de tener frentes políticos que se arman sólo para ganar elecciones y luego no tienen planes serios de gobierno", explicó Sergio Berensztein.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, el analista político sostuvo que "Argentina tiene un Estado súper ineficiente, al que hay que sumarle corrupción y gente que no está capacitada para ocupar ciertos cargos o lo hacen por pertenencia política". "El ejemplo de esto puede ser Alejandro Vanoli, que no contaba con la experiencia para manejar algo tan grande como ANSES y era lógico que pudiera salir mal".

Además Berensztein se refirió a la polémica decisión de otorgarle a los presos prisión domicialiaria, a causa del COVID-19. "Es un problema que ocurre en todo el mundo, pero en la Argentina se suma la falta de infraestructura carcelaria y es evidente que hay hacinamiento".

En este sentido agregó que "lo que sucedió aquí es que el kirchnerismo empezó a liberar presos, que entendía que eran presos políticos y con esta situación de la pandemia se dispararon los reclamos del resto de los presos. ¿Es lo mismo alguien que roba una gallina, que una persona que viola o mata? No hay una respuesta única dentro del kirchnerismo".

Además el analista explicó que "si bien los presos son todos ciudadanos y tienen sus derechos, es evidente que hay una falta de criterio por parte del kirchnerismo. Acá hay falta de una política que permita luego justificar estas decisiones en términos de interés o beneficio general. Parece que sólo se estuvieran atendiendo cuestiones individuales o particulares".

Por último Sergio Berensztein dijo que "el Presidente Alberto Fernández no puede negar que los que impulsaron esta idea de liberar presos, son sus funcionarios. Ahora le resulta incómodo, porque estas liberaciones discrecionales más la mala situación económica y el aislamiento social, generan un desgaste en los sectores medios, que apoyaron a Alberto Fernández, desde el punto de vista electoral", concluyó el analista político.