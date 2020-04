Los 10 políticos que sobresalen hoy por su mala imagen en la opinión pública

Una encuesta refleja por un lado la grieta en la política argentina, y por otro la mejor imagen pública del Presidente por su gestión durante la pandemia

Una incómoda lista para los políticos argentinos acaba de ver la luz. Se trata de un sondeo que define quiénes son los referentes locales de la política que tienen muy mala imagen en la opinión pública.

La lista surge del último estudio de la Universidad de San Andrés, que hace un monitoreo periódico de la opinión pública (mensual o bimestral). Se trata de un relevamiento nacional, online, de 1.022 casos, que se hizo entre el 14 y el 21 de abril.



De ese relevamiento obtuvieron que solo cinco dirigentes tienen diferencial a favor, es decir más imagen positiva que negativa. El mejor en ese balance, como en todos los sondeos actuales, es el presidente Alberto Fernández.



Del otro lado de la tabla, con amplia imagen negativa sobre la positiva, quedó el ex jefe de Gabinete Marcos Peña.



Es el ranking al que accedió Clarín, desde hace tiempo, aparecen cortados los polos de la grieta: Cristina Kirchner y Mauricio Macri se alternan el primer puesto. En este caso, lidera la ex mandataria, con 55% de imagen "muy mala", contra 46% del líder del PRO.



En enero, cuando recién había cambiado el Gobierno, el que peor imagen tenía era Macri, con el mismo número que ahora: 46%.

De acuerdo a la medición de la Universidad de San Andrés, hubo desde entonces un aumento de la imagen "muy mala" de Cristina Kirchner, que pasó de 44% en enero a los actuales 55%.



Completa el podio negativo Sergio Massa, otro dirigente que hace algunos años sufrió un deterioro muy grande en su valoración, por los cambios de posicionamiento político, y nunca logró recuperarse. En abril, el titular de Diputados juntó 40 puntos de "muy mala".



Debajo, pegados y con 39% de "muy mala", aparecen Nicolás del Caño y Axel Kicillof. Ambos tuvieron un deterioro leve de sus números respecto al pre-coronavirus.



Apenas mejor (o menos peor) está Elisa Carrió, quien tiene -27 puntos de diferencial: 57% de imagen negativa (incluidos 38 puntos de "muy mala") contra 30% de positiva, similar a lo que obtuvo en la medición de enero.



Debajo figura el mencionado Marcos Peña. Apuntado como el principal responsable de la derrota de Juntos por el Cambio, por ser el estratega de campaña, el ex jefe de Gabinete es el que peor balance muestra (-41 puntos), por 57% de imagen negativa (37 de "muy mala") y sólo 16% de positiva. Esto quiere decir que está levemente mejor que a principio de año.



Luego, en el octavo lugar, viene Juan Manuel Urtubey. Ex gobernador de Salta viene mal en la lista, pasó de 24 puntos de muy mala imagen a 33 ahora.



El top ten negativo lo cierran dos referentes de Juntos por el Cambio. Miguel Angel Pichetto (con 29% de "muy mala") y la exgobernadora María Eugenia Vidal (con 27%). Respecto a enero, hay una leve mejora de la ex gobernadora.

Políticos con buena imagen

La encuesta publicada por Clarín mostró que hay todavía políticos que tienen mejor imagen positiva, y la encabeza nada menos que el presidente Alberto Fernández.

Desde enero, cuando ya lideraba este ranking, sacó una ventaja amplísima por su gestión durante la pandemia de Covid-19. Ahora combina 30% de imagen "muy buena" y 40% de "algo buena". Total de 70 puntos en verde, contra sólo 24 de rojo, lo que hace un diferencial a su favor de 46 puntos.

En enero, ese balance era de 17 puntos, y con una particularidad: Alberto Fernández tenía casi la misma imagen "muy buena" (23%) que "muy mala (21%).



Algo similar, aunque en una escala menor, ocurrió con Horacio Rodríguez Larreta. Desde principio de año, el jefe de Gobierno mejoró su diferencial (pasó de 9 a 23 puntos a favor), sobre todo porque ganó en valoración "algo buena" (subió de 27 a 38) y cayó la "muy mala" (de 20 a 14). Con ese puntaje el Jefe de Gobierno porteño quedó tercero en la tabla, debajo de María Eugenia Vidal.



Los que completan el "top 5" entre los políticos con mejor imagen son Ricardo Alfonsín y Roberto Lavagna. Tienen 8 y 4 puntos a favor, respectivamente. El actual embajador en España, por una combinación de 42% de positiva (con 11% de "muy buena") y 34 de negativa; y el ex ministro, con + 39 (sólo 6% de "muy buena") y - 35.