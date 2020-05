Massa impulsa juicio político a un juez por liberar a acusado de abuso sexual

Este es el primer pedido de juicio contra el magistrado, ya que habrá otro contra el Tribunal Oral 2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución de Bahía Blanca, Claudio Brun, por la excarcelación de Néstor Ibars, acusado por abuso sexual contra una menor con retraso madurativo

Este es el primer pedido de juicio contra el magistrado, ya que en las próximas horas se expondrá un segundo escrito contra María Inés Piñero Bertot, del Tribunal Oral 2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de este departamento, quienes le otorgaron la prisión domiciliaria a Antonio Di Palma que violó una menor.

Estas liberaciones se dan en el marco del avance del coronavirus y ante la amenaza de un contagio masivo en el sistema carcelario.

La denuncia contra Brun ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses ingresó hoy 4 de mayo tras la prisión domiciliaria de Néstor Luis Ibars.

Son embargo, este no es el único caso por el que el magistrado quedó en la mira ya que, como pruebas se presentaron en este escrito otras excarcelaciones que firmó a favor de Juan Pedro Bergondi (detenido por abuso sexual agravado de una menor de nueve años); Pedro Efraín Muñoz y Ricardo Roberto Moreira (abuso sexual agravado); Eduardo Ariel Ziegemann (abuso sexual con acceso carnal); Juan Mattioli y Claudio Molina (acusados por robo agravado por el uso de arma de fuego); Rodrigo Pereda (robo con armas); Oscar Galetti (condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía); Juan Domingo Sosa (robo agravado por el uso de armas); Federico Longiariu (robo agravado reiterado, portación ilegal de arma y reincidente por robo e intento de homicidio); y Cristian Marcelo Victola (robo agravado), según informó Perfil.com.

En la presentación se lo acusa a Brun de violación de los deberes inherentes a su cargo y comisión de graves irregularidades en un proceso a su cargo. Se pide la suspensión preventiva del Juez y apartamiento de su juzgado hasta tanto se dicte sentencia de Jury.

"Hoy presentamos de manera electrónica el Jury al Dr. Claudio Brun, porque a pesar de haber retrotraído la liberación de Néstor Ibars, nuestra tarea es defender a todas las víctimas que no se pueden defender y porque en este caso, hay una gran cantidad de liberaciones y de delitos muy graves", expresó el legislador Pablo Garate a cargo del pedido de juicio político. Este fin de semana, Brun dio marcha atrás con la excarcelación del detenido luego del repudio e incidentes de vecinos del barrio a donde cumpliría con la prisión domiciliaria.

Por estas horas, el diputado bonaerense del massismo Jorge D’Onofrio prepara un nuevo escrito. Es contra María Inés Piñero Bertot, jueza del Tribunal Oral 2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, quienes le otorgaron la prisión domiciliaria a Antonio Di Palma que violó una menor de 17 años.

Sobre el historial de Di Palma, D’Onofrio detalló que "es tan flagrante el mal desempeño de estos magistrados que no solo mandaron a la casa a un violador, con el agravante que una vez iniciado el proceso se había fugado y fue detenido por el buen trabajo de la fiscal actuante quien lo confinó a prisión preventiva. En diciembre de 2019 se elevó la causa a juicio y espera fecha de inicio". Y agregó: "El imputado no solo no se encontraba en lo que denominamos población de riesgo sino que entra en lo que marca la ley para denegar las excarcelaciones y tiene que ver con la posibilidad de fuga".

Massa había advertido que desde el Observatorio de Víctimas de Delitos se haría un seguimiento de la actuación de los magistrados y se iniciarían pedidos de juicio político en caso de detectar "abusos". Desde el 17 marzo, en la provincia hubo 439 excarcelaciones relacionadas con el coronavirus sobre una población carcelaria de 42.300 (entre penales y alcaldías).

El titular de la Cámara de Diputados habló de las presentaciones en las que avanza con el Presidente, Alberto Fernández, y con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El jefe provincial le pidió un informe detallado a su ministro de Justicia, Julio Alak, sobre las liberaciones para conocer en detalle las causas. Mientras tanto, Massa prepara más escritos que, en principio serían contra otros dos jueces.