Renegociación de la deuda: Alberto Fernández recibió el respaldo de empresarios y gremios

"Tenemos que tomar las enseñanzas que este tiempo nos ha dado, sobre todo la de tirar para el mismo lado", destacó el mandatario

El presidente Alberto Fernández recibió en la tarde de este lunes el respaldo de representantes de los empresarios y de los trabajadores a la propuesta de renegociación de la deuda pública formulada por el Estado nacional a los bonistas internacionales, en una reunión que encabezó en la residencia de Olivos.

El jefe del Estado agradeció el apoyo a los empresarios y trabajadores y puntualizó: "Esta mesa demuestra la vocación de estar juntos", les dijo al tiempo que calificó de "histórico" el acuerdo salarial que firmaron entre las partes la semana pasada, por la cual se pagaban 75% de los salarios de los trabajadores cuyas actividades están suspendidas.

Respecto de la propuesta argentina de renegociación de la deuda, el Presidente explicó que "estamos buscando una solución para siempre, que dure, y que no nos postergue más, que no nos haga retroceder".

"Tenemos que tomar las enseñanzas que este tiempo nos ha dado, sobre todo la de tirar para el mismo lado", destacó el mandatario a través de un comunicado de prensa.

Durante el encuentro, Alberto Fernández estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y el asesor presidencial, Juan Manuel Olmos.

Por el sector empresario participaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo; de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori; y de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech.

En tanto, por la CGT estuvieron presentes Héctor Daer, de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA); Carlos Acuña, del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento Y Lavaderos de Autos (SOESGyPE); y Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

También participaron Andrés Rodríguez, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); Víctor Santa María, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH); José Luis Lingeri, del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS); Armando Cavalieri, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS); y Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En la reunión, el ministro de Economía subrayó la importancia "de que estemos juntos en este momento delicado" y señaló que el apoyo de empresarios y trabajadores "vale hoy y va a valer en la historia".

"Buscamos una resolución ordenada a una crisis de deuda insostenible", agregó Guzmán.

En tanto, por el lado empresario coincidieron en enfatizar que "estamos en el mismo barco, somos la misma Argentina, y necesitamos un escenario de previsibilidad, necesitamos el acuerdo para crecer".

"Tenemos un gobierno que habla de industria y de trabajo, vamos a acompañar ciegamente al Gobierno nacional", aseguraron los voceros del sector privado.

En la misma sintonía, los referentes de la CGT dijeron que "acompañan la premisa de no someter a la sociedad para sostener la deuda".

"Decepción" con los bonistas

El Ministerio de Economía se manifestó esta tarde "decepcionado" por la declaración que emitieron este lunes tres grupos de acreedores que tienen en su poder deuda emitida por el país y manifestó su expectativa de que "mucho pueda cambiar en el transcurso de una semana", de cara al plazo que vence el próximo viernes para que los tenedores manifiesten si ingresan o no al canje.

En un comunicado, la cartera que conduce Martín Guzmán dijo que "tenemos la esperanza de que nuestros acreedores reconozcan que, especialmente a raíz de la crisis del Covid-19, Argentina no puede pagar más" y recordó que "hemos publicado nuestro análisis de sostenibilidad de la deuda y se encuentra alineado con el del Fondo Monetario Internacional".

"Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El Gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común. Pero cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común", concluyó el parte de prensa.

Esta mañana, tres grupos de acreedores –conformados por el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina- reiteraron su oposición a la propuesta presentada por la Argentina.

"Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias", manifestaron en un comunicado conjunto.

"Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparado para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República", agregaron los grupos de tenedores de deuda.