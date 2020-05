Cómo fue el diálogo en el que Cristina Kirchner le propuso a Alberto Fernández ser su vice

Cómo fue la charla en la que CFK le propuso a Alberto Fernández su jugada política y la intimidad entorno sobre la decisión que se tomó en 3 días

Hace exactamente un año, Cristina Kirchner sacudió al ámbito político al anunciar a través de sus redes sociales su candidatura a vicepresidenta de la Nación. Fue a través de un video en el que sorprendió a propios y extraños en el que revelaba que iba a acompañar en la fórmula a Alberto Fernández, quien cinco meses después se convertiría en el presidente electo de los argentinos.

Sin dudas fue una jugada política de gran rédito. Cómo fue la charla en la que le propuso su jugada política y la intimidad entorno a la decisión que se tomó en menos de tres días.

En su libro Alberto, el periodista Diego Schurman detalló el diálogo íntimo que mantuvieron por teléfono y a la distancia. A continuación, un fragmento del capítulo titulado "La bendición de la jefa", en donde se detalla la comunicación que tuvieron el miércoles 15 de mayo.

Hace un año, Cristina Kirchner anunciaba que iba a acompañar en la fórmula a Alberto Fernández

- Cristina: "Vos podés hablar con todos. Puerta que golpeás, puerta que te abren. Todos te la abren: los medios, los empresarios, los gobernadores. A mí no".

- Alberto: "Me sorprendés. Todo lo que hicimos, incluyendo el libro (por Sinceramente), lo hicimos pensando en tu regreso como candidata. ¿Y de repente ahora me decís que no querés ser candidata? ¿Para qué trabajé todo este tiempo?".

Según la publicación, el actual presidente siguió "con una vieja perorata sobre la imposibilidad de acopiar los votos de ella. Estaba convencido de que los votos no se trasladaban. De hecho, insinuó que Sergio Massa sostenía su propia candidatura presidencial esperando que Cristina se bajara, seguro de que sin ella el espacio kirchnerista —con Axel Kicillof u otro como candidato a la Casa Rosada— perdería mucha competitividad".

Por entonces algunos sondeos adjudicaban a la ex presidenta 34 puntos de intención de votos. Alberto le decía que sin el apellido Kirchner en la fórmula ese número podría descender a 24 puntos.

—¿Vos lo pensaste bien? Me rompí el culo todo este tiempo organizando tu candidatura, organizando el libro, ayudándote con datos en las causas judiciales… ¿Hice todo para que seas candidata y ahora me venís con esto? —se mostró desconcertado.

—Justamente, si vos no hubieras hecho lo que hiciste yo no tendría la autoridad que hoy tengo para hacer esto que hago.

—No sé hasta dónde puedo llegar, no sé cuántos votos puedo sumar —evaluó con el tono de quien carga con una misión que asume como imposible.

Percibiendo la preocupación de su interlocutor, recién ahí Cristina largó la segunda bomba de la tarde.

—Vos vas a tener mis votos porque yo te voy a acompañar. Yo voy a ser tu candidata a vice.

—¡¿Vas a ser mi candidata a vice?! —levantó las cejas Alberto, a esa altura con una sensación interna de estar en una montaña rusa, aunque su cuerpo mostrara templanza.

—Sí, sí. Yo te garantizo todos mis votos, y vos tenés que ir a sumar lo que falta —tranquilizó la senadora.

—Te agradezco la confianza, Cristina, pero pensalo un poquito más porque vos podés ser candidata y podés ganar. Y si necesitás que te acompañe como vice no tengo drama en acompañarte. Pero pensalo un poquito más —propuso invertir la fórmula.

—No tengo nada que pensar porque yo ya lo pensé —clausuró la idea.

—En serio, deberías darle una vuelta más al tema —atinó a decir, sabiendo a esa altura que volvería a su departamento de Puerto Madero con otro título, además del de abogado. Iba a ser candidato a presidente. No tuvo ni chances de estudiarlo.

Al segundo, Cristina comenzó a explicarle los pasos a seguir.

—Mirá, yo ya tengo todo diseñado. Voy a grabar el viernes un video, donde voy a anunciar que vos sos el candidato y yo te voy a acompañar. Vos escribime lo que tendría que decir. Fijate qué se te ocurre.

—¿Eh? Imposible. No tengo la menor idea de qué estás haciendo. ¿Qué querés? ¿Que yo escriba bien de mí?

—Dale, dejate de joder. Esto es política. Ayudame a escribir esto.

Menos de un mes después, Mauricio Macri hacía lo propio anunciando que su candidato a vice sería Miguel Ángel Pichetto. Pero la noticia se vio eclipsada cuando sólo una semana más tarde, el flamante Frente de Todos incorporaba la figura de Sergio Massa.

Contra lo que indicaban la mayoría de las encuestas, la fórmula Fernández-Fernández arrasó en las PASO, imponiéndose el 11 de agosto con el 47.78% de los votos, mientras que el por entonces presidente sumó sólo 31.79%. El 27 de octubre, Alberto Fernández fue electo con el 48.24% de los votos, mientras que Macri se despidió del sueño de su reelección con el 40.28%.

La fórmula del Frente de Todos arrasó en las elecciones presidenciales de 2019

Kicillof: "Hace un año Cristina nos recordó la importancia de la política"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este lunes que "hace un año Cristina nos recordó la importancia de la política como instrumento para transformar la realidad" al rememorar el día en que Fernández de Kirchner anunciaba su decisión de ser la candidata a vicepresidenta de una fórmula encabezada por Alberto Fernández.

En su cuenta de Twitter, el mandatario bonaerense analizó que "con una de las resoluciones políticas más valientes, generosas y brillantes de nuestra historia, (Cristina Kirchner) creó la alternativa para que democráticamente el pueblo terminara en las urnas con el ciclo neoliberal de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal" y evaluó que "hasta el día anterior habían instalado que eran invencibles".

"Hoy recordamos aquella decisión que nos dio la posibilidad de recuperar lo perdido para cuidar de todas y todos, para poner a la Argentina de pie y recuperar el orgullo de ser bonaerenses", continuó el gobernador y finalizó con los hashtags: #GraciasCristina #FuerzaAlberto.

Hace un año Cristina nos recordó la importancia de la política como instrumento para transformar la realidad. pic.twitter.com/jWKzW1Q0WT — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 18, 2020

Minutos antes de las 7.30 del sábado 18 de mayo de 2019, mientras toda la atención política estaba concentrada en los comicios provinciales de La Pampa que se desarrollaban ese día, comenzó a llegar por Whatsapp a los periodistas un video enviado por los allegados a la ex mandataria, con un mensaje inesperado: Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que no sería candidata a presidenta.

La ex Presidenta era la principal opositora al gobierno de Mauricio Macri y de las pocas figuras políticas que contaba con un caudal de votos propios, pero mediante un video -titulado 'En la semana de Mayo, reflexiones y decisiones'- optaba por dar un paso al costado y ungir como candidato a presidente a Alberto Fernández, a quien nadie imaginaba en ese puesto.

Luego del shock inicial en los medios, la noticia impactó profundamente en el mundo político, tanto en la entonces oposición que se encontraba fragmentada como en el oficialismo de Cambiemos, que -pasada la campaña electoral- reconoció que nunca se pudo recuperar del golpe político que significó la decisión estratégica de la ex Presidenta de no participar como cabeza de la fórmula presidencial y convocar a un frente amplio de unidad.

La idea de Cristina Kirchner era conocida previamente por un puñado de allegados, por lo que el video de casi 13 minutos -que luego fue replicado por las redes sociales- fue considerado como una 'bomba política' que sirvió para reordenar, en primer lugar, al peronismo y también para convocar a gran parte de los sectores del campo popular y conformar lo que después se denominó Frente de Todos.

El video del anuncio incluía imágenes de un encuentro entre la ex presidenta y el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, mientras la voz en off de Cristina afirmaba: "Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos: él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias".