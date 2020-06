Fuerte autocrítica de Frigerio sobre la gestión Mauricio Macri: "Fuimos el gobierno más débil de los últimos cien años"

"Nos faltó un poco de visión y generosidad para compartir el poder", aseguró el ex ministro del interior de la gestión macrista

Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de la administación de Mauricio Macri, hizo una fuerte autocrítica sobre la gestión de Cambiemos desde 2015 hasta 2019 y admitió que ese fue "el gobierno más débil de los últimos cien años".

Frigerio fue más allá en su mea culpa y sentenció: "Nos faltó un poco de visión y generosidad para compartir el poder".

El ex funcionario se expresó de esta forma en una conferencia de prensa organizada por los estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL en la que mostró su apoyo a Alberto Fernández en medio de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, rechazó la definición de "infectadura" manifestada por varios integrantes del arco opositor que cuestionan la aplicación de la cuarentena obligatoria.

"El término infectadura va en contra de lo que creo que hay que hacer en estos momentos. No veo contradicción entre ser prudentes y cumplir nuestro rol opositor", sostuvo Frigerio.

El ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri dijo que el Presidente "tuvo muy buenos reflejos cuando se conoció el problema de la pandemia e hizo una convocatoria inusual para la política argentina de un comité de expertos, sanitaristas, y todo el arco político opositor, sobre todo, aquellos que tienen responsabilidad territorial".

Frigerio hizo una fuerte autocrítica de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri

En ese sentido, destacó que "las fotos de Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta y con los gobernadores de las provincias son imágenes que la gente valora y esto ha hecho que las encuestas le estén dando muy bien".

En otro tramo de la entrevista, el ex ministro reconoció que tuvo "algunas conversaciones" con Macri desde que finalizó el mandato de Cambiemos.

"Entiendo que no está dando notas y que no está posicionándose públicamente sobre ningún tema, y por supuesto que respeto esa posición. Probablemente esté aprovechando este tiempo para tratar de entender qué nos pasó en nuestro gobierno, tratar de entender los errores y qué es lo que hay que cambiar, y analizar qué tipo de oposición tenemos que ser", remarcó.

¿Cuáles fueron los errores del gobierno de Cambiemos?

Al hacer referencia a la gestión de la que fue miembro, Frigerio consideró que "el denominador común de los problemas que tuvimos tiene que ver con nuestra debilidad política".

"Fuimos, sin duda el gobierno más débil de los últimos cien años de la historia argentina. Tuvimos una minoría muy marcada en el parlamento, no hay registros históricos de algo así, y, además, tuvimos muy poco poder en el territorio. Costó lograr unificar una coalición como Cambiemos. A los que estábamos convencidos nos costó mucho persuadir a los que tenían más poder, y este trabajo alcanzó apenas para ganar con el uno por ciento la elección a presidente. Sin embargo, no alcanzó para transformar el país en línea con lo que nosotros pretendíamos o nos habíamos propuesto. Nos faltó visión y un poco de generosidad para compartir el poder", sostuvo.

Al ser consultado sobre el impuesto a las grandes fortunas, el ex funcionario consideró que "no hay margen para aumentar los impuestos al sector privado, de hecho nosotros intentamos bajarlos en nuestro gobierno".

"Hicimos un pacto fiscal con los gobernadores y empezamos a bajarlos, después en la crisis tuvimos que ralentizar ese proceso, pero claramente ese es el camino. Por supuesto que tiendo a creer que los que más tienen tienen que tratar de colaborar un poco más, pero no creo que aumentando la presión impositiva vamos a tener una solución. Me parece que hay que ser creativos. Se podría pensar en un adelanto de impuestos, en la compra no compulsiva de títulos públicos argentinos por parte de esas personas que puedan destinar algo de su riqueza a ayudar en un momento de extrema complejidad", añadió.

La estatización de Vicentin, "una enorme preocupación"

El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio sostuvo que le provoca "una enorme preocupación" la expropiación de la empresa Vicentin anunciada por el Gobierno, y remarcó que en medio de la pandemia "hay que salvar al entramado productivo, no socializar la deuda de un grupo empresario".

"La intervención y expropiación de Vicentin, me da una enorme preocupación y tengo una posición contraria a la medida. Deja en evidencia que nos cuesta aprender de los errores del pasado", planteó el economista.

En ese sentido se quejó de la inmediatez del DNU para avanzar con la medida y planteó que "la única urgencia hoy es salvar vidas y salvar las fuentes de trabajo de las empresas que se complicaron por la pandemia".

El ex ministro expresó su preocupación por el intento de expropiación de Vicentin

"Es decir, empresas que afectaron su desarrollo por factores exógenos, no por sus errores de gestión y managment. Vicentin no es el caso. Está en concurso desde hace meses", advirtió.

Al respecto, Frigerio opinó que "si hoy sobra un peso en el Estado, hay que usarlo para ayudar a los monotributistas y sostener a las pymes".