Dura advertencia de Durán Barba al Gobierno si expropia Vicentin

Jaime Durán Barba, lanzó este martes una dura advertencia al Gobierno en caso de que finalmente expropie la cerealera Vicentin. Según el ex asesor de Mauricio Macri, esa decisión sería "gravisima".

"No hay ningún país en el mundo que, en este momento, esté estatizando empresas", afirmó el consultor ecuatoriano.

En diálogo con el diario La Capital, de Rosario, Durán Barba advirtió que "si toman medidas como la estatización de Vicentin, la gente se va a levantar".

"La estatización de Vicentin me parece gravísima. En Europa hay empresas aéreas estatales, pero que están totalmente fuera del control del gobierno. No están para dar trabajo a los punteros políticos. En general, en América latina las empresas sirven para eso", manifestó el ex asesor estrella de Macri.

En ese marco, Durán Barba expresó que espera que la Argentina no se convierta en Venezuela , como advierten desde Juntos por el Cambio.

"Espero que no, pero en la Argentina tenemos puntos de vista muy anticuados. Algún dirigente del kirchnerismo propuso hace poco que se haga una reforma agraria y se lleve a miles de personas de los cordones urbanos al campo. Esos experimentos ya se aplicaron y no funcionaron, son genocidas", opinó. Según el asesor ecuatoriano, "no es posible que se plantee una cosa tan anticuada en la Argentina, que tiene una agricultura tan desarrollada".

Respecto de la etapa post pandemia , Durán Barba vaticinó que en los próximos años desaparecerán "veinte profesiones de las más usuales en el mundo".

Para el consultor, el futuro estará ligado a la "producción y libertad, tecnificación y cuidar que eso no afecte la vida de la gente".

"Si toman medidas como la estatización de Vicentin, la gente se va a levantar. La gente se va a levantar, ya no es posible hacer eso. Políticos que acompañen a la gente, que la conduzcan caminando con ella y no desde un atril son los que van a funcionar", expresó.

Qué dijo sobre el espionaje ilegal durante el Gobierno de Cambiemos

Por otra parte, Durán Barba dijo que no cree que Macri haya estado involucrado en la red de espionaje ilegal a políticos, sindicalistas, empresarios y periodistas que se investiga en la Justicia.

"Fui una persona muy cercana al gobierno de Macri y supongo que me hubiera dado cuenta. Muy bobo no soy y tengo mucha práctica", sostuvo.

"No tengo información. Soy muy enemigo del concepto de inteligencia porque siempre esas operaciones terminan armando un quilombo, más allá de la buena voluntad o la preparación de quienes les dirigen", explicó.

Además, el consultor dijo que Cambiemos perdió las elecciones por la economía y vaticinó que Macri no volverá a competir como presidente. "No creo que esté perdiendo el sueño por volver a ser presidente, pero no se puede decir con certeza cuando falta tanto tiempo", concluyó.

Distanciado de Macri, Durán Barba dialoga frecuentemente con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.