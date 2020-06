La ex gobernadora María Eugenia Vidal dio positivo de coronavirus

La referente de Juntos por el Cambio había estado en contacto con el diputado Alex Campbell quien el lunes confirmó que estaba infectado de COVID-19

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dio positivo de coronavirus.

La referente de Juntos por el Cambio había estado en contacto con el diputado bonaerense Alex Campbell, quien el lunes se confirmó que estaba infectado tras haber estado reunido con dirigentes cercanos a Martín Insaurralde.

Según confirmaron desde el entorno de la ex gobernadora, Vidal es asintomática y se tuvo que realizar el test por haber estado en contacto con el legislador bonaerense. Se encuentra en buen estado de salud y hasta el momento tampoco presentó cuadro febril.

El lunes a última hora, Campbell confirmó a través de sus redes sociales que había dado positivo de COVID-19.

El diputado había mantenido reuniones con funcionarios del entorno del intendente de Lomas de Zamora, a quien se le diagnosticó coronavirus la semana pasada. Todos los legisladores y dirigentes que estuvieron reunidos con Campbell fueron testeados por precaución, entre ellos Vidal a quien se le confirmó la enfermedad el martes a última hora.

"Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo", confirmó Vidal a través de sus redes sociales.

Agradeciendo "a todos los que me escriben con preocupación", la ex mandataria provincial aclaró que se encuentra "bien", "cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes". "Cuídense y cuiden a sus familias", concluyó en un tuit. Su pareja, el periodista Enrique Sacco, debió someterse al hisopado y aguarda por los resultados.

Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 17, 2020

Ahora la atención está puesta en los contactos que mantuvo la ex gobernadora en los últimos días. El último viernes compartieron una comida con Vidal, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau y el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. Larreta por su parte almorzó este martes con el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Desde el entorno de Lousteau informaron que en el encuentro que compartieron los referentes de Juntos por el Cambio, el viernes pasado en la sede del Gobierno porteño de Uspallata, "se mantuvo mucho más que la distancia social". Si bien aclararon que por las medidas preventivas, el senador no contaría como contacto estrecho, "si hay recomendación médica, se va a hacer el test".

Alex Campbell fue secretario de Asuntos Municipales del Gabinete de Vidal, y actualmente es de los alfiles de la ex gobernadora en el recinto. Al mantener a diario reuniones con otros legisladores, existe el riesgo de que el virus se propague por la Legislatura bonaerense. "Lo primero que hice fue avisar a la gente con la que estuve en contacto, mantuvimos reuniones con algunos diputados en la Cámara el día jueves y viernes", había precisado ni bien conoció los resultados de su test.

En efecto este miércoles estarán los resultados de los análisis que se realizaron a los diputados del bloque de Juntos por el Cambio de la provincia que estuvieron en contacto con Campbell. Fuentes de Cambiemos informaron a Infobae que entre hoy y mañana serán hisopados el ex jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai y la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, quienes mantuvieron una reunión en los últimos días con el ex secretario de Asuntos Municipales.

Campbell se había reunido con el presidente de la Cámara Baja, Federico Otermín, y con el legislador y ex intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, ambos dirigentes de estrecho vínculo con el jefe comunal de Lomas de Zamora. Aunque tampoco descarta haberse contagiado en otro ámbito ya que comentó que estuvo recorriendo comedores y "diferentes lugares del conurbano" durante la última semana.

Con la confirmación de que Insaurralde dio positivo de COVID-19, Otermin fue sometido a un hisopado que dio negativo. Sin embargo se desató una cadena de contagios en la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Rodríguez Larreta, uno de los contactos que mantuvo la ex gobernadora en los últimos días

Entre funcionarios y miembros del equipo del intendente se testearon a 11 personas de las cuales 5 resultaron infectadas. Se trata del secretario de Gobierno, Martín Choren; su secretaria privada, Victoria Bourio; el director de Compras, Daniel Perfumo; el secretario de Obras Públicas, Emiliano Piergiovanni, y su chofer, Matías Urso. También dio positivo el vicepresidente de la Fundación Bapro, Alejandro Alegretti.

Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) June 12, 2020

"Hagan el esfuerzo, en estos días podemos entrar en el pico de contagios y el virus está circulando muy fuerte por todo el área metropolitana. Que la gente entienda que esto no es joda", alertó Martín Insaurralde.