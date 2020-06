Convocan a banderazo con un discurso de Alberto Fernández: "Salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando"

La convocatoria es para el próximo sábado a las 16 horas en diversos puntos del país y se pide "por la libertad y la república"

Un "Banderazo Nacional" contra el Gobierno de Alberto Fernández se convoca mediante redes sociales para el próximo sábado 20 de junio, Día de la Bandera. Lo curioso de la ocasión es que varios de los promotores de la iniciativa utilizan como motivador un discurso de campaña del Presidente, en el que arenga: "Si alguna vez me ven claudicar, salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando".

El banderazo tiene como lema "por la libertad y la república" y propone realizar movilizaciones en distintos puntos del país este sábado a las 16 horas.

Este es el video que se está viralizando en la convocatoria:

Salimos a la calle para recordarte que está todo mal#20JPORLAREPUBLICA #20JSalimosAlasCalles pic.twitter.com/UoXC5AEEdR — King Gorilas (@KingGorilas) June 18, 2020

Como ocurrió en otros armados opositores en redes sociales, los temas que disparan la protesta son variados. Sin embargo, esta vez aparece como predominante el rechazo a la intervención de la empresa Vicentin. Los mensajes, sobre todo en la red Twitter, se identifican con el hashtag #20J.

La protesta contra la estatización de Vicentin, inspiración de la convocatoria.

En tono irónico, algunos perfiles en redes sociales difunden un video en el que Fernández habla en el cierre de campaña de las elecciones en las que resultó electo como Presidente. Allí, afirma: "Quiero inaugurar un tiempo de mucho debate para poder construir la Argentina que nos merecemos. Y quiero que si alguna vez me ven claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando".

En Córdoba y el país#BanderazoNacional????????#20J: productores y entidades del norte cordobés convocan a un banderazo en rechazo a los planes expropiatorios del gobierno>> https://t.co/DBjmS9xLi0 pic.twitter.com/CmQpLDHoYq — Agroverdad (@Agroverdad) June 17, 2020

En el video que circula en las redes, después del Presidente aparecen imágenes de gente en la calle flameando banderas argentinas con el hashtag #BanderazoPorLaRepública.

Por qué se protesta

Algunas de las consignas detrás de la protesta proponen "A salvar la República", "No a Argenzuela", "No a la destrucción de la democracia", "No a la mentira", "Se la podrimos Alberto", "Basta de atropellos" y " No a la expropiación de Vicentin".

La convocatoria detalla puntos de encuentro en distintos lugares del país para los que quieran realizar presencia en la protesta. En la Ciudad de Buenos Aires, en plena disparada de contadios de coronavirus, se propone una concentración en el Obelisco.

Le tienen tanto miedo al pueblo en la calle que el trasporte vuelve a fase uno , pero no nos van a detener #20JPORLAREPUBLICA #20JYoVoy #20JBanderazoPorLaRepublica pic.twitter.com/xQ0X0pQzcQ — IlgattoMM (@IlgattoM) June 18, 2020

También hay una convocatoria para protestar en la Quinta de Olivos, residencia de Alberto Fernández.

BANDERAZO EL 20 DE JUNIO en los puntos principales de cada ciudad del país.En #VicenteLopez 16:00 HS, por Maipú y Malaver, QUINTA DE OLIVOS. Lectura del Preámbulo, Primera Parte y otros artículos de la Constitución Nacional. #20JPORLAREPUBLICA #20JSalimosAlasCalles #20J pic.twitter.com/WoPRNREMUq — Libertario Republicano ???????? (@LibRepublicano) June 18, 2020

Los impulsores de la iniciativa también recuerdan participar con bocinazos y cacerolazos.

Cafiero defendió la intervención de Vicentin en el Senado

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reiteró este jueves ante el Senado que "no está en la política" del Gobierno "avanzar con expropiaciones" y que lo que se pretende hacer con Vicentin es "rescatar una empresa que estaba quebrada".

Cafiero se expresó así al brindar su primer informe de gestión en el Congreso, en respuesta a las preguntas que le formularon los senadores de Juntos por el Cambio Alfredo De Ángeli (Entre Ríos) y Laura Rodríguez Machado (Córdoba) sobre el tema.

La senadora cordobesa fue la más dura, dado que remarcó que en su provincia son "refractarios a la idea comunista de apropiarse de los medios de producción por parte del Estado", tras lo cual preguntó "cuántas empresas más tienen previsto expropiar?".

"Quédense tranquilos, no está en nuestra política avanzar con expropiaciones", señaló Cafiero y agregó: "Lo que hemos hecho es rescatar una empresa que estaba quebrada, que había dejado a miles de familias y productores sin pagarles, que no estaba operando y no tenía perspectivas de trabajar".

Cafiero justificó la intervención de Vicentin en el Senado.

Además, pidió "tener también en cuenta el rescate económico que hizo el gobierno anterior con el Banco Nación", en referencia a los créditos que otorgó esa entidad a la exportadora de granos, en medio de una cesación de pagos por parte de la compañía.

Sobre esto, el jefe de Gabinete agregó: "Eso fue hace ocho meses nada más. El Banco Nación le dio un crédito extraordinario a una empresa sorteando todos los mecanismos previstos".

Además, Rodríguez Machado le había preguntado "por qué un gobierno que se dice progresista utiliza una ley de la dictadura para justificar este atropello a la propiedad privada", pero el funcionario la eludió.

En la segunda tanda de respuestas, Cafiero volvió sobre el tema y dijo que la senadora "hizo una referencia inadecuada" y le respondió: "Va a haber, senadora, tiempo para que usted pueda expresar su propuesta superadora a ver qué se está haciendo con esta empresa que hoy, junio, no está funcionando".

Respecto de la norma sobre expropiaciones, el funcionario subrayó que "el digesto jurídico, la Ley 26939 de 2014 incorporó estos marcos normativos a los que usted hizo referencia".

"Según la Constitución Nacional y la ley de expropiación, es en esta casa donde se va a discutir cuál es la herramienta adecuada de rescate", agregó.