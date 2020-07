Nuevo cacerolazo de los vecinos del country de Pilar donde residirá el empresario Lázaro Báez

"El reclamo es por varias cosas. Es en parte por Báez, porque no lo queremos en el barrio, pero el banderazo estaba planeado desde antes. Queremos mostrar que no queremos ningún ladrón acá adentro, y que si la Justicia no hace lo suyo, la condena social hará lo propio", señaló una manifestante.

Los vecinos de un barrio privado de Pilar, donde se encuentra la propiedad en la que podría ir a vivir Báez, ya habían realizado una protesta al estilo "cacerolazo" en la noche del miércoles.