Con una gradual reapertura, el Gobierno anunció la nueva cuarentena: cómo sigue en cada territorio

Durante la conferencia, el presidente Alberto Fernández destacó que la Argentina está "en una situación buena" en términos generales

El presidente Alberto Fernández encabeza esta tarde en la Quinta de Olivos el anuncio de la nueva etapa de la cuarentena a partir de mañana junto a gobernadores.

Junto al mandatario nacional se encuentran en la residencia oficial el bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en tanto que participan por videoconferencia el chaqueño Jorge Capitanich, la rionegrina Arabela Carreras y el jujeño Gerardo Morales.

En el inicio de la exposición, el Presidente afirmó que pese al crecimiento de los contagios y de las muertes por COVID-19 en los últimos días, la Argentina está "en una situación buena" en términos generales.

"En estos 14 días, donde se observa un aumento de casos y de muertos, aún así seguimos estando en términos comparativos en una situación buena", al encabezar el anuncio de la nueva etapa de la cuarentena en la Quinta de Olivos.

"En este tiempo buscamos que ningún argentino se quede sin atención y eso lo hemos logrado. Es muy importante eso", agregó.

"Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada. Necesitamos tener presente que el riesgo está latente", señaló el mandatario antes de comenzar exponer los datos en distintos cuadros.

Y remarcó que "el 91% de los casos de los últimos días ocurre en el AMBA, pero esto demuestra que el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país".

Te puede interesar Daniel Arroyo: el Gobierno avanzará con la idea de implementar una renta básica universal

"Estos días han sido útiles. El tiempo de duplicación de casos hoy está en 23,95. Casi estamos acercando nuestros mejores días, cuando ese indicador estaba en 25″, enfatizó.

Vuelta lenta a la normalidad

Antes de mostrar un video en el que enunciaba las medidas gubernamentales tomadas durante la pandemia, dijo: "Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil. Por mucho que nos duela la sensación de cierra y los problemas que genera, el aislamiento es lo que nos permite no caer en la crisis que cayó el país vasco. No caer en el riesgo de elegir quién vive y quién muere".

Asimismo, indicó que "entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada".

"Todo aquel que tenga más de 65 años y tenga enfermedades existentes continúe en su casa y continúe cuidándose", pidió y advirtió que "si hay que volver atrás, volveremos atrás. Y si hay que ajustar, ajustaremos".

Ciudad de Buenos Aires

El primero de los mandatarios provinciales que habló fue el jefe de Gobierno porteño destacó la vuelta a la actividad, bajo estrictos protocolos, como la de los abogados, las peluquerías y la reapertura de los comercios de proximidad. Además, habilitarán más salidas para los niños menores y la actividad física al aire libre. A las 17 horas detallará las actividades y gradualidad.

Afirmó que se "va a avanzar en un plan integral y gradual de puesta en marcha" de apertura de la cuarentena, que se realizará "con mucha progresividad" y que "puede tener avance y retrocesos según los datos".

Te puede interesar Moyano versus Mercado Libre, un adelanto de la conflictividad laboral post cuarentena

"Confiamos en la responsabilidad de todos los ciudadanos", dijo Rodríguez Larreta al hablar desde la residencia de Olivos, donde precisó que ya tienen aprobados 100 protocolos de diversas actividades y que el plan de apertura previsto consta de seis etapas.

La primera parte del plan gradual de apertura de la cuarentena en la ciudad "consta de dos semanas, donde se irán habilitando actividades progresivamente" y pidió que sea de "manera prudente y cuidada".

"Se irán abriendo comercios en forma gradual, empezando por los comercios de barrios, y luego seguirán actividades como peluquerías y abogados. Volverá la actividad física y se aumentará la cantidad de días que los chicos podrán salir con sus padres", explicó el jefe de Gobierno porteño.

También aseguró que, en la nueva fase de apertura gradual del aislamiento, el uso del transporte público de pasajeros seguirá estando restringido solo para los trabajadores esenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y afirmó que continuarán siendo estrictos los controles dentro de ese ámbito.

Sobre los números de la Ciudad de Buenos Aires,Rodríguez Larreta afirmó que la tasa de duplicación de casos por coronavirus es cada 32 días, lo que representa una "mejora sustancial", mientras que la tasa de contagiosidad está abajo de 1,05, "un buen dato, pero no para cantar victoria".

Provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof anunció que en la provincia de Buenos Aires van a pasar a "una cuarentena intermitente" y dijo: "Estamos en la posibilidad de manera escalonada y lenta de volver a la etapa anterior, que vamos a poder sostener solo en la medida en que no vuelvan a aumentar los contagios".

"El día lunes vamos a volver a la apertura de empresas que teníamos abiertas antes, con protocolo estricto y transporte propio. El miércoles vamos a volver solo a los comercios barriales, y el lunes que viene a las actividades profesionales permitidas", detalló el mandatario en un mensaje desde la residencia de Olivos.

Te puede interesar El blanqueo de capitales, otro potencial conflicto en la tirante relación entre Alberto y Cristina

Kicillof afirmó que "la cuarentena en la Argentina salvó vidas y evitó muertes", y destacó que eso "se logró gracias a la unidad de todos los que tienen responsabilidad de gobierno: los 24 gobernadores que acompañaron al gobierno nacional y los 135 intendentes en la provincia, oficialistas y opositores".

"No es que bajaron los casos pero dejaron de crecer a tanta velocidad", dijo el Gobernador en su exposición, en la que detalló que la cuarentena estricta sirvió para tener "más camas de terapia, más lugares de aislamiento y un aumento de producción de plasma".

Otras provincias

Río Negro: Luego del turno de Kicillof, fue el turno de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien repasó la situación epidemiológica de la provincia y remarcó que el 44% de las camas de terapia intensiva del sistema público de salud están ocupadas. La mitad de ellas con pacientes con coronavirus.

Jujuy: "Es muy precaria la situación en todos los casos. Aún quienes lo tienen mayor controlado no se pueden confiar. En cualquier momento el virus entra y te genera un descalabro", resaltó el radical Morales. Además, informó que dictó un decreto para prohibir las reuniones por el Día del Amigo para "no pagar los platos rotos después".

Morales también indicó: "En Jujuy, estamos en el momento más complicado del brote", y agradeció al personal de salud, de seguridad, de servicios básicos, de recolección de residuos de la provincia "que están trabajando para pelear contra la pandemia desde que todo esto empezó".

Chaco: Capitanich, por su parte, anunció que comenzará a implementar "un plan de desescalada del aislamiento, con un plazo aproximado de 45 días, y con un monitoreo cada 15 o 20 días, con mecanismos de flexibilización. Luego apeló a una "profunda responsabilidad ciudadana" para poder cumplirlo.

También ponderó la colaboración y el esfuerzo del pueblo chaqueño "que se vio particularmente afectado", al tiempo que valoró las iniciativas del Gobierno nacional "que van desde el programa ATP, los esquemas de financiamiento, la operatoria del IFE, que han sido un impacto muy positivo para ayudar a muchas familias".