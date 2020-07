Aníbal Fernández desmintió que vaya a asumir el cargo de secretario de Energía

El rumor sobre el "ascenso" del actual interventor de los yacimientos de Río Turbio a la Secretaría de Energía ganó fuerza este viernes

El actual interventor de Yacimientos Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, estuvo en el centro de los rumores este viernes: las versiones daban por cierto que asumiría el cargo de secretario de Energía, en reemplazo de Sergio Lanziani.

Sin embargo, el propio Aníbal Fernández desmintió los trascendidos y afirmó que continuará en su posición actual. "Sigo a full con YCRT, palo y palo", enfatizó, según recoge La Opinión Austral.

El excandidato a gobernador de Buenos Aires venía levantando el perfil en las últimas semanas, pero eso no bastó para garantizar su regreso al gabinete nacional,.

Aníbal Fernández fue jefe de Gabinete y ministro del Interior en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

Es necesario recordar que en 2015 fue candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, y perdió, quedando 10 puntos por debajo de María Eugenia Vidal.

Aníbal Fernández está a cargo del Yacimiento Carbonífero Río Turbio

Cruce con Viviana Canosa

Aníbal Fernández, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, participó en la noche del jueves en el programa que conduce Viviana Canosa por Canal Nueve, donde se refirió a varios temas vinculados al gobierno nacional, Venezuela, su vínculo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Además, criticó al gobierno de Mauricio Macri, en un mano a mano en el que predominaron los cruces fuertes y hasta un particular y polémico intercambio de exabruptos.

El momento más álgifo de la entrevista se dio cuando el ex Jefe de Gabinete se estaba refiriendo a la situación de Venezuela, afirmando que es un estado soberano y que él –al igual que Alberto Fernández- no reconoce ni reconocería a Guaidó.

En el intercambio de opiniones, acorralado por Canosa que no dejaba de interrogarlo e interrumpirlo, le dijo que no paraba de hablar como lo hacía Héctor Coire, un presentador, de ese mismo canal. Ella en ese momento le dijo que era un "viejo choto" por hacer esa comparación y ahí, fiel a su estilo, él no dudó en decirle lisa y llanamente que la que parecía una "vieja chota" era ella porque no paraba de hablar.

Aunque la conductora se lo tomó con humor, frenó los dichos del ex funcionario y hasta los trató de misógino entre risas e incomodidades y siguió con la entrevista.

Leal al peronismo

Al referirse al gobierno de Mauricio Macri, afirmó que el ex presidente tuvo una gestión que el país aún está "padeciendo" y que "metió en cana a un montón de empresarios honestos".

Aníbal también aseguró -en tono irónico- que él tiene un nivel de soberbia elevado, y que sólo es leal al peronismo "que en este momento son Cristina y Alberto", aunque reconoció que deben haber "muchas discusiones entre ellos".

En esta línea, criticó a quienes apuntaron contra la actual vicepresidenta por la muerte de su secretario y agregó que él no se come "que le digan asesina a Cristina".

Sobre las causas de corrupción en las que estuvo envuelto declaró: "No robé ni coimié a nadie", y aseveró que cuando hay que pedir perdón, lo hace, pero que no le gusta "ese lado majulesco de la vida".

Según Aníbal, es difícil lograr la unidad nacional, y rechazó esa posibilidad ante la consulta de Canosa.

Política internacional

En otro tramo, se mostró contrario a las argumentaciones de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, quien aseveró que Nicolás Maduro es un dictador. En cambio, destacó que "Venezuela es un Estado soberano" y rechazó el bloqueo al que está expuesto ese país. "No se metan con los venezolanos", agregó.

Finalmente, ante la posibilidad de que Sergio Massa, sea nombrado como Jefe de Gabinete por Alberto Fernández, dijo desconocer la información, pero añadió que se trata de una persona que "tiene cintura para una discusión política". Para Aníbal, el ex intendente de Tigre "maneja poder"

Al finalizar la entrevista, la conductora de 49 años definió al ex jefe de Gabinete como "un peronista muy intenso" y le hizo una broma que al parecer a Fernández no le cayó en gracia.

"Un peronista muy intenso. No necesito que ninguna feminista me defienda, yo me defiendo sola", señaló.

Canosa pidió para la despedida, a modo de cortina, la canción "La Bestia Pop", de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, al tiempo que le consultó al referente del kirchnerismo si podía colocarle alcohol en gel.

Ante la negativa, y como una humorada, la periodista apretó la botella del producto sanitizante, salpicándolo.