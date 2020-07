Desesperación pymes: esto le piden a Alberto F. por la ley de teletrabajo y critican la "ignorancia" de los legisladores sobre el tema

Las pyme tecnológicas le piden a Alberto Fernández que atienda el reclamo de este sector que no está siendo considerado en la discusión de teletrabajo

Los legisladores quieren esta semana cerrar la discusión de teletrabajo y aprobar la norma que ya tuvo media sanción en Diputados. Y las pymes del sector de las tecnología de la información, conformado en un 73% por empresas de menos de 50 empleados, enviaron una carta al presidente Alberto Fernández en el que manifestaron que este segmento está siendo "silenciado" por los diputados y senadores nacionales" que están mostrando su "falta absoluta de visión de la realidad".

"Es preocupante el dictamen que se elevó a la Cámara de Senadores para ser tratado esta semana en carácter de urgente, ya que no contempla los argumentos de las reuniones preliminares, como tampoco las notas formales presentadas a todos los Diputados/as y Senadores/as", destaca el texto firmado por la Cámara de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CETIC) de la provincia de Buenos Aires, a la que tuvo acceso iProfesional.

Las pyme nucleadas en esta cámara pidieron tres puntos sobre los que trabajar en el proyecto que esta semana, se prevé, se trabajará en la comisión de legislación laboral del Senado.

Y pidieron considerar:

-El derecho de organización, que las empresas puedan coordinar la viabilidad estableciendo las pautas de trabajo con las que se desarrollara la actividad.

-Establecer en la modalidad teletrabajo, la labor por proyectos, dado que es ampliamente positivo para sectores tecnológicos. Nos parece clave se tenga en cuenta ya que, con el crecimiento del teletrabajo, se obtendrá mayor generación de puestos de trabajo.

-Es sumamente necesario incluir expresamente la facultad de pedir la reversión a la modalidad presencial, y para ello sugerimos una notificación fehaciente previa de 30 días por parte del trabajador.

Trabajo registrado

Aunque formó parte de la convocatoria que, hace unas semanas, realizaron los diputados para avanzar con el tratamiento del proyecto de ley de teletrabajo, nada de lo que expusieron tanto esta organización empresaria como otras que representan a pymes de otras actividades fueron tomadas en cuenta por los legisladores.

Parte de la economía del conocimiento se desarrolla vía teletrabajo y son pymes las que animan a la industria

El sector de las tecnologías de la información está conformado principalmente por pymes y es un generador concreto de trabajo registrado. Así como el 73% de este sector está conformado, como se dijo, por pymes de menos de 50 empleados, se llega a 91% cuando se trata de organizaciones de menos de 200 empleadas, de acuerdo a los datos del Observatorio Permanente del Software y los Servicios Informáticos (OPPSI).

Si bien el sector mantuvo en movimiento desde que se inició la cuarentena por el coronavirus, por cruzar al resto de las actividades impactadas por la pandemia, "el 88% está fuertemente afectada como consecuencia de la caída en las distintas actividades económicas para las cuales la industria del software es proveedora", agregó el informe.

"Omitir o silenciar la voz de las PyMEs, que venimos tan golpeadas durante todos estos años y en emergencia total con la llegada de la pandemia, es una falta absoluta de visión de la realidad, sesgada por apresurar la sanción de normativas que atentan contra la creación de nuevos puestos de trabajo, el agregado de valor en origen, desalentando la capacitación de quienes en un futuro cercano serán los nuevos empleadores y estas medidas con la redacción actual solo contemplan los derechos, sin obligaciones de quienes ejercen la actividad no presencial o en forma remota", reza la carta enviada el Jefe de Estado.

Teletrabajo y economía del conocimiento

La industria del software emplea en la Argentina a más de 110.000 profesionales distribuidos en distintas regiones del territorio argentino. Forma parte de la industria de servicios basados en conocimiento a la que aporta un cuarto de la fuerza laboral y un tercio de las divisas que ingresan al país: unos u$s2.000 millones sobre u$s6.000 millones de la industria del conocimiento, sector cuya ley también espera su tratamiento en el Senado.

Las pymes valoran el teletrabajo pero se sienten silenciadas por los diputados y senadores nacionales

Son estas empresas las que están absorbiendo al personal inactivo de otros sectores más golpeados por la pandemia, tal como está sucediendo con Mercado Libre y los trabajadores de Le Pain Quotidien, como los acuerdos de la Cámara de Empresas de Software (CESSI) con Arcos Dorados, licenciataria de Mc Donald´s, para hacer lo propio con el personal inactivo. Esa incorporacion temporal responde a las demandas que se registran en otros segmentos del sector vinculados con el comercio electrónico, que crece de manera exponencial, y la logística vinculada con su desarrollo.

"La ley tiene una intención buena pero está mal ejecutada. Si se contrata a un telemarketer para que trabaje 100% en su casa es razonable que el espacio físico de esa persona en su casa sea igual a la de una oficina y el empleador tendrá que dar elementos de trabajo y el acondicionamiento. Pero no distingue la ley a ese trabajador de quien opta por esa modalidad de manera esporádica. No distingue entre una modalidad y otra. Se hace o no se hace teletrabajo, y la realidad del trabajo es mucho más dinámica. Se pasan de regulación y en lugar de facilitar complica, tanto al trabajador como al empresario", sostuvo Luis Galeazzi, presidente de Argencon, la cámara que nuclea a las empresas del conocimiento.

"Mantenemos la esperanza, que el senado de la Nación haga valer los derechos de los trabajadores y empleadores, brindando un marco de equidad, para la continuidad de la generación de riqueza genuina, empoderando todos los sectores en la búsqueda del bien común", sigue la carta que finaliza con un pedido expreso a Alberto Fernández.

"Señor presidente es hora que usted atienda a las pymes, así podremos expresarle la realidad que vivimos, día a día, transformando la realidad, integrando nuestras familias, colaboradores, clientes, proveedores; mirando el presente con responsabilidad y compromiso", concluyó.