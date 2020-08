Zaffaroni advierte sobre la crisis pospandemia y dice que "es inevitable una nueva Constitución"

Según vaticinó el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, "van a aumentar los niveles de pobreza y va a ser necesario elaborar un proyecto de Estado"

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni advirtió que habrá un aumento de la pobreza y de la inseguridad como consecuencia de los efectos de la pandemia de coronavirus y consideró necesario repensar un nuevo modelo de Estado, así como también "una nueva Constitución".

"Van a aumentar los niveles de pobreza, va a ser necesario elaborar un proyecto de Estado; no nos alcanza con la Constitución de 1949, necesitamos algo más", expresó el miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante un Ciclo de Charlas Digitales que organizó la agrupación Populismo K.

En ese sentido, copletó: "De toda crisis de esta naturaleza surge un modelo de Estado; de la de 1929 salió el New Deal y de acá va a salir un nuevo modelo de Estado".

"Es imprescindible, es inevitable una nueva Constitución", enfatizó el ex ministro de la Corte Suprema.

Al respecto, el ex magistrado argumentó su postura al considerar que no se puede "tener una Constitución que permita que un día un señor que gana una elección por un voto endeude el país en miles de millones de dólares que entran por un lado y se van a los refugios fiscales por otro".

En otro orden de cosas, opinó sobre la creciente ola de delitos y pronosticó que la situación se va a "recrudecer en los próximos meses".

"Si respondemos a reglas universales, una crisis como la que va a producir este desastre siempre aumenta los delitos contra la propiedad. Es inevitable", sostuvo.

"Es imprescindible, es inevitable una nueva Constitución", enfatizó el ex ministro de la Corte Suprema.

Además, Zaffaroni cargó contra el periodismo al considerar que además de la inseguridad "van a recrudecer los comunicadores sociales, los deformadores de opinión, todos esos bestias que aparecen instigando a la venganza".

Te puede interesar El desafío político de Alberto: presentar el canje como una victoria y no una claudicación

"Si vas a la cárcel la encontrás llena de pobres, ¿a qué se debe? se debe a que nuestras sociedades muy estratificadas tienen distintos niveles de entrenamiento, es decir en una villa no aprendes a hacer una sociedad off shore o a evadir impuestos y el que por su clase social aprende a hacer eso no sabe cómo sacarle la billetera al que va al lado suyo en el colectivo", enfatizó.

Además, cuestionó en duros términos el sistema penal al considerar que es "selectivo" no solo para "criminalizar, sino también para victimizar", y definió el reclamo de mano dura como una "campaña populachera de venganza" que "prende" en ciertos sectores de la ciudadanía y que el resultado es: "cárceles superpobladas" donde hay más riesgo "de infecciones, de enfermedades, de violencia".

Reforma judicial: punto por punto, el proyecto que presentó Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández presentó en Casa Rosada su propuesta de reforma judicial para que los magistrados no actúen "en función del clima político", en medio de críticas a la gestión del ex mandatario Mauricio Macri en la materia y a sectores de Comodoro Py.

El proyecto consiste, por un lado, en la fusión de los fueros Federal y Penal y Económico, y por otro en la creación de un Consejo Consultivo compuesto por once "juristas de reconocimiento indiscutido", que tendrá la "tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público".

"Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados, que tienen la capacidad de decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y por lo tanto mediática", afirmó el mandatario nacional.

El proyecto que enviará al Senado se denomina "ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, y creación del Consejo Consultivo".

Punto por punto, la reforma

- Se crea la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

Te puede interesar El Gobierno quiere extender la prohibición de despidos y los empresarios advierten el riesgo de una ola de cierres

- Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una ‪de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

- Se propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes.

- Se propone la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que se ha diseñado y le otorguen el mejor funcionamiento.

Se presentó la propuesta en medio de críticas a sectores de Comodoro Py

- Se transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente desde 1994.

- También se busca la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.

- Se propicia el fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.

- Se crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. A tal fin, se ha recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido.

- Este Consejo deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia.

Te puede interesar El 60% de los argentinos aprueba una apertura gradual de actividades en cuarentena

- De sus recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir.

El proyecto será enviado al Senado

Detalles del Presidente de la propuesta legislativa

Con esto, el Presidente detalló los objetivos de su propuesta legislativa que contempla, entre otras cuestiones, cambios en los juzgados federales y fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Fernández apuntó al gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que en esos cuatro años "el cuestionamiento a jueces que se mostraron independientes se volvió cotidiano".

"La arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las normas", subrayó el jefe de Estado, al tiempo que aseguró que "se abrieron camino doctrinas" sobre las prisiones preventivas que conformaron un "sistema de penas anticipadas", por los que "el principio de inocencia y de defensa fueron vulnerados".

A la vez, dijo que el proyecto busca dejar atrás "la manipulación de los tiempos procesales" que realizan muchos jueces y la "Justicia pendular".

"Hay una manipulación de los tiempos procesales, impulsándolos o deteniéndolos en función del clima político imperante, lo que se denomina Justicia pendular", planteó el mandatario.

Sobre el Consejo consultivo, explicó: "Deberá elevar propuestas concretas sobre una mejora en la administración de justicia". "Nadie se puede sorprender" con esta propuesta, afirmó el mandatario, al rechazar las críticas de la oposición. El proyecto que enviará al Senado se denomina "ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, y creación del Consejo Consultivo".

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ