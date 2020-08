Alerta: esto es lo que advierte Estados Unidos a todos los que quieran viajar a la Argentina

El aviso apareció en la página web de la embajada estadounidense en el país. Esto apareció un día después del récord de contagios de coronavirus

Estados Unidos subió el nivel de alerta por coronavirus y recomentó a sus ciudadanos que no viajen a la Argentina por el peligro de contagio del Covid-19. Este consejo se pudo ver este jueves en el sitio web de la embajada norteamericana en territorio argentino, un día después de que en el país se reportara la mayor cantidad de contagios desde la aparición del brote.

Con esta modificación, ahora Argentina se encuentra en "Nivel 4: no viajar", en donde se estima que quienes viajen a un país que figure en dicho grupo "pueden sufrir de cierre de fronteras, clausura de aeropuertos, prohibiciones de viajes, toque de queda, cierre de comercios y otras emergencias".

La categoría en la que ahora figura nuestro país es el último de los cuatro grupos: el 1 sugiere a los viajeros tomar las precauciones normales, el número 2 aconseja incrementar esas precauciones, mientras que el tercero advierte que se reconsidere el viaje. La instancia 4, en la que está Argentina, aconseja directamente no viajar.

En este nivel también están países como Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Rusia, China e Irán. Otros países como Alemania y Francia permanecen en la categoría anterior (reconsiderar el viaje).

El alerta que apareció en la Embajada de EE.UU. en Argentina

Advertencias para los países de Nivel 4

En la embajada, se recomienta a los ciudadanos que "antes de planificar cualquier viaje internacional, por favor lea la sección sobre Covid-19 en el sitio web del Departamento de Estado".

Además, indican que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades "han emitido un Alerta Nivel Tres de Salud para Viajes a la Argentina a raíz de la pandemia Covid-19".

En este contexto, aclaran que "los ciudadanos que decidan viajar a Argentina podrían verse expuestos a cierres de fronteras y aeropuertos, restricciones de viaje y cierre de comercios. También podrían implementarse medidas que no permitan abandonar los domicilios o que respondan a posibles situaciones de emergencia en Argentina en el marco del Covid-19".

Trump vigila de cerca a Latinoamérica

Trump estaba vigilando "de cerca" el aumento de casos de coronavirus en Latinoamérica

A fines de julio, el presidente de los EE.UU., Donald Trump, quien ahora se encuentra analizando el tema de TikTok en el país, dijo que estaba vigilando "de cerca" el aumento de casos de coronavirus en Latinoamérica y, además, que estaba analizando la situación en la frontera con México para frenar la enfermedad.

"Mi Administración está monitoreando de cerca el creciente número de casos en Latinoamérica, que ahora es la región del mundo, con diferencia, donde se han reportado más infecciones activas", manifestó el mandatario.

El jefe de Estado no se refirió a ningún país en específico de la región y se limitó a decir que su Administración está vigilando la evolución de la pandemia.

En mayo, el mandatario prohibió la entrada a Estados Unidos de pasajeros procedentes de Brasil, el país más golpeado por el Covid-19 en Suramérica.

Sin aportar pruebas, Trump consideró que la cifra de casos en Latinoamérica posiblemente sea mayor de lo reportado. "Debido a la escasez de tests en Latinoamérica, es posible que el número de casos se haya contado por debajo dramáticamente. Y puede ser que eso sea probablemente posible en todo el mundo. Nosotros reportamos nuestros casos cuando la mayoría del mundo no lo hace, no hacen test y, por tanto, tienen menos casos, aunque la gente está muy enferma o simplemente no los reportan", afirmó.

