Fiscal maltrató a periodista al aire: "Conmigo no te vas a hacer la torita"

Fiscal maltrató a periodista al aire: "Conmigo no te vas a hacer la torita"

Un funcionario neuquino le gritó a la periodista de C5N durante una entrevista que le hizo sobre su propuesta de que las mujeres porten armas

Una periodista del canal C5N fue maltratada al aire por un fiscal neuquino quien le levantó la voz durante una entrevista y la increpó: "Conmigo no te vas a hacer la torita". La situación despertó gran repudio en las redes sociales.

Santiago Terán, fiscal de Cutral-Có, provincia de Neuquén, protagonizó un momento de tensión al ser entrevistado por C5N e increpar a la periodista Lucila Trujillo. La periodista y su compañero Julián Guarino lo entrevistaron telefónicamente acerca de su propuesta de que las mujeres porten armas para evitar femicidios.

Fue entonces que el fiscal puso a la periodista en una situación hipotética para argumentar en favor de su propuesta. Le preguntó si estaba casada y, ante la respuesta afirmativa le preguntó si usaría un arma en caso de convivir con una persona violenta.

"Conmigo no te vas a hacer la torita"

"Primero que una mujer no tendría que convivir..." arrancó ella cuando él la interrumpió: "¡Elegí, sí o no! ¡O matás o te matan! ¡Sé sincera con vos misma, sos muy torito para gritarle a cualquiera, conmigo no te vas a hacer la torita!", le dijo a los gritos.

"La mujer no tiene por qué llevar un arma", retrucó Trujillo, mientras Terán apelaba a la "legítima defensa". "Yo no estoy a favor de la portación de armas", dijo la periodista.

"Espero que nunca le tenga que hacer una pregunta a una mujer en su fiscalía como la que me hizo a mí, usted no sabe si yo sufro violencia de género, su pregunta es ciento por ciento machista", lo quiso despedir Trujillo cuando Terán dijo que hacía cuatro años que había tenido capacitación sobre violencia de género. La cosa no terminó ahí: "Sos de esas personas que se victimizan", dijo el fiscal, que cortó la comunicación.

Te puede interesar ¿Quién fue el mejor presidente argentino de la historia para Javier Milei?

Si estando frente a una cámara de tv tuve miedo y temblé ante el trato del fiscal Terán no puedo ni imaginarme cómo se sentirá una víctima pidiendo ayuda sentada frente a él y a solas. Esta justicia machista y patriarcal también se va a caer. Gracias por todos los mensajes ???? — Luli Trujillo ???? (@lulitru) August 6, 2020

Lo ocurrido tuvo una fuerte repercusión en Twitter, con mensajes de apoyo a Trujillo. La periodista se expresó de este modo en la red social.

Terán había sido convocado a raíz de su entrevista en una radio de Neuquén en la que dijo: "Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de arma de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo. Vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo". Incluso afirmó que las armas no son un peligro para los menores en el hogar: "Adentro de las casas hay cuchillos también, ¿no? ¿Y se viven apuñalando los nenes? No jodamos".

Te puede interesar Zaffaroni advierte sobre la crisis pospandemia y dice que "es inevitable una nueva Constitución"

Quiero manifestar mi solidaridad con mi compañera @lulitru por el ataque y el maltrato que sufrió hoy por parte del fiscal Santiago Terán de Cutral Có mientras le hacíamos un reportaje en @C5N. Siempre es un orgullo trabajar junto a ella y todo el equipo de #LaTardeXC5N https://t.co/19asOGVj5A — Julian Guarino (@julianguarino) August 6, 2020

En junio pasado fue denunciado por maltratos por una empleada de su fiscalía. Por sus palabras polémicas de las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén hizo saber que "el fiscal general José Ignacio Gerez ordenó la realización de un sumario administrativo al fiscal jefe, con el objetivo de determinar las responsabilidades disciplinarias que correspondan".

En un comunicado, Gerez aclaró que "las expresiones del fiscal jefe fueron realizadas a título personal y no reflejan los principios y valores que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal.

La afirmación respecto de que las mujeres víctimas de violencia de género deben ejercer la defensa propia resulta incompatible con la vigencia de un Estado de Derecho, donde debe primar el imperio de la Ley en todas sus dimensiones y respetarse los procedimientos judiciales y las instituciones encargadas de cumplirla".

Más allá del carácter "personal" de sus definiciones, el Ministerio Público explicó que "dichas manifestaciones tampoco respetan lo estipulado y regulado en la legislación internacional, nacional y provincial con relación al compromiso del Estado de prevenir, proteger, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres".

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ