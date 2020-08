Berensztein: "Le pegan a Rodríguez Larreta porque electoralmente se convirtió en un problema"

"Las declaraciones del Presidente tienen poca importancia porque sabemos que dice una cosa y se desdice casi cotidianamente", dijo el analista

El analista político Sergio Berensztein habló de las críticas que virtió en las últimas horas el presidente Alberto Fernández contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y consideró que, al mandatario porteño "le pegan porque electoralmente se convirtió en un problema".

"Los adultos mayores hoy se enferman de Covid-19 en la Ciudad y vienen a atenderse en la Provincia porque en la Ciudad no tienen lugar donde atenderse. Sepan que ellos son merecedores de toda nuestra atención", había dicho el Presidente.

En ese contexto, el analista político sostuvo que los comentarios de Fernández revisten "poca importancia", ya que "dice una cosa y se desdice casi cotidianamente".

En diálogo con Marcelo Longobardi durante el programa radial Cada mañana (Mitre), Berensztein analizó además el acuerdo del gobierno argentino con los acreedores extranjeros por las deuda y se preguntó si esta "reacción positiva de evitar el default se puede proyectar a otros ámbitos".

Alberto: los jubilados comenzaron a atenderse en hospitales de la Provincia porque en la Ciudad "ya no tienen lugar"

"Lo interesante con el kirchnerismo es que cada locura que intentaron fracasó. Fracasó la ley de medios, el pacto con Irán y la 125. Ahora pasa lo mismo, fracasó Vicentín, lo de Edesur quedó paralizado, y va a fracasar la reforma judicial", recordó Berensztein, y agregó: "Las cosas más razonables el kirchnerismo las hace por autopreservación, y las locuras las propone, pero fracasan".

"Hay que tener en cuenta que se va a venir una competencia electoral. El presidente experimentó una erosión en su imagen mientras que Larreta sostuvo una imagen alta incluso en la provincia de Buenos Aires", explicó.

"Es un fuego amigo entre comillas. Le pegan a Horacio Rodríguez Larreta porque electoralmente se convirtió en un problema", dijo, y desarrolló: "Cada vez que el kirchnerismo se radicalizó en una elección, como en 2009, 2013 y 2015, perdió la elección, y como se viene una contienda electoral, vamos a tener una mediocridad notable, pero sin caer en el infierno", vaticinó.

"Hay un espíritu de no caer más bajo. Pero si no hay un cambio, difícilmente la Argentina tenga una agenda más ambiciosa que saque al país de este recorrido angustiante", finalizó.

Fernán Quirós le apuntó al PAMI por la cobertura de los adultos mayores en Ciudad

Al encabezar un acto en el Conurbano bonaerense, el presidente Alberto Fernández aseguró que los adultos mayores que se contagian de coronavirus ​deben atenderse en Provincia porque "no tienen lugar en la Ciudad" de Buenos Aires.

"Esto es para que nuestros adultos mayores que hoy se enferman de Covid en la Ciudad y tienen que atenderse en la Provincia porque en la Ciudad no hay más lugar. Sepan que estamos garantizando la atención que están requiriendo en este tiempo", señaló en la puesta en marcha del nuevo Hospital del Bicentenario en la localidad de Ituzaingó.

Apuntan al PAMI

Horas después, desde el Gobierno porteño respondieron los dichos del mandatario y le apuntaron al PAMI, organismo que -aclararon- "depende de la Nación y su titular es elegido por Presidencia".

"Se ve que el PAMI ha hecho acuerdos con clínicas y sanatorios del Conurbano y está atendiendo allí. Es una autonomía que tiene para hacerlo. Desde ya que no (es que no tengan lugar y no puedan ser atendidos en Ciudad). Por supuesto estamos dispuestos a colaborar con lo que necesiten", señaló el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario precisó que "casi un tercio de los afiliados del PAMI de la Ciudad tiene convenio con el sector público, y por supuesto los estamos atendiendo". "Luego los otros dos tercios tienen un conjunto de convenios con el sector privado de distintas áreas, algunos están en Ciudad y otros en el Conurbano, es algo histórico, así es el PAMI", añadió.

"El hecho de que los pacientes se atiendan de un lado u otro de la General Paz es algo muy habitual. Es más frecuente de la gente de Provincia que va a Ciudad a atenderse, pero es absolutamente habitual la atención cruzada porque estamos en una metrópolis donde todos los ciudadanos se mueven de un lado al otro", remarcó.

Según datos del gobierno porteño, de un total de 2.431 casos atendidos el 4 de agosto, por poner un ejemplo, en el sistema público de la Ciudad, 1.073 son personas no residentes en la Ciudad de Buenos aires.

El ministro de Salud porteño le respondió al Presidente y apuntó a los convenios del PAMI

Cobertura

Para Quirós, "lo que ahora le está pasando al PAMI en pandemia es que en algunos sectores no da a basto y tiene coberturas en otras clínicas y sanatorios".

Tras afirmar que su vínculo con el organismo encabezado por Luana Volnovich es "muy bueno y estamos trabajando colaborativamente desde el primer día", el ministro aseguró que el sistema de salud porteño no está colapsado.

En ese sentido, detalló que el nivel de ocupación de "camas-COVID" está en el 53%, mientras que terapia intensiva alcanza el 62%. Además, hay casi un 50% de plazas libres en hoteles que albergan a pacientes con síntomas leves.

"En la Ciudad nosotros le garantizamos la atención a las personas que solo tengan cobertura pública, es decir que no tienen PAMI u otra seguridad social, son siempre los que priorizamos. Luego el sistema público es universal y gratuito y atiende a todos los ciudadanos porteños", cerró Quirós.

