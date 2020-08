Guillermo Moreno anunció que será candidato en 2021

El ex secretario de Comercio InteriornGuillermo Moreno anunció que será candidato en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2021

El ex secretario de Comercio Interior en la gestión kirchnerista Guillermo Moreno anunció que será candidato en la provincia de Buenos Aires en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año, en un espacio propio que él mismo encabezará y en el cual ya trabaja.

Moreno, quien viene cuestionando al presidente Alberto Fernández, confirmó a NA su lanzamiento y aseguró que representará verdaderamente las ideas del peronismo.

El ex funcionario espera competir con otras cuatro listas de renombre: la oficialista, que todavía no tiene candidato, una lista colectora del oficialismo que encabezará Sergio Berni y responderá a Cristina Kirchner, Elisa Carrió y María Eugenia Vidal.

"Alberto Fernández me dijo una vez que de las 20 verdades peronistas solamente quedan tres", sostuvo Moreno al asegurar que el actual presidente, más que peronista, es un "socialdemócrata" con "cabeza europea".

En un reciente diálogo viral que mantuvo con el abogado Carlos Maslatón, Moreno comentó que uno de los últimos conflictos que tuvo con el actual presidente se dio cuando se estaba formulando la conocida 125, proyecto que aumentaba retenciones al campo.

Moreno explicó que Fernández, que "siempre tuvo debilidad por los radicales y los socialdemócratas", defendió en una mesa chica en la que estaba Cristina Kirchner al entonces ministro de Economía Martín Lousteau frente a las críticas al proyecto que él mismo hacía. "A mí había venido a verme el jefe de Gabinete de Lousteau, que después fue secretario de Hacienda de (Nicolás) Dujovne.

Cuando me quiso explicar la fórmula, le dejé un pizarrón y le dije todo tuyo. Cuando me estaba mostrando el desarrollo, vi que pasó mal un término y le dije: lo que está sumando pasa restando. Me dijo ´ahora vuelvo´ y no apareció nunca más", contó Moreno. Pese a ese error que Moreno remarcó, Cristina insistió con mandar el proyecto porque Lousteau le dijo que había apoyo del sector, culminando en una victoria parcial de Alberto Fernández frente a Moreno.

Guillermo Moreno también pidió que el Gobierno declare a las empresas "sujetos de crédito" para poder acceder a préstamos bancarios, y que se disponga la "emergencia" del comercio exterior con el fin de administrar los ingresos de dólares que necesita el país.

El funcionario kirchnerista dijo que los bancos tienen más de 500.000 millones de pesos inmovilizados, que no pueden prestar porque muchas empresas no reúnen las condiciones para acceder a préstamos.

Moreno señaló que esa traba se resolvería con una "humilde resolución del secretario de Comercio, declarando sujeto de crédito a las empresas, más allá de su plan de negocios o su flujo de caja futuro".

"Si no prestan, no es porque no son buenos, sino porque hay una reglamentación del Banco Central que tienen que cumplir", explicó Moreno."A las empresas hoy no les alcanza el balance, sino que los bancos miran si es rentable su plan de negocios y su flujo de caja, y hoy nadie está facturando y por eso no son rentables", advirtió.

Opinó que si Comercio Interior emitiera esa resolución el Banco Central tendría "las manos libres para instruir a los bancos que se preste la plata y puedan ir al mercado para reactivar la economía".

En virtual crítica a la Secretaría de Comercio, Moreno dijo que "firmar este tipo de resoluciones tiene sus problemas, y si no lo podés hacer, entonces no seas funcionario publico", al reclamar a los funcionarios del gobierno "ser prácticos al servicio del bien común".

Moreno impulsó también que el Gobierno declare "la emergencia del sector externo porque se tiene que limitar y empezar a administrar el insumo más difundido y escaso que es el dolar y es la caja mas importante".Consideró que esos dólares deberían ser administrados por un consejo de expertos integrado por empresarios y sindicalistas, y presidido por un hombre de confianza del presidente Alberto Fernández.