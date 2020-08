Macri aclaró los dichos de Alberto Fernández por el diálogo que tuvieron antes de la cuarentena

El expresidente hizo un posteo en sus redes sociales, en donde admite haber hablado por teléfono con el Jefe de Estado en marzo. Qué dijo

El expresidente Mauricio Macri le respondió a su sucesor en el cargo Alberto Fernández, quien dijo que en una conversación telefónica el titular de la Fundación FIFA le habría dicho "que se mueran los que tengan que morirse" en alusión a la pandemia.

A continuación, el comunicado completo:

"EL VALOR DE LA PALABRA PRESIDENCIAL

Queridos argentinos,

Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo.

Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días. Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro.

La Argentina necesita consensos amplios y generosos para solucionar los problemas que acarrea desde hace décadas. Sobre todo después de la pandemia y la cuarentena, que los han vuelto más profundos y más visibles. Estoy dispuesto a hacer mi aporte, desde el lugar que sea, para avanzar en esta dirección.

En estos meses decidí hacer pocas declaraciones públicas, por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a asentarse. Hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación, porque valoro mi palabra. Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera".

Macri dijo que el Presidente no relató fielmente la conversación que mantuvieron en marzo

Qué dijo Fernández

En una entrevista con Radio 10, el presidente dijo: "Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo".

Tras la revelación de Fernández de aquella charla con Macri, funcionarios del Gobierno contaron en detalle cómo fue: "Macri lo llamó y le recomendó que terminara con la cuarentena, que inexorablemente el contagio iba extenderse y que admitiera que murieran los que tenían que morir, pero que no frenara la economía porque la economía era lo más importante. También le pidió que privilegiara a los que tenía que privilegiar y le puso el ejemplo de Boris Johnson en Inglaterra. Alberto lo escuchó y le dijo ‘yo no pienso igual que vos, pero ya está, dejémoslo ahí’ y cortó la comunicación".