"¿Dónde está Bullrich?": la picante chicana de Cristina al senador que usó un "doble"

La vicepresidente se dirigió de una manera particular hacia el senador de Juntos por el Cambio. Todos recordaron el papelón de la semana pasada

La vicepresidenta Cristina Kirchner hizo este jueves una curiosa referencia en tono de chicana al senador del Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, quien le respondió con una cordialidad sobreactuada, en el inicio de la sesión para tratar el proyecto de reforma judicial.

Al momento de repasar la lista de senadores presentes en la pantalla gigante montada en el recinto del Senado para las sesiones remotas, la titular de la Cámara alta preguntó: "¿Dónde está Bullrich, que no lo vi la última vez?".

El comentario pareció referir al desafortunado momento que protagonizó el senador días atrás en una comisión, donde utilizó una silueta de cartón suya que simulaba mirar a la pantalla.

En el inicio de la sesión de este jueves, Cristina Kirchner llamó insistentemente a Bullrich mientras lo buscaba en la pantalla, donde se lo veía sin demasiada dificultad, y luego dijo: "Ah, ahí está. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está?".

"Bien, presidenta. Buen día, ¿como está?", respondió el senador del PRO con una clara sobreactuación, a lo que la vicepresidenta respondió: "Bien, mejor que nunca le diría".

"Bueno, me alegro", siguió Bullrich y la vicepresidenta, riendo, concluyó: "Yo también".

Papelón: el truco de Bullrich para estar "siempre presente"

El Gobierno avanza con el proyecto de la reforma judicial en el Congreso. Y si bien la oposición se manifiesta contraria y hasta convoca a marchas contra la iniciativa, algunos legisladores de Juntos por el Cambio no parecen tomarse el tema tan a pecho. Tal parece ser el caso del senador Esteban Bullrich, quien el miércoles de la semana pasada usó una foto suya para simular su presencia virtual en el debate realizado por teleconferencia.

El intercambio de opiniones entre los legisladores avanzaba de manera normal hasta que le otorgaron la palabra a Esteban Bullrich.

El exministro de Educación de Mauricio Macri comenzó a hablar, pero sorprendió a todos por la presencia de "un doble".

Ocurre que en la pantalla aparecía él y, detrás, asomaba una reproducción de su figura. Es decir, "otro Bullrich" vestido diferente en segundo plano.

La foto que aparecía detrás era la misma que se veía mientras era el turno de hablar de sus compañeros de comisión.

¿Qué estaba ocurriendo? Se sospecha que el senador usa un fondo con su imagen para poder aparecer en pantalla aunque no esté sentado frente a la computadora.

De esta manera, el senador podía encargar a su foto que atendiera a la sesión y, así, ocupar su tiempo con otros quehaceres.

Qué dijo Bullrich sobre su "fondo de pantalla"

El senador Esteban Bullrich pidió que "la anécdota" del uso de un fondo de pantalla durante el debate en comisión de la reforma judicial por videoconferencia, "no distraiga del debate importante", que pasa por ese proyecto.

"Yo hace cinco meses que vengo participando activamente en las comisiones de las que soy parte y también de las que no. Lamento que esto nos distraiga del debate importante, que es la reforma judicial", dijo Bullrich al hablar con Radio con Vos.

El senador Bullrich ganó protagonismo en el debate de la reforma judicial.

El miércoles de la semana pasada, mientras el proyecto de reforma judicial se debatía por videoconferencia en el Senado, Esteban Bullrich dejó un fondo de pantalla con su propio rostro, y cuando le tocaba hablar su imagen aparecía duplicada.

"Yo apago la cámara porque en mi casa somos siete personas. La prendo cuando voy a hablar, pero en todo momento estoy escuchando lo que pasa. Había puesto una foto antes, un fondo virtual, y por eso quedó la imagen", explicó el senador de PRO.

"Lo importante -agregó- es que ayer dijeron que la reforma costaba 2.000 millones sólo en sueldos, lo importante es que no pudimos leer el dictamen. Esta es una reforma que no resuelve los problemas de fondo", subrayó Bullrich sobre el proyecto, que tras obtener ayer dictamen en comisión quedó en condiciones de ser debatido por el pleno del cuerpo la semana próxima.

El legislador cuestionó la iniciativa al indicar que "no creemos que sea tiempo para este debate, cuando la Argentina tiene otros problemas serios y más urgentes".

Al enumerar su oposición a la iniciativa, el senador manifestó que "seguimos sin debatir los problemas de la gente" y agregó que "esta reforma busca poner algunos jueces para los delitos federales, se suma a una movida contra el Procurador (Eduardo) Casal, y no tiene que ver con los delitos que la gente sufre todos los días".

Sobre su decisión de no participar de la marcha del 17A realizada el lunes pasado indicó: "Me parecía que figuras como yo politizábamos la marcha, que era una expresión de la gente que no tenía que asociarse a una cuestión política".

Bullrich explicó por qué no participó de la marcha del 17A.

Asimismo, al ser consultado sobre declaraciones de Patricia Bullrich, cuando aludió a los "tibios" dentro del espacio de Cambiemos, dijo que "hace falta mucho más coraje para entender la posición del otro, y, si alguien califica eso de tibieza, lo lamento mucho".