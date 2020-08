Macri cargó contra el Gobierno: "La intención que tienen es llevarse todo por delante"

El expresidente reapareció en escena y busca recuperar espacio en Juntos por el Cambio luego de mantener durante meses un perfil bajo

El expresidente Mauricio Macri participó de una reunión vía Zoom de Juntos por el Cambio y cargó duramente contra el Gobierno nacional. "Está demostrado que la intención que tienen es llevarse todo por delante", aseguró el exmandatario.

De esa manera, Macri hizo referencia a los cruces que generó la media sanción al proyecto de ley para la reforma judicial, que dejó en evidencia el conflicto entre el oficialismo y la oposición ante los cambios sin previo aviso presentados en la sesión.

La reunión duró aproximadamente una hora y media, según publicó Clarín. El foco estuvo puesto sobre los cruces en Cámara de Diputados entre el bloque opositor y el Frente de Todos, luego de que el primero se negara a renovar el protocolo para las sesiones virtuales en el Congreso.

Entre los que participaron, María Eugenia Vidal hizo explícito su deseo de regresar a sesionar. "En funcionamiento provisorio fue por la emergencia. Después de cinco meses hay que pasar a otra etapa", afirmó la exgobernadora de Buenos Aires según indicó el medio.

También estuvieron Miguel Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente; Patricia Bullrich, presidenta del PRO; Martín Lousteau, senador radical; y Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, entre otros. En la misma junta, se acordó que las autoridades legislativas no se presentarían en el acto por el acuerdo con los bonistas.

Encuentro en Francia

Mauricio Macri se reunió con el presidente de Francia, Emannuel Macron, en el marco de un encuentro informal que se dio durante el paso del líder del PRO por ese país.

Antes de viajar a Suiza por sus obligaciones con la Fundación FIFA, Macri, su esposa, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia, estuvieron en la residencia de Macron en Francia.

En la fotografía, que recién trascendió este lunes, también se encuentra la primera dama francesa, Brigitte Macron.

El ex presidente argentino y el actual mandatario de Francia, quienes compartieron una buena relación durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, dialogaron sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19 que afecta a todo el mundo desde principios de año.

Macri visitó al presidente de Francia.

El encuentro entre Macri y Macrón se dio luego de la llegada del argentino a Francia, el pasado 30 de julio, y antes de su viaje a Zurich, en Suiza, donde se encuentran sus oficinas de la Fundación FIFA.

Se espera que el líder del PRO y su familia regresen al país el próximo 8 de septiembre.

Macri y Fernández: acusaciones cruzadas

La semana pasada, el expresidente Mauricio Macri le respondió a su sucesor en el cargo Alberto Fernández, quien dijo que en una conversación telefónica el titular de la Fundación FIFA le habría dicho "que se mueran los que tengan que morirse" en alusión a la pandemia.

El valor de la palabra presidencial: https://t.co/LHE9AldJIM — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 24, 2020

A continuación, el comunicado completo:

"EL VALOR DE LA PALABRA PRESIDENCIAL

Queridos argentinos,

Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo.

Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días. Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro.

La Argentina necesita consensos amplios y generosos para solucionar los problemas que acarrea desde hace décadas. Sobre todo después de la pandemia y la cuarentena, que los han vuelto más profundos y más visibles. Estoy dispuesto a hacer mi aporte, desde el lugar que sea, para avanzar en esta dirección.

En estos meses decidí hacer pocas declaraciones públicas, por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a asentarse. Hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación, porque valoro mi palabra. Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera".

Macri dijo que el Presidente no relató fielmente la conversación que mantuvieron en marzo

Qué dijo Fernández

En una entrevista con Radio 10, el presidente dijo: "Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo".

Tras la revelación de Fernández de aquella charla con Macri, funcionarios del Gobierno contaron en detalle cómo fue: "Macri lo llamó y le recomendó que terminara con la cuarentena, que inexorablemente el contagio iba extenderse y que admitiera que murieran los que tenían que morir, pero que no frenara la economía porque la economía era lo más importante. También le pidió que privilegiara a los que tenía que privilegiar y le puso el ejemplo de Boris Johnson en Inglaterra. Alberto lo escuchó y le dijo ‘yo no pienso igual que vos, pero ya está, dejémoslo ahí’ y cortó la comunicación".