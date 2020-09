Capitales alternas, con media sanción del Senado: cuáles son las 24 ciudades elegidas en el proyecto

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se votó por unanimidad en la sesión de este jueves. Cuáles son las ciudades elegidas en todo el país

Este jueves el Senado aprobó por unanimidad (69 votos positivos) el proyecto de ley enviado por el Gobierno para declarar 24 capitales alternas en todo el país. La iniciativa deberá ser ahora analizada en la Cámara de Diputados.

El proyecto crea, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el "Programa Gabinete Federal", destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias entre ministros/as, secretarios/as, funcionarios/as de Nación con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias.

Se dispone que el jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo con un periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de los encuentros.

Según la iniciativa, el Ministerio del Interior de la Nación coordinará el proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del sector público nacional, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como la definición de la locación específica de su asiento.

Finalizado este proceso, la cartera deberá elevar, junto con los titulares de los organismos y las autoridades provinciales y municipales, una propuesta integral a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias. Y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto.

El artículo 6 del texto se refiere a la descentralización de los organismos del Estado Nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, "con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen".

El proyecto de capitales alternas fue uno de los primeros anunciados por Alberto Fernández al inicio de su gestión.

Cuáles son las 24 capitales alternas elegidas

- La Matanza (Buenos Aires)

- Mar del Plata (Buenos Aires)

- Tinogasta (Catamarca)

- Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco)

- Comodoro Rivadavia (Chubut)

- Río Cuarto (Córdoba)

- Goya (Corrientes)

- Concordia (Entre Ríos)

- Formosa (Formosa)

- San Pedro de Jujuy (Jujuy)

- General Pico (La Pampa)

- Chilecito (La Rioja)

- Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones)

- Cutral Có (Neuquén)

- San Carlos de Bariloche (Río Negro)

- San Ramón de la Nueva Orán (Salta)

- Caucete (San Juan)

- San Luis (San Luis)

- Caleta Olivia (Santa Cruz)

- Rosario (Santa Fe)

- La Banda (Santiago del Estero)

- Río Grande (Tierra del Fuego)

- Monteros (Tucumán).

Mar del Plata, una de las urbes que podría beneficiarse de una mayor actividad fuera de temporada.

El debate en Senadores

Miembro informante del oficialismo, la senadora María de los Ángeles Sacnun destacó que el sistema federal está establecido en el primer artículo de la Constitución Nacional y este proyecto "tiene el objetivo fundamental de federalizar y descentralizar".

La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se analizó la iniciativa, reveló que la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe en el que señala que "es prácticamente impracticable la cuantificación presupuestaria del proyecto, porque dependerá del informe que se eleve oportunamente y que, por otra parte, deberá ser claramente incluido en el Presupuesto".

En principio, "simplemente con las partidas destinadas para viáticos se estaría pudiendo hacer frente al inicio de este programa federal", aseguró.La santafesina enfatizó que "es fundamental que sea el Senado la cámara de origen", ya que es la Cámara "donde las provincias se hallan en un absoluto estado de paridad".

Finalmente, abogó por una democracia que "tenga que ver con la cercanía de las autoridades nacionales con las autoridades provinciales y las economías regionales para poder garantizar un verdadero federalismo, que no sea solo el del reparto de los recursos, sino que lo sea en el sentido de la generación de los recursos".

Desde la oposición, el radical Julio Martínez consideró que "este proyecto no soluciona el problema del federalismo" porque "no va en el sentido de lo que se necesita y lo que tenemos que hacer". "El federalismo es una pelea que se viene perdiendo desde siempre", remarcó y lamentó que es un tema que "no hemos podido resolver con leyes".

"Lo mejor que tiene (la iniciativa) es que periódicamente funcionarios van a tener que visitar a cada una de las provincias y el interior", sostuvo. Respecto a la ciudad de su provincia (La Rioja) que contempla el proyecto, el senador aseguró que "es positivo e importante" que sea Chilecito, "un lugar pujante", dijo.

Por su parte, la fueguina María Eugenia Duré valoró que la propuesta "no quedó en una promesa de campaña", sino que "es una decisión política (del Gobierno) que la Argentina sea federal". Para la legisladora oficialista, esta ley "va a profundizar lo que tiene que ver con la descentralización de las decisiones políticas" y va a "atender cada una de las particularidades, necesidades, problemáticas". "Nuestra provincia va a tener un rol fundamental porque tiene muchísimo para ofrecer", agregó y, en ese sentido, ponderó el rol de la industria.

A continuación, el puntano Claudio Poggi opinó que el proyecto "es un avance al federalismo" y "sería novedoso para el país". "A las ciudades elegidas se las jerarquiza, se las ilumina, se las visibiliza y se las incluye", subrayó el senador aliado de Juntos por el Cambio, quien pronosticó que el "éxito" de la norma dependerá de "la cercanía y empatía en solucionar los problemas". Sin embargo, propuso que por San Luis se declare como capital alterna a Villa Mercedes y no a la capital de la provincia, o que cada dos años se vayan cambiando.

Otro de los oradores fue el cordobés Ernesto Martínez, quien calificó a la iniciativa como "una buena expectativa en desarrollo", aunque dijo que votaría a favor.

El senador del Pro, que analizó que la ciudad elegida de Córdoba debería haber sido Villa María y no Río Cuarto, criticó que "este mapa se ha hecho en Buenos Aires y ha sido hecho por el Gobierno más porteño-céntrico, calculo yo, de los últimos 100 años". "En el caso de Córdoba el mapa debería haber sido de otro modo, consultando a todas las fuerzas políticas y a la Legislatura", completó.

En representación de la provincia de Salta, el legislador del Frente de Todos Sergio "Oso" Leavy observó que "tenemos una gran deuda con el federalismo". "Es una deuda que podamos desarrollarnos y vivir todos en el lugar que nos vio nacer", manifestó y afirmó que la norma será "sumamente beneficiosa para todos los que vivimos alejados de la Capital".

En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck reflexionó que "la construcción del federalismo en nuestro país no se agota ni en este proyecto ni en la actitud del presidente". "Siempre quedan cosas por hacer y siempre nos quejamos de un unitarismo no deseado, pero que es una realidad", agregó.