¿Quién es el periodista que aseguró que Cristina "no va a salir viva"?

Mientras se estaba debatiendo la Reforma Judicial en el Senado, el periodista subió en su cuenta de Twitter una advertencia dirigida a la vicepresidenta

El periodista Eduardo Prestofelippo, quien está al frente de sitio de noticias Data 24, amenazó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien le dijo que "no vas a salir VIVA de este estallido social".

Este jueves, mientras se estaba debatiendo el tema de la Reforma Judicial en el Senado, el periodista subió en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a la expresidenta, a quien le advirtió: "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron". Y agregó: "TE QUEDA POCO TIEMPO". Este mensaje iba acompañado con una foto de la presidenta de la Cámara del Senado.

Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO pic.twitter.com/EpxH0uqXpT — El Presto (@ElPresto2Ok) August 27, 2020

El Presto, tal como es su nombre de usuario, y quien se describe como "Periodista. Director de @data24ok", está en contra de este proyecto, impulsado por el presidente Alberto Fernández.

Este jueves se debatió la Reforma Judicial en el Senado

Es por eso que en su cuenta, también se refiere a este tema: "No hay dinero para salud, ni para alimentos, ni para educación. Pero si para nombrar jueces y hacer juzgados... BIEN".

No hay dinero para salud, ni para alimentos, ni para educación. Pero si para nombrar jueces y hacer juzgados... ¡BIEN! — El Presto (@ElPresto2Ok) August 27, 2020

Y posteriormente, da un listado de todos los senadores kirchneristas que votan a favor de la Reforma.

VAMOS POR PARTE: Esta es la lista de TODOS los Senadores K que votan a favor de la Reforma...#27ATodosAlCongreso pic.twitter.com/K9S5aPshy9 — El Presto (@ElPresto2Ok) August 27, 2020

"Argentina corre riesgo de sufrir un golpe de Estado"

Días atrás, el ex presidente Eduardo Duhalde puso en duda la celebración de las elecciones legislativas de 2021 y sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández podría sufrir un golpe de Estado.

"¿Saben lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones? No va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Catorce tiene", aseguró mientras participaba del programa "Animales Sueltos", por América.

Al ser cuestionado por Luis Novaresio y los panelistas, Duhalde reafirmó su postura y explicó porqué habrá una interrupción del orden constitucional. "No va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", dijo.

El ex gobernador bonaerense se refirió a un clima de época en el continente: "Quien ignore que hoy el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América es porque no conoce lo que está pasando. ¿O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar? Sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia. Sabemos que en Chile queda solamente como factor de poder los carabineros y, como antes, el Ejército".

Para Duhalde este riesgo de que se caiga el sistema es una "convicción", y al ser cuestionado sobre si el presidente Alberto Fernández sería el destinatario de un golpe militar, el expresidente pidió "no personalicen".

"La verdad es que la Argentina corre ese riesgo porque esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno", continuó Duhalde en su reflexión. "La gente se va a rebelar con esto. Se va a generar un clima", aseguró.

El exmandatario y exgobernador de la provincia de Buenos Aires indicó que no sería extraño que se vuelva a generar un sentimiento como el que primó en 2001, encarnado por el cántico "que se vayan todos" que se entonó en Plaza de Mayo durante esa crisis económica y social. Advirtió que esta revuelta que él espera puede ser peor que la de hace casi 20 años, ya que "esta es la Presidencia más compleja" que ha tenido la Argentina, y el descontento "puede terminar en una especie de guerra civil".

"El que gana gobierna y el que no también"

El expresidente Eduardo Duhalde considera que Alberto Fernández es un "equilibrista" dentro del Peronismo

En otro fragmento de la entrevista, Duhalde se refirió a los dichos de Alberto Fernández quien sostuvo que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con Macri". Para el dirigente peronista, si bien dejó en claro que es un tema no le "interesa", considera que en esos casos "el que habla no es Alberto, es la pandemia".

Duhalde considera que por el coronavirus, Fernández "está afectado. "No es el, no duerme".

En ese sentido dijo que le recomendó que "tiene que tener tres horas por día para él, para hablar de Argentinos Juniors, para sus amigos. Tiene que descansar y no lo hace".

Para el exmandatario Alberto Fernández "está convertido en un equilibrista" entre dos referentes máximos del peronismo, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el diputado Sergio Massa.

El rol conciliador de Fernández sería el que permita llegar a acuerdos, no solo entre ellos sino también con la oposición.

Para salir de la lógica de la "grieta" política Duhalde planteó "un nuevo paradigma" en "el que gana gobierna y el que pierde también" y aseguró que los principales representantes de cada lado de la disputa están ya trabajando para eso.