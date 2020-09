Jorge Asís sobre la coparticipación: "Era la crónica de un manoteo anunciado"

El analista político y escritor Jorge Asís evaluó el miércoles por la noche el anuncio que acababa de hacer el presidente Alberto Fernández, quien por decreto le quitó 1.8 puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a la Provincia de Buenos Aires, donde gobierna un referente del Frente de Todos, Axel Kicillof.

El anuncio llegó además luego de que la Policía Bonaerense realizara varios días de protestas exigiendo aumentos de sueldo que equipararan sus ingresos a los de la Policía Federal, incluyendo rodear el miércoles con patrulleros y manifestantes la residencia presidencial en Olivos, Provincia de Buenos Aires.

Asís se refirió entonces a la decisión del Ejecutivo durante su participación semanal en Animales Sueltos, y afirmó que "era una crónica de un manoteo anunciado" y que "muchos gobernadores están contentos".

"Era una crónica de un manoteo anunciado y muchos gobernadores están contentos porque les parece que lo que pasó en su momento con el decreto que firma Macri, por el traspaso de la policía a la Ciudad, les sacó puntos que estableció una diferencia muy grande y muchos gobernadores lo reprocharon. Quizá aprovecharon un momento para tratar de resolver un conflicto angustiante para mucha gente", opinó el analista.

Luego analizó la compleja relación de los distintos sectores del Peronismo que operan en la Pronvincia: "Hay 3 o 4 bandas en la provincia de Buenos Aires y estalla con la policía. Tenés a los intendentes, a la agrupación Evita, a La Cámpora y a los peronistas sueltos, al margen de los frepasitos tardíos. Estas bandas están unificadas por el macrismo para que ninguno trate de avanzar sobre el otro. Hoy, si todas las bandas macristas tienen la misma solución que tuvieron en el peronismo pueden tener un poco de esperanza de recuperación".

Describió que la situación que vive el gobernador Axel Kicillof es muy compleja ya que a la crisis de la pandemia se sumó la definanciación de la Provincia, la toma de tierras en distintos lugares, y luego la protesta policial.

"Lo más grave es que Kicillof perdió la localía, pero la solución no era solamente provincial porque no está en condiciones de aumentar nada porque la provincia se tutea con la quiebra. Los policías estaban atados a los maestros, pero después de la huelga que duró tantos días, se les dio a los maestros un aumento que no era trasladable a los polis y se quedaron atrás", afirmó Asís.

Para el analista, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta emergió de esta situación como el más inteligente de los referentes de la política actual: "Rodríguez Larreta sigue como el más inteligente. Otro en su lugar hubiera reaccionado en caliente y hubiera dicho cualquier barbaridad. Los que quedaron desubicados los intendentes que estaban en el anuncio, porque no pensaban que los iban a poner en esa."

"Alberto Fernández tiene algo de perversidad que me hace tomarlo con atención, porque habla de diálogo y no dice nada. Los deja desubicados", añadió.

Para el politólogo y escritor, hasta ahora el gobierno de Fernández gozaba de buena imagen por su manejo de la pandemia. Pero al ver los resultados en materia de salud combinados con la crisis económica, se complicó la aprobación de la gestión en la opinión pública.

"Hasta ahora había sido el gobierno que había manejado la pandemia, pero tiene razón de hablar menos. Desde el punto de vista político, tenerte 6 meses parado y que ahora tengas los peligros que tuvieron los europeos en su peor momento, es que algo hicieron mal. Su mérito es resolver el tema de la deuda, pero tenes un país tomado por la patología. Ni en los países más cinematográficos tenés la sucesión de quilombos que tenés acá", cerró.

Qué dice el decreto sobre la coparticipación

El presidente Alberto Fernández le quitó coparticipación a la Ciudad para dársela a la Provincia de Buenos Aires

Mediante el Decreto 735/2020, publicado este jueves con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros de Interior y Economía Eduardo "Wado" de Pedro y Martín Guzmán, se oficializó la quita de la coparticipación a la Ciudad para darle más dinero a la Provincia.

Con el decreto firmado en la noche del miércoles se crea el "Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires".

"Cabe señalar que la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires exhibe el segundo presupuesto más importante del país, en un territorio cuya superficie asciende apenas a 203 kilómetros cuadrados, en contraposición a la superficie de la provincia de Buenos Aires, cuya superficie es de 307.571 kilómetros cuadrados", se indica en el decreto.

Esa introducción fue para marcar las diferencias entre un distrito y otro: "Que, en esta línea, el presupuesto per cápita de la CABA ascendía en el año 2019 a $106.472, mientras que en la Provincia era de $53.509".

Con esa explicación, se terminó estableciendo que la Ciudad perderá un 1,8 de la coparticipación tal cual la venía recibiendo.

"Establécese que, a partir de la entrada en vigencia del presente y hasta la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al 2,32% sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley".