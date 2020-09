Rodríguez Larreta confirmó que irá a la Corte por la coparticipación y cargó contra Fernández: "Se eligió deteriorar la convivencia política"

La reducción de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires fue sorpresiva y cayó mal en el gobierno porteño. Las palabras de Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta lanzó este jueves una dura respuesta al Gobierno nacional y dio tarde detalles sobre la estrategia de la Ciudad ante la quita de un punto de la coparticipación anunciada el miércoles por Alberto Fernández.

Rodríguez Larreta confirmó la decisión de acudir a la Corte Suprema de Justicia para bloquear la decisión del Presidente de reducir la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires para dirigir esos fondos a la Provincia.

"La decisión que tomó ayer el Gobierno es insconstitucional", advirtió el jefe de Gobierno y advirtió que utilizará todos los recursos jurídicos posibles para defender los recursos económicos de la Ciudad.

Larreta afirmó que la medida del Ejecutivo nacional fue "unilateral", "intempestiva" e "improvisada".

"Nos sacan fondos de un día para otro en el medio de la pandemia", se quejó. Y recalcó con evidente enojo: "Se eligió deteriorar la convivencia política".

Además, rechazó los dichos de Alberto Fernández acerca de que la cuestión de la coparticipación había sido conversada.

"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo. Revisé mi agenda, tuve 26 reuniones (desde ese momento), nunca me mencionaron el tema, eso no es diálogo", resaltó el mandatario porteño.

El mensaje de las autoridades porteñas tuvo lugar en la sede del Gobierno porteño ubicada en la calle Uspallata 3.160, en el barrio porteño de Parque Patricios.

La palabra de Larreta generó gran expectativa, dado que el anuncio de Fernández cayó muy mal en Juntos por el Cambio y en la sede de Parque Patricios, que se enteró de la noticia minutos antes de que se hiciera pública.

Diecinueve gobernadores apoyaron la decisión de Fernández

Gobernadores justicialistas y aliados respaldaron este jueves la decisión del presidente Alberto Fernández sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y destacaron la necesidad de "reabrir el diálogo" sobre la distribución de recursos para "evitar cualquier tipo de favoritismo".

"Las y los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado", manifestaron los gobernadores en el documento titulado "Reducir desigualdades para una Argentina Federal".

Agradezco a los gobernadores y las gobernadoras que respaldaron la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires.Es apenas un paso en la construcción de un verdadero federalismo que empiece a corregir los desequilibrios de nuestra patria. pic.twitter.com/VP2FldGTRs — Alberto Fernández (@alferdez) September 10, 2020

El texto lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo lnsfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

También firmaron el texto Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur), y Juan Manzur (Tucumán).

"Necesitamos reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos", expresaron los mandatarios provinciales.

En ese sentido, recordaron que a inicios de 2016, "las y los gobernadores manifestaron en un documento titulado 'Por un verdadero país federal'" su crítica a la decisión del entonces presidente Mauricio Macri "de triplicar por decreto y de manera unilateral la coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

El anuncio de Fernández sorprendió a los intendentes de la oposición que estaban presentes en Olivos.

"El entonces ministro Rogelio Frigerio reconoció que la medida era injustificada y prometió públicamente "corregir con un nuevo decreto la coparticipación de la ciudad", afirmaron los mandatarios provinciales.

El exfuncionario -recordaron los gobernadores en el texto-, "agregó que el objetivo fue 'transferir la policía con presupuesto específico', y que 'cualquier otra cosa adicional iba a ser dejada de lado'", y afirmaron que "eso nunca se cumplió, hasta esta medida".

"Nuestra Constitución, en el artículo 75, establece que el reparto de la renta federal se debe realizar de manera 'equitativa y solidaria' otorgando 'prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional'", destacaron.

Asimismo, afirmaron que la situación económica y social "requiere un diálogo sincero de todos los sectores para buscar soluciones" y advirtieron que "el esfuerzo debe ser equitativo".

"No podemos seguir pidiendo y cargando a los que poco o nada tienen", manifestaron.

En ese contexto, dijeron: "Entendemos que este es un paso importante para retomar el debate en torno a la coparticipación para recuperar el espíritu que establece nuestra Constitución".

"Así los argentinos y argentinas tendremos los mismos derechos y oportunidades para realizar nuestros sueños y proyectos en el rincón de la Patria donde nacimos o donde elegimos para nosotros y nuestra familia", finalizaron el documento.

Qué opinan las constitucionalistas

La decisión del Gobierno de Alberto Fernández de avanzar en la quita de recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires generó reacciones diversas entre abogados constitucionalistas de renombre, algunos de los cuales consideran que la medida se ajusta a derecho y otros que está reñida con la Constitución.

El profesor de Derecho Constitucional Daniel Sabsay afirmó que la reforma Constitucional de 1994 estableció en el artículo 99 artículo tercero prohíbe que el presidente pueda emitir disposiciones de tipo legislativo, y que "en ningún caso puede versar en materia fiscal o tributaria".

Sabsay: "Que Macri haya hecho lo mismo no quiere decir que estuvo bien".

Sabsay reconoció que Macri había modificado los porcentuales de coparticipación por decreto y aclaró que en su momento él también se había expresado en contra y denunciado la inconstitucionalidad de aquella norma.

"Que Macri haya hecho lo mismo no quiere decir que estuvo bien. Yo lo critiqué en su momento. Son dos decretos inconstitucionales, el de Macri y el de Fernández", agregó en declaraciones a esta agencia.

En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el Presidente "está facultado para hacer una revisión porcentual de la coparticipación" por decreto reglamentario, como ya lo habían hecho sus antecesores Eduardo Duhalde y Mauricio Macri.

Según precisó, Duhalde había establecido por DNU un coeficiente del 1,4% y Macri lo elevó al 3,75% para finalmente corregirlo en 3,5%.

"Desde ese punto de vista no hay ningún tipo de posibilidad de discusión sobre la validez formal", señaló en declaraciones televisivas.

A su entender, la discusión sustancial, que el Gobierno porteño podría "judicializar", es si esa reducción para llevar el coeficiente a 2,32% es "desproporcionado" teniendo en cuenta que esos recursos se habían asignando para garantizar el mantenimiento de las prestaciones transferidas de seguridad de la Policía de la Ciudad.

"Este es el aspecto que podrá ser judicializado ante la Corte Suprema de Justicia por la CABA", avisó.