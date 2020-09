Fernández vs Larreta: cuánta plata está en juego en el conflicto que resolverá la Corte Suprema

Fernández vs Larreta: cuánta plata está en juego en el conflicto que resolverá la Corte Suprema

El Presidente anunció la conformación de un "fondo de fortalecimiento financiero" que se nutrirá de recursos que estaban asignacos a CABA

El país cierra la semana envuelto en una nueva crisis política. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció en la noche de este jueves que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para "defender los fondos" de la Ciudad, luego de la quita por decreto de parte de la coparticipación que hizo la Nación.

"La decisión es inconstitucional, por eso, vamos a ir a la Corte a defender con todos los recursos que tengamos los fondos de la Ciudad", enfatizó el mandatario porteño.

24 horas antes, en medio de una jornada de alta tensión por las protestas de la Bonaerense, el presidente Alberto Fernández había anunciado un fondo para Buenos Aires que le quita coparticipación a la Ciudad.

El Presidente comunicó el miércoles su intención de crear un fondo de fortalecimiento financiero para Buenos Aires que se financiará con un punto de coparticipación que se le quitará a la Ciudad.

¿Cuál es la suma en el centro de la disputa, a la que equivale 1 punto de coparticipación? Es lo que representarían unos 35.000 millones de pesos.

En términos comparativos, la Ciudad de Buenos Aires planteó un proyecto de Presupuesto 2020 estimado en $480.833 millones.

En materia de Seguridad, por ejemplo, para este 2020 la administración de Rodríguez Larreta estará destinando $75.800 millones. De modo que los $35.000 millones a los que equivaldría ese punto de coparticipación representaría el 46% del gasto en el rubro seguridad para todo el año.

Además, los $35.000 millones equivaldrían a:

42% de todo lo que este año el Gobierno porteño destinará a la educación ($83.467 millones).

de todo lo que este año el Gobierno porteño destinará a la ($83.467 millones). Al 50% de lo presupuestado este año para salud ($70.100 millones), si bien esta cifra terminará siendo mayor por el impacto del Covid-19.

de lo presupuestado este año para ($70.100 millones), si bien esta cifra terminará siendo mayor por el impacto del Covid-19. Superaría en un 65% al presupuesto anual del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano ($21.278 millones).

al presupuesto anual del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano ($21.278 millones). Sería cuatro veces superior a todos los fondos que este año el Gobierno porteño destinará a la cultura ($8.694 millones).

El anuncio del Presidente sorprendió y enojó a intendentes de la oposición que estaban presentes.

Rodríguez Larreta dará pelea

En un breve pero duro mensaje, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para "defender los fondos" de la Ciudad, luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera quitar por decreto un punto de la coparticipación al distrito.

"(La decisión) es inconstitucional, por eso, vamos a ir a la Corte a defender con todos los recursos que tengamos los fondos de la Ciudad", enfatizó el mandatario porteño.

Acompañado por su vicejefe, Diego Santilli, ministros, senadores, diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta calificó la determinación de la Casa Rosada de "improvisada, intempestiva e inconsulta", y aclaró que desde marzo pasado que no tocaban el tema con la Nación.

"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo.Revisé mi agenda, tuve 26 reuniones (desde ese momento), nunca me mencionaron el tema, eso no es diálogo", resaltó, al brindar un mensaje en la sede del Gobierno de la Ciudad ubicada en el barrio de Parque Patricios.

Rodríguez Larreta afirmó que siempre estuvo dispuesto a dialogar con Fernández y con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de la pandemia, "más allá de las diferencias políticas", por lo que no esperó que se tomara "una medida de tal envergadura sin consulta" previa con la Ciudad.

"Lo más grave es que nos saquen fondos de un día para el otro en medio de la pandemia", recalcó el mandatario porteño.

Qué opinan las constitucionalistas

La decisión del Gobierno de Alberto Fernández de avanzar en la quita de recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires generó reacciones diversas entre abogados constitucionalistas de renombre, algunos de los cuales consideran que la medida se ajusta a derecho y otros que está reñida con la Constitución.

El profesor de Derecho Constitucional Daniel Sabsay afirmó que la reforma Constitucional de 1994 estableció en el artículo 99 artículo tercero prohíbe que el presidente pueda emitir disposiciones de tipo legislativo, y que "en ningún caso puede versar en materia fiscal o tributaria".

Sabsay: "Que Macri haya hecho lo mismo no quiere decir que estuvo bien".

Sabsay reconoció que Macri había modificado los porcentuales de coparticipación por decreto y aclaró que en su momento él también se había expresado en contra y denunciado la inconstitucionalidad de aquella norma.

"Que Macri haya hecho lo mismo no quiere decir que estuvo bien. Yo lo critiqué en su momento. Son dos decretos inconstitucionales, el de Macri y el de Fernández", agregó en declaraciones a esta agencia.

En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el Presidente "está facultado para hacer una revisión porcentual de la coparticipación" por decreto reglamentario, como ya lo habían hecho sus antecesores Eduardo Duhalde y Mauricio Macri.

Según precisó, Duhalde había establecido por DNU un coeficiente del 1,4% y Macri lo elevó al 3,75% para finalmente corregirlo en 3,5%.

"Desde ese punto de vista no hay ningún tipo de posibilidad de discusión sobre la validez formal", señaló en declaraciones televisivas.

A su entender, la discusión sustancial, que el Gobierno porteño podría "judicializar", es si esa reducción para llevar el coeficiente a 2,32% es "desproporcionado" teniendo en cuenta que esos recursos se habían asignando para garantizar el mantenimiento de las prestaciones transferidas de seguridad de la Policía de la Ciudad.

"Este es el aspecto que podrá ser judicializado ante la Corte Suprema de Justicia por la CABA", avisó.