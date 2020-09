La furia de Rodríguez Larreta contra Fernández: "Me mandó un mensaje un minuto antes del anuncio"

El jefe de Gobierno porteño reveló se sorprendió por el anuncio del Presidente sobre los fondos coparticipables y que está "enojado"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que "obvio" que se enojó cuando se enteró de la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad.

"Me preguntaron si estaba enojado, y sí, obviamente ¿cómo no voy a estar enojado? Obvio, estamos perdiendo una oportunidad", recalcó Rodríguez Larreta, pero advirtió: "Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta".

Al brindar un mensaje públicamente para sentar la postura de la Ciudad sobre la decisión de la Nación, el jefe de Gobierno de la Ciudad también reveló que recibió un mensaje de parte de Fernández un minuto antes de que comenzara el anuncio de este miércoles en la Quinta de Olivos.

"En general, nunca comento los mensajes de texto, pero el Presidente lo hizo público. Solo puedo contar que me mandó a las 19:29 y la conferencia empezó 19:30. La verdad, que no lo contesté".

Además, al ser consultado sobre si tras el anuncio volvió a hablar con Fernández o con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, Rodríguez Larreta señaló: "No tuve ninguna comunicación con ninguno de ellos, siempre creo en el diálogo, pero el tango se baila de a dos y ayer fue un retroceso. No recibí ningún mensaje".

Fernández y Larreta: una relación que termina en la Justicia.

La pelea seguirá en la Corte Suprema

En un breve pero duro mensaje, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para "defender los fondos" de la Ciudad, luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera quitar por decreto un punto de la coparticipación al distrito.

"(La decisión) es inconstitucional, por eso, vamos a ir a la Corte a defender con todos los recursos que tengamos los fondos de la Ciudad", enfatizó el mandatario porteño.

Acompañado por su vicejefe, Diego Santilli, ministros, senadores, diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta calificó la determinación de la Casa Rosada de "improvisada, intempestiva e inconsulta", y aclaró que desde marzo pasado que no tocaban el tema con la Nación.

"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo. Revisé mi agenda, tuve 26 reuniones (desde ese momento), nunca me mencionaron el tema, eso no es diálogo", resaltó, al brindar un mensaje en la sede del Gobierno de la Ciudad ubicada en el barrio de Parque Patricios.

Rodríguez Larreta afirmó que siempre estuvo dispuesto a dialogar con Fernández y con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de la pandemia, "más allá de las diferencias políticas", por lo que no esperó que se tomara "una medida de tal envergadura sin consulta" previa con la Ciudad.

"Lo más grave es que nos saquen fondos de un día para el otro en medio de la pandemia", recalcó el mandatario porteño.

Los reclamos por la coparticipación se tensan en medio de la pandemia.

Cuánta plata está en disputa

¿Cuál es la suma en el centro de la pelea, a la que equivale 1 punto de coparticipación? En concreto, es lo que representarían unos 35.000 millones de pesos.

En términos comparativos, la Ciudad de Buenos Aires planteó un proyecto de Presupuesto 2020 estimado en $480.833 millones.

En materia de Seguridad, por ejemplo, para este 2020 la administración de Rodríguez Larreta estará destinando $75.800 millones. De modo que los $35.000 millones a los que equivaldría ese punto de coparticipación representaría el 46% del gasto en el rubro seguridad para todo el año.

Además, los $35.000 millones equivaldrían a: