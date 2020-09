Rodríguez Larreta ya firmó el decreto para iniciar demanda ante la Corte: también pedirá una cautelar para frenar el DNU

El jefe de Gobierno presentará una cautelar para que la Corte Suprema de Justicia "disponga la inmediata suspensión" del DNU del presidente

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentará una cautelar para que la Corte Suprema de Justicia "disponga la inmediata suspensión" del DNU del presidente Alberto Fernández que le establece la quita de un punto de la coparticipación que recibe el distrito capitalino.

Así lo establece el decreto ya firmado por el referente del PRO en el que instruye al Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, "a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 735/20".

De acuerdo al texto, que será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial porteño, la presentación judicial buscará que "se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del Decreto cuestionado, más los intereses legales devengados".

Asimismo, Astarloa recibió la orden de "solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada".

Para justificar la decisión de ir a la Corte, el mandatario de la Ciudad afirmó en la norma que la quita "resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad".

El decreto cuenta con las firmas de Rodríguez Larreta, el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel. De esta manera, se oficializará la decisión de recurrir al máximo tribunal para "defender con todos los recursos que se tengan los fondos de la Ciudad", tal como había anunciado el mandatario porteño el pasado jueves.

En una declaración en la sede del Gobierno de la Ciudad, Rodríguez Larreta había considerado que la medida adoptada por el Presidente era "inconstitucional, improvisada, intempestiva e inconsulta".

La quita de un punto de coparticipación a la Ciudad fue anunciada el pasado miércoles por el jefe de Estado, quien así le otorgó recursos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para hacer frente al gasto que le demandarán los aumentos salariales otorgados en medio de la dura protesta que realizaron durante cuatro días efectivos de la Policía Bonaerense.

"Se eligió deteriorar la convivencia política"

En una rueda de prensa que brindó el jueves, Rodríguez Larreta lanzó una dura respuesta al Gobierno nacional y dio tarde detalles sobre la estrategia de la Ciudad ante la quita de un punto de la coparticipación anunciada el miércoles por Alberto Fernández.

Allí, Rodríguez Larreta confirmó la decisión de acudir a la Corte Suprema de Justicia para bloquear la decisión del Presidente de reducir la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires para dirigir esos fondos a la Provincia.

"La decisión que tomó ayer el Gobierno es insconstitucional", advirtió el jefe de Gobierno y advirtió que utilizará todos los recursos jurídicos posibles para defender los recursos económicos de la Ciudad.

Larreta afirmó que la medida del Ejecutivo nacional fue "unilateral", "intempestiva" e "improvisada".

"Nos sacan fondos de un día para otro en el medio de la pandemia", se quejó. Y recalcó con evidente enojo: "Se eligió deteriorar la convivencia política".

Además, rechazó los dichos de Alberto Fernández acerca de que la cuestión de la coparticipación había sido conversada.

"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo. Revisé mi agenda, tuve 26 reuniones (desde ese momento), nunca me mencionaron el tema, eso no es diálogo", resaltó el mandatario porteño.

El mensaje de las autoridades porteñas tuvo lugar en la sede del Gobierno porteño ubicada en la calle Uspallata 3.160, en el barrio porteño de Parque Patricios.

La palabra de Larreta generó gran expectativa, dado que el anuncio de Fernández cayó muy mal en Juntos por el Cambio y en la sede de Parque Patricios, que se enteró de la noticia minutos antes de que se hiciera pública.

Diecinueve gobernadores apoyaron la decisión de Fernández

Gobernadores justicialistas y aliados respaldaron este jueves la decisión del presidente Alberto Fernández sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y destacaron la necesidad de "reabrir el diálogo" sobre la distribución de recursos para "evitar cualquier tipo de favoritismo".

"Las y los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado", manifestaron los gobernadores en el documento titulado "Reducir desigualdades para una Argentina Federal".

Agradezco a los gobernadores y las gobernadoras que respaldaron la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires.Es apenas un paso en la construcción de un verdadero federalismo que empiece a corregir los desequilibrios de nuestra patria. pic.twitter.com/VP2FldGTRs — Alberto Fernández (@alferdez) September 10, 2020

El texto lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo lnsfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

También firmaron el texto Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur), y Juan Manzur (Tucumán).

"Necesitamos reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos", expresaron los mandatarios provinciales.

En ese sentido, recordaron que a inicios de 2016, "las y los gobernadores manifestaron en un documento titulado 'Por un verdadero país federal'" su crítica a la decisión del entonces presidente Mauricio Macri "de triplicar por decreto y de manera unilateral la coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

El anuncio de Fernández sorprendió a los intendentes de la oposición que estaban presentes en Olivos.

"El entonces ministro Rogelio Frigerio reconoció que la medida era injustificada y prometió públicamente "corregir con un nuevo decreto la coparticipación de la ciudad", afirmaron los mandatarios provinciales.

El exfuncionario -recordaron los gobernadores en el texto-, "agregó que el objetivo fue 'transferir la policía con presupuesto específico', y que 'cualquier otra cosa adicional iba a ser dejada de lado'", y afirmaron que "eso nunca se cumplió, hasta esta medida".

"Nuestra Constitución, en el artículo 75, establece que el reparto de la renta federal se debe realizar de manera 'equitativa y solidaria' otorgando 'prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional'", destacaron.

Asimismo, afirmaron que la situación económica y social "requiere un diálogo sincero de todos los sectores para buscar soluciones" y advirtieron que "el esfuerzo debe ser equitativo".

"No podemos seguir pidiendo y cargando a los que poco o nada tienen", manifestaron.

En ese contexto, dijeron: "Entendemos que este es un paso importante para retomar el debate en torno a la coparticipación para recuperar el espíritu que establece nuestra Constitución".

"Así los argentinos y argentinas tendremos los mismos derechos y oportunidades para realizar nuestros sueños y proyectos en el rincón de la Patria donde nacimos o donde elegimos para nosotros y nuestra familia", finalizaron el documento.