Fernández y un mensaje a Rodríguez Larreta: "A algunos les duele renunciar a los privilegios"

El Presidente realizó duras declaraciones. Sin embargo, afirmó que "ningún diálogo se rompe" en relación a Horacio Rodríguez Larreta

En medio de la disputa por los fondos que le quitó por decreto a la Ciudad, el presidente Alberto Fernández volvió a defender este viernes esa decisión y aseguró que adopta "medidas realmente equilibradas", pero "a algunos les duele renunciar a los privilegios".

Según resaltó, su política apunta a que "allí donde los recursos abundan, se distribuyan de otro modo para los que los están necesitando".

Si bien se quejó de que "a algunos les duele renunciar a los privilegios", subrayó que seguirá "dialogando" con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque "ningún diálogo se rompe".

"(Los gobernadores) han interpretado mejor que nadie el sentir que quiero que exista en el Gobierno. Somos el Gobierno nacional de un país federal, que a lo largo de los años se ha construido de un modo muy poco equitativo y equilibrado", sostuvo el jefe de Estado, al hacer referencia a la solicitada que firmaron este jueves 19 mandatarios provinciales.

Al anunciar obras públicas en videoconferencia desde la Quinta de Olivos, el jefe de Estado remarcó: "Al país no se lo tranquiliza con discursos condescendientes, sino con acciones realmente equilibradas" para que "allí donde los recursos abundan, se distribuyan de otro modo para los que los están necesitando".

"Así se construye una Argentina solidaria, así se integra a la Argentina, no con discursos. Las políticas que tomamos no son en perjuicio de nadie, sino en favor de la gente, dictadas en favor de las mayorías argentinas", subrayó Alberto Fernández.

Y completó: "El país federal hay que construirlo, porque no existe. Es un país muy desigual. Hay que tomar medidas que van a beneficiar a algunos y a perjudicar a otros y allí tiene asomar la solidaridad. Perjuicio no es quitarle a alguien lo que necesita; en todo caso, el perjuicio, entre comillas, es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias que existen en la Argentina".

A la vez, ratificó la decisión de "darle los recursos que la Provincia más poblada, más extensa y más productiva que necesita para crecer y ordenarle la vida a muchos bonaerenses que lo necesitan".

"Lo que estamos haciendo no es sembrar discordias, sino igualdad, que es otra cosa. Vamos a seguir dialogando: ningún diálogo se rompe. A veces no se está de acuerdo, simplemente eso.

"Y a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios. Pero vamos a seguir dialogando y eso está garantizado. El diálogo es el modo, no conozco otro", agregó.

De esta manera, el Presidente se refirió al conflicto que mantiene con la Ciudad luego de que decidiera quitarle un punto de coparticipación al distrito para otorgárselo a la Provincia de Buenos Aires, algo que hizo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la medida y lograr la recuperación de los fondos.

Cuánta plata hay en el centro de la pelea

El país cierra la semana envuelto en una nueva crisis política. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció en la noche de este jueves que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para "defender los fondos" de la Ciudad, luego de la quita por decreto de parte de la coparticipación que hizo la Nación.

"La decisión es inconstitucional, por eso, vamos a ir a la Corte a defender con todos los recursos que tengamos los fondos de la Ciudad", enfatizó el mandatario porteño.

24 horas antes, en medio de una jornada de alta tensión por las protestas de la Bonaerense, el presidente Alberto Fernández había anunciado un fondo para Buenos Aires que le quita coparticipación a la Ciudad.

El Presidente comunicó el miércoles su intención de crear un fondo de fortalecimiento financiero para Buenos Aires que se financiará con un punto de coparticipación que se le quitará a la Ciudad.

¿Cuál es la suma en el centro de la disputa, a la que equivale 1 punto de coparticipación? Es lo que representarían unos 35.000 millones de pesos.

En términos comparativos, la Ciudad de Buenos Aires planteó un proyecto de Presupuesto 2020 estimado en $480.833 millones.

En materia de Seguridad, por ejemplo, para este 2020 la administración de Rodríguez Larreta estará destinando $75.800 millones. De modo que los $35.000 millones a los que equivaldría ese punto de coparticipación representaría el 46% del gasto en el rubro seguridad para todo el año.

Además, los $35.000 millones equivaldrían a:

42% de todo lo que este año el Gobierno porteño destinará a la educación ($83.467 millones).

de todo lo que este año el Gobierno porteño destinará a la ($83.467 millones). Al 50% de lo presupuestado este año para salud ($70.100 millones), si bien esta cifra terminará siendo mayor por el impacto del Covid-19.

de lo presupuestado este año para ($70.100 millones), si bien esta cifra terminará siendo mayor por el impacto del Covid-19. Superaría en un 65% al presupuesto anual del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano ($21.278 millones).

al presupuesto anual del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano ($21.278 millones). Sería cuatro veces superior a todos los fondos que este año el Gobierno porteño destinará a la cultura ($8.694 millones).

El anuncio del Presidente sorprendió y enojó a intendentes de la oposición que estaban presentes.

Rodríguez Larreta dará pelea

En un breve pero duro mensaje, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para "defender los fondos" de la Ciudad, luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera quitar por decreto un punto de la coparticipación al distrito.

Larreta calificó de "improvisada" la decisión presidencial.

"(La decisión) es inconstitucional, por eso, vamos a ir a la Corte a defender con todos los recursos que tengamos los fondos de la Ciudad", enfatizó el mandatario porteño.

Acompañado por su vicejefe, Diego Santilli, ministros, senadores, diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta calificó la determinación de la Casa Rosada de "improvisada, intempestiva e inconsulta", y aclaró que desde marzo pasado que no tocaban el tema con la Nación.

"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo.Revisé mi agenda, tuve 26 reuniones (desde ese momento), nunca me mencionaron el tema, eso no es diálogo", resaltó, al brindar un mensaje en la sede del Gobierno de la Ciudad ubicada en el barrio de Parque Patricios.

Rodríguez Larreta afirmó que siempre estuvo dispuesto a dialogar con Fernández y con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de la pandemia, "más allá de las diferencias políticas", por lo que no esperó que se tomara "una medida de tal envergadura sin consulta" previa con la Ciudad.

"Lo más grave es que nos saquen fondos de un día para el otro en medio de la pandemia", recalcó el mandatario porteño.