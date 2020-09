Economía del conocimiento: quedaron definidos los servicios profesionales de exportación beneficiados

En el plenario de comisiones surgieron dudas sobre el bono de crédito fiscal para las cargas sociales que se pretende intransferible. ¿Sesgo exportador?

Después de un mes y medio de cuarto intermedio la ley de economía del conocimiento volvió a discutirse en un plenario de las comisiones de sistemas, medios de comunicación y libertad de expresión; y de presupuesto y hacienda.

Las modificaciones del nuevo dictamen diferencian los descuentos de ganancias de las empresas chicas, medianas y grandes, además una clara segmentación de los servicios profesionales alcanzados y la implementación de un bono de crédito fiscal sobre las cargas sociales intransferible, aspecto sobre el que tienen reparos tanto en el sector privado como entre los legisladores de la oposición.

En un encuentro tranquilo, aunque no faltaron las chicanas en tono bajo, el senador Carlos Mayans se ocupó por destacar el esfuerzo que hace el Estado, que resignará $18.000 millones por la promoción, además de destacar que los cambios favorecerán a las pyme además de sancionar a quienes no cumplan con los preceptos de la ley. "Esta no es una ley para hacer cualquier cosa", disparó en una de sus intervenciones.

Para acceder al régimen se debe alcanzar el 70% de la facturación de alguna actividad promovida. Si no se obtuviere ese porcentaje porque se trata de una actividad que es muy reciente o porque la empresa es nueva la Autoridad de Aplicación evaluará el caso para determinar si se trata de una actividad de conocimiento intensivo.

En cuanto al beneficio vinculado con Ganancias, el descuento que antes aplicaba en un 60% para todos los tamaños de empresas, ahora queda diferenciado. Las empresas chicas serán las que accederán a ese 60%, mientras que las medianas tendrán un beneficio de 40% y las grandes, de 20 por ciento.

Respecto del bono de crédito fiscal sobre las cargas sociales la característica de intransferible por 24 meses que, ahora, suma, no se podrá aplicar contra ganancias. Las empresas que son netamente exportadoras no pagan IVA. Pero como ese beneficio que otorga la ley se podía transferir, le servía a otros actores para pagar el IVA, como los bancos, los casinos, y otros actores del mercado. Esas transferencias no se hacían por el total pero le servían a las empresas involucradas porque, así, se hacían del dinero rápidamente.

Estas son las principales actividades de la economía del conocimiento que podrían ampliarse a otras áreas

En este cambio esa transferencia se podrá realizar recién a los 24 meses, lo que resulta perjudicial pues será a un valor devaluado que cuando se lo obtuvo. Para los exportadores esto es "terrible" porque su actividad no paga IVA.

El senador Martín Lousteau también manifestó su satisfacción por el retorno de la discusión de la ley de economía del conocimiento al Senado y, justamente, se refirió a la cuestión vinculada con lo que definió como "sesgo antiexportador porque la empresa puede usar el bono para pagar impuestos solo con el IVA. Y cuando exportan no pagan el IVA" en el nuevo despacho por esta condición de la intransferibilidad del bono de crédito fiscal.

Y consideró que la apreciación de Mayans respecto del impacto previsional que tendría la promoción de la economía del conocimiento "no es correcta" aunque también advirtió que, como el texto es nuevo, se debe evaluar si las modificaciones introducidas pueden llegar a tener algún tipo de impacto.

Para Argencon, la cámara que nuclea a las empresas del conocimiento, la aprobación de esta ley permitiría pagar la deuda externa sin costo fiscal para la Argentina, tal como indicó iProfesional en esta nota.

Servicios profesionales definidos

En tanto, los servicios profesionales alcanzados son jurídicos, contables, jurídicos, gerenciales, de recursos humanos, de traducción, asesoramiento legal y contable; también de publicidad, creación de campañas publicitarias, comunicación institucional, estrategia y diseño gráfico.

A estas se suman diseño de experiencia de producto, textil, gráfico, de indumentaria e interactivo, además de los arquitectónicos, de maquinaria y plantas industriales, ingeniería, gestión de proyectos y actividades técnicas en proyectos de ingeniería.

Finalmente, se incluyen otros servicios profesionales de exportación que por el uso intensivo de recursos humanos requiera la aprobación de la promoción por parte de la Autoridad de Aplicación.

La biotecnología, la producción audiovisual, la actividad satelital, la robótica son algunas de las actividades del conocimiento

Los que también se ganaron un punto fueron los gremios puesto que se agregó un requisito vinculado con la exigencia de estar al día con los compromisos gremiales, se eliminó el consejo consultivo y se especificará qué son servicios profesionales, es decir, se discriminará qué servicio profesional estará alcanzado a fin de evitar que se cuelen actividades que están lejos de desarrollar conocimiento y exportaciones.

La senadora Anabel Fernández Sagasti sostuvo que la voluntad del oficialismo es "seguir recibiendo sugerencias para la mejor ley posible y generar empleo y divisas que siempre fue el obejtivo del gobierno nacional cuando envió la modificación a la cámara de Diputados".

La expectativa es que el dictamen pueda tratarse en la próxima reunión de la Cámara Alta y que retorne a Diputados debido a los cambios introducidos en esta oportunidad. En el ida y vuelta también quedará en medio de la ley de presupuesto, lo que impide tener un horizonte de certidumbre respecto de su aprobación final. Al menos por ahora.

La promesa de la economía del conocimiento es que se generen entre unos 500.000 nuevos empleos en la próxima década, duplicando los actuales 450.000 que se desempeñan en esta industria y generan exportaciones por u$s6.000 millones al año, siendo el tercer complejo generador de dólares del país.