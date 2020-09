La defensa del Instituto contra la Discriminación porteño al diputado Juan Ameri

Maria Rachid consideró que la misma sanción que recaiga sobre el diputado deberían tener quienes se distraen en sesión con videojuegos

La exlegisladora porteña y titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid, pidió una sanción para el diputado Juan Ameri por su comportamiento en la sesión del jueves, pero a la vez criticó a quienes "hacen escándalo" por este tema y les pidió que "no exageren".

Sus declaraciones fueron dirigidas al diputado del Frente de Todos por Salta, Juan Emilio Ameri, quien protagonizó una escena sexual vía Zoom en pleno debate en la Cámara de Diputados. Ameri luego se excusó diciendo que se le había cortado la conexión a Internet y pensó que la cámara estaba apagada.

"¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan Candy Crush mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren...", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren... — María Rachid (@mariarachid) September 24, 2020

"Ojalá hubieran reaccionado así cuando nos endeudaban por 100 años, o cuando una diputada no iba a trabajar casi nunca y otra diputada le pegaba un cachetazo a un diputado frente a todas las cámaras... Se ve que besar una teta pensando que no había conexión es más grave", continuó en las redes sociales.

Luego la exlegisladora dio declaraciones a varios medios de comunicación. En diálogo con TN explicó su postura: "Lo más escandaloso es que en un país que está en un mundo en donde estamos en una pandemia, que está generando un montón de problemas a un montón de personas estemos horrorizados porque un diputado, que pensó que estaba sin conexión, le da un beso a la teta de su compañera".

Ojalá hubieran reaccionado así cuando nos endeudaban por 100 años, o cuando una diputada no iba a trabajar casi nunca y otra diputada le pegaba un cachetazo a un diputado frente a todas las cámaras... Se ve que besar una teta pensando que no había conexión es más grave. — María Rachid (@mariarachid) September 25, 2020

En ese sentido, agregó: "Me parece exagerada la reacción: ponen el eje en una conducta que tiene que ver con la sexualidad".

"Acá hay comentarios de una moralina arcaica. Si vamos a juzgar a Ameri por lo que hizo, entonces habría que expulsar a unos cuantos diputados que, durante las sesiones, jugaban al Candy Crush o realizaban cualquier otra conducta que no implicaba estar pendiente de lo que sucedía en el recinto", dijo Rachid.

Y mantuvo su opinión de que se exagera en castigar a Ameri por su actitud: "Me parece que la suspensión está bien. Ahora están diciendo de expulsar al diputado, pero nunca ocurrió lo mismo cuando los diputados hacían otro tipo de cosas mientras duraba la sesión".

Luego criticó a los medios diciendo que "se ocupan de esto, pero no de que la diputada Carrió no va nunca a ninguna sesión". Cuando el periodista le aclaró que Elisa Carrió no es más diputada, Rachid insistió: "Cuando era diputada no fue nunca a sesionar y no se encargan de eso."

Más tarde, en declaraciones a América, aseguró que escribió sus mensajes en Twitter en respuesta a las declaraciones que hablaban de "conducta indecorosa" y de "hacer caer todo el rigor de la ley".

"Yo no lo conozco al diputado, no conocía las denuncias que hay contra él. No creo que no tenga que haber ninguna sanción por este acto de torpeza. Pero me parece que hablar en estos términos porque el diputado pensó que no tenía conexión e hizo lo que hizo, me parece una barbaridad", afirmó.

Y agregó: "A mi escandaloso me parece por ejemplo que sigamos mostrando una imagen que por error fue pública. Me parece incluso violencia de género."

¿Motivo de expulsión?

Automáticamente Sergio Massa suspendió la sesión

Minutos después de que ocurriera el incidente y se televisara junto con la sesión, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, interrumpió el debate para reclamar la "inmediata suspensión" de Ameri, tal como lo establece el artículo 182 del reglamento parlamentario.

"Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley por una falta grave de un diputado. Se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro del funcionamiento de esta casa", advirtió Massa.

Inmediatamente, reclamó la aplicación del artículo 188 de la Cámara de Diputados y la conformación de una comisión integrada por cinco diputados para evaluar la sanción a Ameri y si corresponde su expulsión.

Ameri es un dirigente del kirchnerismo salteño, enrolado en la agrupación El Aguante y miembro del grupo político del senador nacional Sergio "Oso" Leavy.

Llegó a la Cámara de Diputados de la Nación en reemplazo de Leavy, y ya en agosto de 2019 se conocieron denuncias de acoso y abuso sexual que pesan sobre su persona. También fue denunciado por miembros de su propia agrupación por violencia física.