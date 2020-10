Bolsonaro, durísimo contra el Che Guevara: "Inspiró marginales, drogadictos y a la escoria de izquierda"

El mandatario de Brasil cuestionó al líder revolucionario en el aniversario de su fallecimiento. También volvió a criticar al Gobierno de Alberto Fernández

Al cumplirse 53 años de su muerte, el líder revolucionario Ernesto "Che" Guevara fue recordado por miles de pesonas a través de las redes sociales. Algunas lo hicieron con elogios pero otros, con cuestionamientos. Entre estos últimos, estuvo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El Che Guevara fue fusilado en una escuela del pueblo boliviano de La Higuera el 9 de octubre de 1967. El fusilamiento fue ordenado por el presidente de Bolivia, René Barrientos, y ejecutado por el suboficial boliviano Mario Terán, a quien el agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense Félix Rodríguez le transmitió la orden de ejecución. Para referirse al líder revolucionario, el mandatario brasileño fue muy duro y dijo que solo inspira a "marginales, drogadictos y a la escoria de izquierda".

"9 de octubre. Murió en Bolivia el comunista Che Guevara, cuyo legado solo inspira a criminales, drogadictos y a la escoria de izquierda. Con su fin, el comunismo fue perdiendo fuerza en América Latina, pero volvería a través del Foro de San Pablo, que seguimos luchando", escribió el Presidente de Brasil en su cuenta de Twitter.

- 9 de outubro- Morria na Bolívia o facínora comunista Che Guevara, cujo legado só inspira marginais, drogados e a escória da esquerda. Com seu fim, o comunismo perdia força na América Latina, mas voltaria via Foro de SP, o qual seguimos combatendo.- Hoje tem Brasil x Bolívia pic.twitter.com/is2FKUXoYj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 9, 2020

Frente a esto, voces de la región opositoras al mandatario brasileño mostraron su buenos recuerdos como el expresidente boliviano Evo Morales, quien destacó, también en Twitter, que los "sueños" del Che "viven en todas y todos los que luchan con pasión y coraje, sin perder la ternura, por mayor justicia social en el mundo".

A 53 años de la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, el #CheGuevara, sus sueños viven en todas y todos los que luchan con pasión y coraje, sin perder la ternura, por mayor justicia social en el mundo. ¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/qLiIDeZPsd — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 9, 2020

Otro fue el presidente venezolano Nicolás Maduro, para quien el Che Guevara resiste "con firmeza la soberbia de quienes pretenden callar nuestra verdad".

A 53 años del asesinato del Cmdte. "Che" Guevara, los pueblos seguimos enarbolando con fuerza su verbo y acción. El Che sigue con nosotros, en el combate por la dignidad, resistiendo con firmeza la soberbia de quienes pretenden callar nuestra verdad. ¡Hasta la Victoria Siempre! pic.twitter.com/bWCxByfxpK — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 9, 2020

Bolsonaro también criticó al presidente Fernández

Refiriéndose a Fernández, Bolsonaro afirmó que en la Argentina regresó "el zurdaje"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fustigó al presidente Alberto Fernández por su postura a favor de impulsar una ley para despenalizar el aborto, y afirmó que en la Argentina regresó "el zurdaje", y, además, insultó a sus propios seguidores que lo cuestionan por haberse aliado a la llamada "vieja política" en el Parlamento.

"Leí que el presidente de la Argentina va a legalizar el aborto. Sacaron a (Mauricio) Macri y el resultado es ese. Pueblo argentino, lo lamento, es lo que ustedes se merecen", afirmó Bolsonaro anoche durante su transmisión en vivo por Facebook de todos los jueves.

Al hablar sobre los problemas que tiene para gobernar, Bolsonaro dijo que, en la Argentina, Macri fue criticado por los resultados de su Gobierno.

"Miren el ejemplo de la Argentina. Macri fue elegido hace cinco años con un discurso parecido al mío, siendo uno de los países que logró liberarse del grupito del Foro de San Pablo, el grupito de Cristina Kirchner, de Dilma (Rousseff), de Nicolás Maduro. Macri, como yo, no pudo hacer todo lo que quería hacer en el gobierno", subrayó.

Según Bolsonaro, a Macri "lo criticaron tanto hasta que volvió el 'zurdaje' con Cristina Kirchner".

El mandatario brasileño lanzó así su segunda crítica en tres semanas contra el Gobierno argentino surgido de las elecciones de 2019.

En febrero, el canciller Felipe Solá y el embajador en Brasilia, Daniel Scioli, visitaron a Bolsonaro e inauguraron el inicio de una etapa de distensión tras la retórica del presidente brasileño, que hizo campaña para Macri, derrotado por Fernández.

Bolsonaro volvió a criticar al gobierno argentino, con el proyecto para legalizar el aborto como eje

Insulto a opositores

De buen humor y entre risas, Bolsonaro también ocupó parte de su programa semanal en Facebook para defender su decisión de acercarse al Congreso y al Supremo Tribunal Federal.

El mandatario dijo que en su gobierno la Operación Lava Jato "no tiene razón de ser porque no hay corrupción".

"Estoy viendo en mi página de Facebook a seguidores que ahora me insultan, me dicen que soy corrupto. ¿Puedo decir malas palabras? La puta que los parió, mierda. No me jodan, hablan mierdas sin saber lo que está ocurriendo en el país", aseguró.