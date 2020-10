La dura advertencia de Caló al rumbo elegido por el Gobierno: "Esto es el Titanic"

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, cuestionó duramente este martes el rumbo económico tomado por el gobierno de Alberto Fernández y comparó la situación actual con el "Titanic" y advirtió: "el barco está por naufragar".

Caló, quien es afín a la actual administración, remarcó que "es difícil tomar el rumbo, acá hubo un naufragio en el medio".

"Esto es el Titanic, estamos ahí", dijo el dirigente sindical, quien también forma parte de la conducción de la CGT.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Caló consideró que es función de todos "llevarlo a buen puerto" y aseguró que "el Gobierno está tomando medidas y el primer rumbo que dio fue arreglar con la deuda externa".

A su vez, aseguró que aún "le falta arreglar con el Fondo" y que ese "es un problema que heredó" del gobierno de Cambiemos.

"No nos olvidemos de dónde venimos: todos dicen que ahora hay 50% de pobreza, pero antes había 40%, no es que se partió desde 0", justificó, con una crítica a la administración de Mauricio Macri.

Sobre quién es el verdadero encargado de llevar adelante el barco, Caló aseguró que el actual Gobierno "es una coalición", y desestimó la idea de que la conductora sea Cristina Kirchner.

"Alberto Fernández es el presidente y Cristina es la vicepresidenta. Es un Gobierno. ¿En una casa quién manda? ¿El esposo o la esposa? Alberto tiene una función y Cristina otra y va a acompañar como todos los políticos que quieren sacar al país adelante", aseguró el gremialista.

En ese sentido, recordó a Juan Domingo Perón para graficar el momento: "Él dijo 'la Patria es de todos. O la arreglamos todos o no la arregla nadie'. Todavía no lo arregló nadie, lo tenemos que arreglar entre todos".

El rol de los sindicatos

En cuanto al papel que les toca a los sindicatos, Caló advirtió que "es un momento oportuno" y que tanto los dirigentes gremiales como los empresarios "están dispuestos a sentarse en la mesa" para dialogar y colaborar "para sacar esta situación adelante en conjunto".

Además, subrayó que las anteriores peleas sirvieron de experiencia y que "discutiendo en qué lugar va la coma, si antes o después del cero, se llegó a esta situación". Y pidió "pensar en grande" a partir de ahora.

"En la CGT hay muchos rubros, pero desde el metal-mecánico no hay mucha crítica. Hay distintos matices, pero todos apoyamos al Gobierno y queremos salir de esta situación. Los dirigentes gremiales a veces tenemos distintas miradas según el gremio que representamos, pero todos queremos acompañar. Hay que pensar en el país", agregó.

Y reveló que cuando el Gobierno toma una medida que a los dirigentes no les conviene, no lo hacen "público" sino que se lo dicen "personalmente" al Presidente.

Por otra parte, se refirió a la situación de la UOM y al sector al que representa y afirmó que "desde abril las empresas metalúrgicas están trabajando bien, casi al nivel de julio del año pasado". Y estimó que "la rama metalúrgica está funcionando en 6 puntos" pese a que "el país la está pasando mal".

"En marzo nadie pensaba que íbamos a tener un millón de infectados. Yo perdí una apuesta que no quiero ni decir porque me da vergüenza, jugué que no íbamos a llegar a esta situación", reveló.

Y cerró con una defensa al Gobierno: "No nos olvidemos que este gobierno asumió en diciembre y en marzo vino la pandemia. Nadie puede manejar la pandemia en el mundo. Ahora hay que atravesar este grave problema, que no haya más muertos y poner en marcha la actividad. Nadie tiene la varita mágica. El sentido común es lo que tenemos que usar".