Espert durísimo contra Macri por su reaparición pública: ¿qué le dijo?

"Gobernaron mal y el único mandato que tenían que era que no vuelva el kirchnerismo no lo cumplieron, fracasaron", dijo el economista

El economista y ex candidato a la presidencia, José Luis Espert, apuntó contra Mauricio Macri luego de las últimas apariciones públicas del exmandatario. "Le diría a Macri y a todos los cambiemitas que dejen de victimizarse por el pésimo gobierno económico que hicieron", afirmó.

"Dejen de llorar", pidió Espert a los integrantes de Juntos por el Cambio en declaraciones a "Mañana Sylvestre" por Radio 10.

"No importa si terminaron el 11 de agosto o el 27 de octubre. Gobernaron mal y el único mandato que tenían que era que no vuelva el kirchnerismo no lo cumplieron, fracasaron. Por lo tanto no es opción Juntos por el Cambio", sentenció.

"Hay gente que empieza a pensar en que aquellos que hemos comenzado un camino ya de grandes en la política y que venimos del comerciante, del industrial, lejos de estos políticos", dijo el economista reafirmando su intención de seguir en la política.

En este marco, Espert aseguró que intenta conformar un espacio "lo más amplio posible". Respecto a su propuesta, afirmó que hacen "propuestas de todo sentido común, proponemos es lo que hacen los países en los cuales la gente que vive adentro le va bien".

Para Espert, Macri "fracasó como gobierno" y "debería dejar de victimizarse"

La situación actual

En declaraciones con CNN radio, Espert comentó lo siguiente: "Vamos a una crisis severa: no sólo el dólar va a seguir subiendo, porque no tiene techo, sino que de la mano de la devaluación -falta la devaluación del dólar oficial, que va a venir en algún momento- va a venir la aceleración de la inflación y con eso un aumento de la pobreza".

Y agregó: "Los resultados de la política sanitaria son desastrosos: estamos cerca de ser el número uno del mundo en contagios y muertes por millón de habitantes en las últimas semanas, tenemos la economía destruida y la gente está loca de estar encerrada y fundirse".

Espert aseguró que habló con el presidente hace un tiempo atrás: "Se lo advertí a Alberto Fernández nueve días después de iniciada la cuarentena cuando le señalé que no era 'salud versus economía', sino 'salud y economía'"

El economist, además, fue muy duro con Alberto Fernández: "La Argentina es un país presidencialista en el cual la palabra presidencial ya no vale".

Espert volverá a ser candidato en 2021 y estará acompañado por Javier Milei

Será candidato en 2021

Hace unos días, Espert se adelantó al inicio de la campaña electoral para las legislativas de 2021 y publicó un video fiel a su estilo apuntando al "sistema político" argentino y sus dirigentes.

"¿Por qué quieren gobernar? Para afanar nomás. Y si votamos siempre los mismos chantas, chorros, mafiosos, los problemas van a ser los mismos", dice la voz en off el dirigente liberal en el flamante spot.

De esta manera, Espert se lanza nuevamente a competir electoralmente con un discurso "anti-sistema" , donde buscará ser candidato por la provincia de Buenos Aires (es oriundo de Pergamino).

El líder del frente Unite por la Libertad y la Dignidad está acompañado por Javier Milei, otra de las voces en off que se escuchan en el video, que ya lanzó su candidatura porteña.

Pero el armado electoral de este sector, rumbo a las legislativas del año próximo, también presenta una incógnita: Ricardo López Murphy. El ex ministro de Alianza mantuvo contactos con Espert, aunque en el último tiempo se lo pudo ver más cerca del PRO y de su titular, Patricia Bullrich.

Como en 2019, Espert buscará una vez más captar el rechazo que existe en gran parte de la población a los políticos, a la "grieta" entre macrismo y kirchnerismo y que suele expresar en el llamado "voto bronca".

"Sí o sí", se escucha cantar a una voz en tono de ópera en el spot, mientras intercala imágenes y eslogan que prometen: "terminar con este sistema político", "libre economía" y "libertad para pensar".