Cristina Kirchner cuestionó al Gabinete de Alberto: "Hay funcionarios y funcionarias que no funcionan"

La vicepresidenta cargó contra la herencia recibida del macrismo, pero también deslizó una fuerte crítica al espacio de Gobierno

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó esta tarde a la oposición, pero también advirtió que en el Gobierno hay "funcionarios y funcionarias que no funcionan".

"En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ´defectos´ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", resaltó.

En una carta que publicó en las redes sociales, sostuvo: "El punto cúlmine de ese maltrato permanente y sistemático, se produjo hace pocos días en un famoso encuentro empresario autodenominado como lugar de ideas, en el que mientras el Presidente de la Nación hacía uso de la palabra, los empresarios concurrentes lo agredían en simultáneo y le reprochaban, entre otras cosas, lo mucho que hablaba".

Mañana... 27 de octubre.A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas.https://t.co/vzo5Vziiw5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2020

"El que decide es el Presidente"

La vicepresidenta y ex presidenta también salió al cruce de las versiones que le atribuyen injerencia sobre el jefe de Estado por haber sido quien lo nominó como candidato presidencial el año pasado.

"Si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas", argumentó.

Según dijo, "no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones".

"En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale qué intereses lo o la mueven", completó en una carta difundida en sus redes sociales.

Cristina y Alberto: se mostraron juntos por última vez cuando se anunció el canje de deuda.

Una situación "agobiante"

La vicepresidenta Cristina Kirchner admitió hoy que "el freno a la economía y la incertidumbre generalizada sobre qué va a pasar con nuestra vida son agobiantes" y consideró que "no está explicado en ningún libro ni hay teoría que lo resuelva".

"No hay soluciones. Es permanente ensayo y error. O mejor dicho: brote, contagio y volver otra vez para atrás", consignó.

Así lo dijo en una publicación que difundió en las redes sociales para conmemorar los diez años de la muerte de su esposo el ex presidente Néstor Kirchner.

"Cuando terminé mi gestión el 10 de diciembre de 2015 la Argentina estaba desendeudada, el FMI, al que le debíamos desde 1957, era solo un recuerdo de los mayores de 21 años, los pagos de la deuda reestructurada en el 2005 y en el 2010 se llevaban a cabo con normalidad y sin recurrir a nuevo endeudamiento, y el perfil de vencimientos para los años subsiguientes era más que sostenible", consignó.

Problemas de una economía "bimonetaria"

Cristina Kirchner consideró que el funcionamiento de una economía "bimonetaria" es el "problema más grave que tiene nuestro país", en una publicación para conmemorar los diez años de la muerte de su esposo Néstor Kirchner.

"La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina", señaló.

Dijo que "nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla".