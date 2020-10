Una funcionaria habló sobre las tomas de tierras y fue tendencia: ¿qué dijo?

La vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, se refirió a las usurpaciones en distintos puntos del país y fue categórica

La vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, se refirió este miércoles a las tomas de tierras en distintos puntos del país y fue categórica: "Por supuesto que hay que respetar la propiedad privada".

"Cuando uno ve las imágenes de Guernica es para que se te caigan las lágrimas", dijo en diálogo con la señal de noticias TN. Y continuó: "Hay familias en el medio del barro, la lluvia, con nenitos chiquitos, cuatro palos, unas sogas... Sabemos que desde hace tiempo tenemos un problema grave con acceso a la vivienda en barrios populares que no tienen ni los servicios básicos. Es una situación que cada dos por tres genera crisis en distintos lugares del país. Es una foto triste de la Argentina".

La funcionaria también agregó que hay "otros casos que son distintos, de disputas familiares en torno a patrimonio". Esto en relación al conflicto con el campo de los hermanos Luis Miguel y Dolores Etchevehere. "Son otras cuestiones", sumó.

"Por supuesto hay que respetar la propiedad privada, porque ese es el tipo de sociedad en que la Argentina ha elegido vivir y ahí sí tenemos que ser claros y respetuosos", dijo.

En tanto, sostuvo que lo que hay que hacer es "avanzar con tareas pendientes". Por ejemplo, "con el fideicomiso de la ley que se aprobó con el gobierno anterior, con los votos de todos, donde hay un fondo específico para empezar a trabajar en los barrios populares".

"Ese fondo tiene dinero suficiente como para empezar las obras. Esa es la agenda positiva. No podemos tirar en torno a la vulnerabilidad de las personas. Es una agenda inútil esa", remarcó.

"Cuando uno ve las imágenes de Guernica es para que se te caigan las lágrimas", dijo la vicejefa de gabinete

Carta de Cristina Kirchner

Sobre el extenso texto que publicó Cristina Kirchner, en el que dijo que había "funcionarios que no funcionan", Todesca dijo: "Está bien la mirada crítica, hemos cometido errores. No había manera de anticipar ciertas cosas. Pero no me parece que, porque la vicepresidenta haga una crítica, tengamos que ofendernos todos".

"Cristina fue clave para construir este frente político al que pertenecemos [Frente de Todos], donde hay mucha gente que no piensa igual que la vicepresidenta, de manera tal que ella un primer consenso ya armó".

Respecto de Alberto Fernández, sostuvo: "La capacidad de diálogo del Presidente y de su jefe de Gabinete [Santiago Cafiero] es extrema. Son personas que hablan con todo el mundo".

Para Todesca, el tipo de cambio oficial es razonable

Situación económica

Por último, en relación a la economía, la vicejefa de Gabinete dijo que "el tipo de cambio oficial es razonable".

Asimismo, afirmó que "todavía hay recursos presupuestarios para apuntalar a las empresas" en el pago de salarios con el programa ATP, cuya séptima ronda fue anunciada este martes por el Gobierno. Y adelantó: "Entre mañana [por hoy] y el viernes abriremos la inscripción en la AFIP".