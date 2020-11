Cristina "no gobierna, pero vacuna": el polémico tuit de Alicia Castro tras los anuncios de la vacuna rusa

La exembajadora ante Rusia resaltó el papel que juega la actual vicepresidenta en el vínculo bilateral entre la Argentina y Rusia

La exembajadora ante Rusia Alicia Castro destacó el rol de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el acceso de la Argentina a la vacuna Sputnik V y afirmó que la exmandataria "no gobierna... pero vacuna".

"No gobierna... pero vacuna", fue el escueto tuit de la ex sindicalista que renunció semanas atrás al cargo diplomático por las diferencias con la postura del Gobierno ante la crisis venezolana.

El breve mensaje de Alicia Castro fue acompañado por dos fotos: una muestra el brindis en Casa Rosada entre Cristina Kirchner y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, durante la visita que hizo el líder del Kremlin hizo a la Argentina en 2014.

La otra es la imagen oficial que difundió la actual titular del Senado cuando se reunió la semana pasada con el embajador de Rusia en Buenos Aires, Dmitry Feoktistov.

Vacuna rusa, en Argentina

La ex diputada Alicia Castro renunció a principios de octubre a ser embajadora en Rusia

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que Argentina recibiría 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus entre diciembre y enero próximos.

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis (que requiere la vacuna), las podemos tener en diciembre acá. En los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", resaltó Fernández.

En declaraciones a la agencia rusa Sputnik, el jefe de Estado precisó que tiene "dos muestras" de la vacuna, que le "mandaron de Rusia al comienzo de la discusión" para la adquisición, pero "no" le parece "justo" poder vacunarse y que "otros argentinos no puedan".

Al ser consultado sobre si se aplicará la vacuna rusa, Fernández respondió: "Por supuesto".

"Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", resaltó.

En esa línea, el Presidente confirmó que la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, viajó a Moscú para concretar la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna.

"A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar. Entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", explicó Fernández.

Alicia Castro, crítica contra el Gobierno

Alicia Castro tenía una gran amistad con Hugo Chavez

La ex diputada Alicia Castro renunció a principios de octubre a ser embajadora en Rusia por el voto de Argentina en la Orgnaización de Naciones Unidas (ONU) respaldando el informe sobre violación de derechos humanos en Venezuela,

Días después de tomar esta decisión, había vuelto a criticar duramente la postura del gobierno nacional, asegurando que "no podés votar con quienes creen que un presidente se puede autoproclamar en una plaza, porque eso también nos puede pasar a nosotros en Argentina", en clara referencia al presidente delegado venezolano Juan Guaidó.

Castro, quien también fue embajadora en Venezuela entre 2006 y 2011, afirmó en ese entonces que Argentina "podría haber votado la postura de México pero decidió apoyar la resolución más dura presentada por los países europeos que no reconocen la legitimidad del presidente constitucional Nicolás Maduro".

"No se trata de si te gusta o no Maduro, sino que es alguien que les gustó a los venezolanos que lo reeligieron en 2018. Además, votaron con el Grupo de Lima y eligieron como abogados de los derechos humanos al Chile de Sebastián Piñera", agregó la dirigente kirchnerista.

Además, y apuntando claramente al giro en la política exterior de la Casa Rosada, Castro señaló que "Argentina ha dado cátedra en muchas cuestiones en el pasado reciente, entre ellas los principios fundantes de no injerencia en asuntos de terceros países, de reconocimiento de la libre determinación de los pueblos expresado a través del voto popular y de la igualdad jurídica de los Estados".

Consultada en ese entonces sobre el pedido del presidente Alberto Fernández para que revea su renuncia como nueva embajadora en Rusia, Castro fue tajante: "Mi renuncia está confirmada porque no me siento partícipe de esta política de relaciones exteriores. No me gusta que Argentina pertenezca al Grupo de Lima, que fue creado con el deliberado propósito de cambiar de régimen en Venezuela bajo una influencia directa de Estados Unidos para desintegrar la Unasur".