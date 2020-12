La Corte Suprema confirmó la condena a Boudou: quedó más cerca de volver a prisión

El ex vicepresidente sufrió un importante revés judicial este miércoles. El máximo tribunal de la Nación ratificó que debe cumplir su condena

La Corte Suprema confirmó hoy la condena de 5 años y 10 meses de prisión contra Amado Boudou en el caso Ciccone, por lo que el ex vicepresidente quedó cerca de volver a la cárcel.

La Corte rechazó todos recursos presentados en el caso Ciccone, entre ellos el de Boudou, y de esta forma ratificó la condena que había recibido en 2018.

Pese a su condena de prisión efectiva, en abril de este año, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le concedió la prisión domiciliaria en atención al "actual contexto mundial de emergencia sanitaria".

Ahora, el tribunal a cargo de la causa debe decidir si habilita a que Boudou permanezca en detención domiciliaria o regrese a un establecimiento penal.

El ex titular del Senado había sido condenado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Además, dos años atrás, el Tribunal Oral Federal 4 también lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

En ese momento, los jueces ordenaron su inmediata detención por la compra irregular de la calcográfica Ciccone.

Por Ciccone, el amigo de Boudou José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, en tanto que el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo.

Además, Alejandro Vandenbroele fue condenado a 2 años de cárcel; Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses.

Boudou: fue detenido en 3 oportunidades

La primera vez que el ex vicepresidente fue detenido ocurrió el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sin embargo, solo dos meses después, en enero 2018, recuperó su libertad.

El ex vicepresidente de la Nación en una de sus detenciones.

Luego, tras la condena del TOF 4 por el caso Ciccone volvió a la cárcel en agosto de 2018. Permaneció en prisión hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS.

Sin embargo, la libertad le duró poco porque 6 meses después la Cámara de Casación decidió revocar su excarcelación. Así fue como el 18 de febrero del año pasado, volvió al complejo penitenciario de Ezeiza.

Esa resolución, fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, habló de "análisis sesgado" y de la "falta de justificación" para disponer su libertad. Pero también de los vínculos de poder que aún conservaría y la multiplicidad de causas que aún enfrenta. Finalmente, en abril de este año los jueces le concedieron la prisión domiciliaria , entendiendo que estaba en prisión preventiva, pero ahora, con una condena firme, caerían esos motivos y debería cumplir su pena en la cárcel.

Las condenas y sus repercusiones

Su amigo y socio, José María Núñez Carmona, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, y el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo. El tribunal también condenó al arrepentido Alejandro Vandenbroele a 2 años de cárcel, a Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses. Los dos últimos fueron condenados como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Boudou acumula ya varias detenciones. De la última fue liberado por las urgencias de la pandemia.

Tras finalizar el juicio, Boudou decidió hacer una defensa política y aseguró que se estaba "tomando revancha" en su contra por cambiar la política de las AFJP durante su gestión. "Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone",sostuvo horas antes de la condena.

Las defensas de casi todos los imputados fueron a la Corte Suprema por la vía del recurso de queja, excepto Vandenbroele, por lo que quedó confirmada su condena a dos años de prisión en suspenso. Con el cambio de gobierno, el arrepentido fue acusado de recibir dinero durante el gobierno de Cambiemos para modificar su declaración judicial.Tras el comienzo de la pandemia, el ex titular de The Old Fund renunció al Programa de Testigos Protegidos, que ya había pasado a la órbita del Ministerio de Justicia, y se recluyó en la posada de Mendoza.

Por último, los jueces determinaron que el grupo liderado por Boudou manipuló en provecho personal al menos tres organismos del Estado: la Casa de Moneda, la AFIP, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para beneficiar a la imprenta.