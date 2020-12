Nuevos datos indican que la vacuna de Moderna genera inmunidad duradera

Expertos sugieren que la vacuna de Moderna genera una inmunidad mayor que la infección real con el nuevo coronavirus. Acceda a las flamantes conclusiones

De acuerdo a nuevos datos que se acaban de conocer, los expertos sugieren que la vacuna de Moderna genera una inmunidad mayor que la infección real con el nuevo coronavirus.

Un grupo de 34 personas de todas las edades que recibieron las dos dosis de la vacuna de Moderna siguen teniendo niveles altos de anticuerpos hasta cuatro meses después de la primera dosis.

Vacuna de Moderna genera inmunidad duradera

Los anticuerpos son proteínas diminutas capaces de unirse al virus e impedirle que cause enfermedad.

Los tipos de anticuerpos en los que se centra este trabajo son los más efectivos en neutralizar al SARS-CoV-2, ya que se unen a la proteína S que sobresale de la envuelta del virus y sin la cual es incapaz de unirse a las células humanas para secuestrarlas y generar millones de copias de sí mismo.

"Son noticias muy positivas", señala a El País de España, Alicia Widge, investigadora de los institutos nacionales de salud de EE UU, que desarrolló la vacuna junto a Moderna. "Todos los participantes tenían niveles altos de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 tres meses después de la segunda dosis de la vacuna. Esto sugiere que la vacuna dará inmunidad duradera", resalta la investigadora, autora principal del estudio, que se ha publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine.

Vacuna de Moderna genera inmunidad duradera

El dato más esperanzador es que cuatro meses después del primer pinchazo todos los vacunados —incluidos los mayores de 71 años— tenían niveles de anticuerpos más altos que los de personas que se habían contagiado con el SARS-CoV-2.

La vacuna de Moderna es una de las más avanzadas y demostró una eficacia del 94% en un ensayo con más de 30.000 participantes.

Su eficacia contra el covid grave es del 100%, según los últimos datos facilitados por la compañía. La vacuna se encuentra ya en la tercera y última fase de ensayo y no se han detectado efectos adversos graves. Su aprobación en la UE se espera para el 12 de enero y la de BioNTech/Pfizer para el 29 de diciembre.

Por ahora no hay datos comparables sobre la duración de la inmunidad generada por la otra vacuna más adelantada, la de BioNTech/Pfizer, con una eficacia del 95%. Tanto esta como la de Moderna se basan en la misma técnica: el ARN mensajero.

El médico Uğur Sahin, director ejecutivo de la empresa alemana, explica al matutino español que esperan tener esos datos pronto. "Hemos visto niveles de anticuerpos similares a los que muestra Moderna, pero aún no hemos publicado los datos. Esperamos poder hacerlo al final de la próxima semana", explica.

"Sabemos que nuestra vacuna genera células de memoria, pero también que los niveles de anticuerpos caerán con el tiempo. Esto hace que tal vez se necesite una tercera dosis de recuerdo uno o dos años después", agrega.

Vacuna de Pfizer: se esperan resultados sobre inmunidad

Los últimos datos publicados sobre la vacuna de la Universidad de Oxford y Astrazeneca se basan en 560 voluntarios y muestran que los vacunados tienen niveles altos de anticuerpos neutralizantes 28 días después de la segunda dosis.

En este caso se trata de una vacuna basada en un mensaje genético de ADN que entra en las células a bordo de un virus desactivado de chimpancé. Es también una tecnología que no se aprobó hasta el momento. La eficacia de esta vacuna está entre el 62% y el 90%, pero la fiabilidad de estos datos es menos sólida que la de las otras dos vacunas.